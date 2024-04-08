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Несколько электростанций на Украине почти полностью уничтожены, пишут СМИ - РИА Новости, 08.04.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
09:25 08.04.2024
https://ria.ru/20240408/ukraina-1938496420.html
Несколько электростанций на Украине почти полностью уничтожены, пишут СМИ
Несколько электростанций на Украине почти полностью уничтожены, пишут СМИ - РИА Новости, 08.04.2024
Несколько электростанций на Украине почти полностью уничтожены, пишут СМИ
Несколько электростанций на Украине, в том числе в Харьковской области, были почти полностью уничтожены, пишет газета Financial Times со ссылкой на украинских... РИА Новости, 08.04.2024
2024-04-08T09:25
2024-04-08T09:25
в мире
харьковская область
россия
украина
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Несколько электростанций на Украине, в том числе в Харьковской области, были почти полностью уничтожены, пишет газета Financial Times со ссылкой на украинских чиновников, которые заявляют, что нынешний ущерб хуже, чем нанесенный в зимний период 2022-2023 годов. "Украина не предоставила подробностей о масштабах ущерба на каждой электростанции, но официальные лица заявили, что некоторые из них, в том числе в Харьковской области..., были почти полностью разрушены", - пишет издание. По словам украинских чиновников, ущерб, нанесенный объектам электроэнергетики за последнее время, "хотя и не столь масштабный, но хуже, чем зимой 2022–2023 годов". Гендиректор украинского энергохолдинга ДТЭК Максим Тимченко, комментируя информацию об утрате компанией 80% генерирующих мощностей в результате ударов по ТЭС, заявлял о намерении компании восстановить половину уничтоженных ТЭЦ в ближайшие три-четыре месяца. Глава украинской национальной энергокомпании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий ранее заявлял, что энергетическая система страны подверглась крупнейшей атаке "за всё время", по его словам, комбинированные удары поразили ряд тепловых и гидроэлектростанций. Украинский энергохолдинг ДТЭК сообщал, что ударам подверглись ряд ТЭС, серьезно повреждено оборудование станций. Компания "Укргидроэнерго" сообщала, что зафиксирован удар по ДнепроГЭС и плотине, расположенной в подконтрольном ВСУ городе Запорожье, верхняя часть здания полностью уничтожена, для восстановления электростанции до проектного состояния потребуются годы. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240402/dtek-1937457084.html
https://ria.ru/20240403/energoinfrastruktura-1937415041.html
https://ria.ru/20240322/dneproges-1934937757.html
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в мире, харьковская область, россия, украина
В мире, Харьковская область, Россия, Украина, Специальная военная операция на Украине
Несколько электростанций на Украине почти полностью уничтожены, пишут СМИ

FT: несколько электростанций на Украине были почти полностью уничтожены

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaСотрудник диспетчерского центра электростанции на Украине
Сотрудник диспетчерского центра электростанции на Украине - РИА Новости, 1920, 08.04.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Сотрудник диспетчерского центра электростанции на Украине. Архивное фото
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Несколько электростанций на Украине, в том числе в Харьковской области, были почти полностью уничтожены, пишет газета Financial Times со ссылкой на украинских чиновников, которые заявляют, что нынешний ущерб хуже, чем нанесенный в зимний период 2022-2023 годов.
"Украина не предоставила подробностей о масштабах ущерба на каждой электростанции, но официальные лица заявили, что некоторые из них, в том числе в Харьковской области..., были почти полностью разрушены", - пишет издание.
Киев - РИА Новости, 1920, 02.04.2024
Украинский энергохолдинг ДТЭК сообщил о потере 80% генерирующих мощностей
2 апреля, 22:41
По словам украинских чиновников, ущерб, нанесенный объектам электроэнергетики за последнее время, "хотя и не столь масштабный, но хуже, чем зимой 2022–2023 годов".
Гендиректор украинского энергохолдинга ДТЭК Максим Тимченко, комментируя информацию об утрате компанией 80% генерирующих мощностей в результате ударов по ТЭС, заявлял о намерении компании восстановить половину уничтоженных ТЭЦ в ближайшие три-четыре месяца.
Люди заряжают электронные устройства от генераторов в отделении частной почтовой компании во время отключения электричества в Харькове - РИА Новости, 1920, 03.04.2024
В Харькове гаснет свет и надежда
3 апреля, 08:00
Глава украинской национальной энергокомпании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий ранее заявлял, что энергетическая система страны подверглась крупнейшей атаке "за всё время", по его словам, комбинированные удары поразили ряд тепловых и гидроэлектростанций. Украинский энергохолдинг ДТЭК сообщал, что ударам подверглись ряд ТЭС, серьезно повреждено оборудование станций. Компания "Укргидроэнерго" сообщала, что зафиксирован удар по ДнепроГЭС и плотине, расположенной в подконтрольном ВСУ городе Запорожье, верхняя часть здания полностью уничтожена, для восстановления электростанции до проектного состояния потребуются годы.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Пожар после удара по ДнепроГЭС - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Эксперт оценил влияние массированного удара на энергосистему Украины
22 марта, 14:35
 
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