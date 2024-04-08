https://ria.ru/20240408/ukraina-1938491282.html

В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу

В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 08.04.2024

В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушную тревогу объявили в Днепропетровской, Николаевской, Кировоградской и Одесской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского... РИА Новости, 08.04.2024

2024-04-08T08:51

2024-04-08T08:51

2024-04-08T08:53

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дмитрий песков

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Воздушную тревогу объявили в Днепропетровской, Николаевской, Кировоградской и Одесской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. В 8.40 (совпадает с мск) воздушную тревогу объявили в Одесской области. Следом сигнал тревоги прозвучал в Николаевской, Днепропетровской, Кировоградской, а также подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://radiosputnik.ru/20240408/odessa-1938491522.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, одесская область, россия, украина, дмитрий песков, вооруженные силы украины