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В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 08.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:51 08.04.2024 (обновлено: 08:53 08.04.2024)
https://ria.ru/20240408/ukraina-1938491282.html
В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу
В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 08.04.2024
В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушную тревогу объявили в Днепропетровской, Николаевской, Кировоградской и Одесской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского... РИА Новости, 08.04.2024
2024-04-08T08:51
2024-04-08T08:53
специальная военная операция на украине
в мире
одесская область
россия
украина
дмитрий песков
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Воздушную тревогу объявили в Днепропетровской, Николаевской, Кировоградской и Одесской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. В 8.40 (совпадает с мск) воздушную тревогу объявили в Одесской области. Следом сигнал тревоги прозвучал в Николаевской, Днепропетровской, Кировоградской, а также подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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в мире, одесская область, россия, украина, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Одесская область, Россия, Украина, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу

Власти сообщили о воздушной тревоге в Одесской и еще трех областях Украины

© iStock.com / MultipediaВид на Одессу
Вид на Одессу - РИА Новости, 1920, 08.04.2024
© iStock.com / Multipedia
Вид на Одессу. Архивное фото
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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Воздушную тревогу объявили в Днепропетровской, Николаевской, Кировоградской и Одесской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
В 8.40 (совпадает с мск) воздушную тревогу объявили в Одесской области. Следом сигнал тревоги прозвучал в Николаевской, Днепропетровской, Кировоградской, а также подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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