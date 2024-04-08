https://ria.ru/20240408/ukraina-1938563135.html

Украина не сможет выйти победителем из конфликта, заявил евродепутат

Украина не сможет выйти победителем из конфликта, заявил евродепутат - РИА Новости, 08.04.2024

Украина не сможет выйти победителем из конфликта, заявил евродепутат

Украина не сможет победить в конфликте, а его затягивание приведет лишь к дальнейшему отходу украинских войск и линии фронта, заявил в понедельник депутат... РИА Новости, 08.04.2024

2024-04-08T13:04

2024-04-08T13:04

2024-04-08T13:04

специальная военная операция на украине

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ПАРИЖ, 8 апр - РИА Новости. Украина не сможет победить в конфликте, а его затягивание приведет лишь к дальнейшему отходу украинских войск и линии фронта, заявил в понедельник депутат Европарламента от Франции Тьерри Мариани. "Сегодня меня интересует скорейшее установление мира, я отношусь к тем, кто... считает, что Украина не может выиграть", – сказал он в эфире телеканала LCI. По его словам, этот конфликт не касается Франции, однако делается все для его поддержания. "Боюсь, что, напротив, несколько оставшихся месяцев войны станут периодом, когда фронт отодвинется еще дальше в ущерб Украине", - добавил он. Кроме того, политик выступил против отправки французских войск на Украину. Президент Франции Эммануэль Макрон в феврале сообщил, что ЕС договорился создать "девятую коалицию для глубоких ударов" - поставок Украине ракет среднего и дальнего действия. Он также заявил, что Франция сделает все, чтобы Россия "не выиграла эту войну". По его словам, лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, консенсус пока не достигнут, "но ничего исключать нельзя". В ходе встречи с лидерами оппозиции в начале марта Макрон вновь заявил, что у Франции "нет лимитов и красных линий" в вопросе помощи Украине. Слова Макрона подверглись острой критике со стороны ряда партнеров по НАТО, включая Германию, а также политических сил в самой Франции. Лидеры всех политических партий обвинили президента во втягивании Парижа в конфликт, в легкомыслии, а также упрекнули в том, что он не посоветовался в этих вопросах с парламентом. В Кремле позже заявили, что обратили внимание на слова Макрона о том, что в Европе обсуждалась тема отправки военных на Украину, а его позиция о нанесении России стратегического поражения на Украине Москве тоже хорошо известна. Там отметили, что целый ряд стран-участниц парижского мероприятия по Украине сохраняет "достаточно трезвую оценку потенциальных опасностей такого действия и потенциальной опасности непосредственно вовлечения в горячий конфликт", это "абсолютно не в интересах этих стран, они должны отдавать себе в этом отчет".

https://ria.ru/20240408/zapad-1938431053.html

https://ria.ru/20240406/nato-1938134549.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, франция, тьерри мариани, европарламент, вооруженные силы украины