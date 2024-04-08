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На Украине завели дело на полицейского, подозреваемого в убийстве подростка
На Украине завели дело на полицейского, подозреваемого в убийстве подростка - РИА Новости, 08.04.2024
На Украине завели дело на полицейского, подозреваемого в убийстве подростка
Государственное бюро расследований (ГБР) Украины сообщило в понедельник, что завело дело по факту гибели несовершеннолетнего на фуникулере в Киеве,... РИА Новости, 08.04.2024
2024-04-08T13:04
2024-04-08T13:04
2024-04-08T13:04
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МОСКВА, 8 апр – РИА Новости. Государственное бюро расследований (ГБР) Украины сообщило в понедельник, что завело дело по факту гибели несовершеннолетнего на фуникулере в Киеве, подозреваемым является сотрудник правоохранительных органов. "Сотрудники ГБР открыли уголовное производство по факту трагедии на станции фуникулера в Киеве. Седьмого апреля на станции столичного фуникулера возник конфликт между мужчиной, служащим водителем в Управлении государственной охраны, и несовершеннолетним. После выхода из вагона на верхней станции милиционер толкнул подростка. Он упал, разбил головой стекло, получив смертельный порез шеи. Несовершеннолетний скончался на месте происшествия", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте бюро. По данным ГБР, правоохранителя задержали, он отстранен от исполнения обязанностей. Ему предъявлено обвинение по статье "умышленное убийство", ему грозит от семи до пятнадцати лет лишения свободы.
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в мире, киев, украина
На Украине завели дело на полицейского, подозреваемого в убийстве подростка
На Украине завели дело на сотрудника МВД по убийству подростка на фуникулере