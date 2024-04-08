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Украина не сможет выйти победителем из конфликта, заявил евродепутат - РИА Новости, 08.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:04 08.04.2024
https://ria.ru/20240408/ukraina-1938563135.html
Украина не сможет выйти победителем из конфликта, заявил евродепутат
Украина не сможет выйти победителем из конфликта, заявил евродепутат - РИА Новости, 08.04.2024
Украина не сможет выйти победителем из конфликта, заявил евродепутат
Украина не сможет победить в конфликте, а его затягивание приведет лишь к дальнейшему отходу украинских войск и линии фронта, заявил в понедельник депутат... РИА Новости, 08.04.2024
2024-04-08T13:04
2024-04-08T13:04
специальная военная операция на украине
в мире
украина
франция
тьерри мариани
европарламент
вооруженные силы украины
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ПАРИЖ, 8 апр - РИА Новости. Украина не сможет победить в конфликте, а его затягивание приведет лишь к дальнейшему отходу украинских войск и линии фронта, заявил в понедельник депутат Европарламента от Франции Тьерри Мариани. "Сегодня меня интересует скорейшее установление мира, я отношусь к тем, кто... считает, что Украина не может выиграть", – сказал он в эфире телеканала LCI. По его словам, этот конфликт не касается Франции, однако делается все для его поддержания. "Боюсь, что, напротив, несколько оставшихся месяцев войны станут периодом, когда фронт отодвинется еще дальше в ущерб Украине", - добавил он. Кроме того, политик выступил против отправки французских войск на Украину. Президент Франции Эммануэль Макрон в феврале сообщил, что ЕС договорился создать "девятую коалицию для глубоких ударов" - поставок Украине ракет среднего и дальнего действия. Он также заявил, что Франция сделает все, чтобы Россия "не выиграла эту войну". По его словам, лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, консенсус пока не достигнут, "но ничего исключать нельзя". В ходе встречи с лидерами оппозиции в начале марта Макрон вновь заявил, что у Франции "нет лимитов и красных линий" в вопросе помощи Украине. Слова Макрона подверглись острой критике со стороны ряда партнеров по НАТО, включая Германию, а также политических сил в самой Франции. Лидеры всех политических партий обвинили президента во втягивании Парижа в конфликт, в легкомыслии, а также упрекнули в том, что он не посоветовался в этих вопросах с парламентом. В Кремле позже заявили, что обратили внимание на слова Макрона о том, что в Европе обсуждалась тема отправки военных на Украину, а его позиция о нанесении России стратегического поражения на Украине Москве тоже хорошо известна. Там отметили, что целый ряд стран-участниц парижского мероприятия по Украине сохраняет "достаточно трезвую оценку потенциальных опасностей такого действия и потенциальной опасности непосредственно вовлечения в горячий конфликт", это "абсолютно не в интересах этих стран, они должны отдавать себе в этом отчет".
https://ria.ru/20240408/zapad-1938431053.html
https://ria.ru/20240406/nato-1938134549.html
https://ria.ru/20240228/interventsiya-1929841955.html
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в мире, украина, франция, тьерри мариани, европарламент, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Франция, Тьерри Мариани, Европарламент, Вооруженные силы Украины
Украина не сможет выйти победителем из конфликта, заявил евродепутат

Евродепутат Мариани: затягивание конфликта приведет лишь к отступлению ВСУ

© РИА Новости / Максим БлиновТьерри Мариани
Тьерри Мариани - РИА Новости, 1920, 08.04.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
Тьерри Мариани. Архивное фото
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ПАРИЖ, 8 апр - РИА Новости. Украина не сможет победить в конфликте, а его затягивание приведет лишь к дальнейшему отходу украинских войск и линии фронта, заявил в понедельник депутат Европарламента от Франции Тьерри Мариани.
"Сегодня меня интересует скорейшее установление мира, я отношусь к тем, кто... считает, что Украина не может выиграть", – сказал он в эфире телеканала LCI.
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По его словам, этот конфликт не касается Франции, однако делается все для его поддержания. "Боюсь, что, напротив, несколько оставшихся месяцев войны станут периодом, когда фронт отодвинется еще дальше в ущерб Украине", - добавил он. Кроме того, политик выступил против отправки французских войск на Украину.
Президент Франции Эммануэль Макрон в феврале сообщил, что ЕС договорился создать "девятую коалицию для глубоких ударов" - поставок Украине ракет среднего и дальнего действия. Он также заявил, что Франция сделает все, чтобы Россия "не выиграла эту войну". По его словам, лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, консенсус пока не достигнут, "но ничего исключать нельзя". В ходе встречи с лидерами оппозиции в начале марта Макрон вновь заявил, что у Франции "нет лимитов и красных линий" в вопросе помощи Украине.
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Слова Макрона подверглись острой критике со стороны ряда партнеров по НАТО, включая Германию, а также политических сил в самой Франции. Лидеры всех политических партий обвинили президента во втягивании Парижа в конфликт, в легкомыслии, а также упрекнули в том, что он не посоветовался в этих вопросах с парламентом.
В Кремле позже заявили, что обратили внимание на слова Макрона о том, что в Европе обсуждалась тема отправки военных на Украину, а его позиция о нанесении России стратегического поражения на Украине Москве тоже хорошо известна. Там отметили, что целый ряд стран-участниц парижского мероприятия по Украине сохраняет "достаточно трезвую оценку потенциальных опасностей такого действия и потенциальной опасности непосредственно вовлечения в горячий конфликт", это "абсолютно не в интересах этих стран, они должны отдавать себе в этом отчет".
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаФранцияТьерри МарианиЕвропарламентВооруженные силы Украины
 
 
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