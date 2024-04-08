Зеленский сделал важное заявление о Харькове
Зеленский призвал Запад поставить больше средств ПВО в Харьков
© Фото : Офис президента УкраиныПрезидент Украины Владимир Зеленский
© Фото : Офис президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский признал сложную ситуацию с защитой Харькова от атак с воздуха и призвал Запад поставить больше средств ПВО. Об этом он заявил в вечернем обращении.
"Совершенно очевидно, что имеющихся у нас, на Украине, средств ПВО не хватает – и это очевидно для всех наших партнеров <...> Мы ищем возможности дать Харькову больше защиты неба", — сказал он.
Ранее гендиректор украинского энергохолдинга ДТЭК Максим Тимченко заявил, что противовоздушная оборона Украины слабее, чем была несколько месяцев назад.
В свою очередь, советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк в интервью изданию Bild посетовал на то, что российские войска продвигаются "все дальше и дальше" и с текущим положением дел в области вооружения Украина не сможет этому противостоять, при этом он отверг идею заморозки конфликта. Главнокомандующий украинскими войсками Александр Сырский ранее жаловался на нехватку оружия от Запада, отметив, что по этой причине ВСУ перешли к стратегической обороне.
В свою очередь, советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк в интервью изданию Bild посетовал на то, что российские войска продвигаются "все дальше и дальше" и с текущим положением дел в области вооружения Украина не сможет этому противостоять, при этом он отверг идею заморозки конфликта. Главнокомандующий украинскими войсками Александр Сырский ранее жаловался на нехватку оружия от Запада, отметив, что по этой причине ВСУ перешли к стратегической обороне.