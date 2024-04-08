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Зеленский сделал важное заявление о Харькове - РИА Новости, 08.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:37 08.04.2024 (обновлено: 11:18 08.04.2024)
https://ria.ru/20240408/ukraina-1938490061.html
Зеленский сделал важное заявление о Харькове
Зеленский сделал важное заявление о Харькове - РИА Новости, 08.04.2024
Зеленский сделал важное заявление о Харькове
Президент Украины Владимир Зеленский признал сложную ситуацию с защитой Харькова от атак с воздуха и призвал Запад поставить больше средств ПВО. Об этом он... РИА Новости, 08.04.2024
2024-04-08T08:37
2024-04-08T11:18
специальная военная операция на украине
в мире
украина
владимир зеленский
харьков
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский признал сложную ситуацию с защитой Харькова от атак с воздуха и призвал Запад поставить больше средств ПВО. Об этом он заявил в вечернем обращении."Совершенно очевидно, что имеющихся у нас, на Украине, средств ПВО не хватает – и это очевидно для всех наших партнеров &lt;...&gt; Мы ищем возможности дать Харькову больше защиты неба", — сказал он.Ранее гендиректор украинского энергохолдинга ДТЭК Максим Тимченко заявил, что противовоздушная оборона Украины слабее, чем была несколько месяцев назад. В свою очередь, советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк в интервью изданию Bild посетовал на то, что российские войска продвигаются "все дальше и дальше" и с текущим положением дел в области вооружения Украина не сможет этому противостоять, при этом он отверг идею заморозки конфликта. Главнокомандующий украинскими войсками Александр Сырский ранее жаловался на нехватку оружия от Запада, отметив, что по этой причине ВСУ перешли к стратегической обороне.
https://ria.ru/20240408/rossiya-1938499897.html
https://ria.ru/20240404/nato-1937658305.html
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в мире, украина, владимир зеленский, харьков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Владимир Зеленский, Харьков, Вооруженные силы Украины
Зеленский сделал важное заявление о Харькове

Зеленский призвал Запад поставить больше средств ПВО в Харьков

© Фото : Офис президента УкраиныПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 08.04.2024
© Фото : Офис президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский признал сложную ситуацию с защитой Харькова от атак с воздуха и призвал Запад поставить больше средств ПВО. Об этом он заявил в вечернем обращении.
"Совершенно очевидно, что имеющихся у нас, на Украине, средств ПВО не хватает – и это очевидно для всех наших партнеров <...> Мы ищем возможности дать Харькову больше защиты неба", — сказал он.
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Ранее гендиректор украинского энергохолдинга ДТЭК Максим Тимченко заявил, что противовоздушная оборона Украины слабее, чем была несколько месяцев назад.

В свою очередь, советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк в интервью изданию Bild посетовал на то, что российские войска продвигаются "все дальше и дальше" и с текущим положением дел в области вооружения Украина не сможет этому противостоять, при этом он отверг идею заморозки конфликта. Главнокомандующий украинскими войсками Александр Сырский ранее жаловался на нехватку оружия от Запада, отметив, что по этой причине ВСУ перешли к стратегической обороне.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВладимир ЗеленскийХарьковВооруженные силы Украины
 
 
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