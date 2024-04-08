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В Одесской области нанесли удар по логистически-транспортному объекту
В Одесской области нанесли удар по логистически-транспортному объекту - РИА Новости, 08.04.2024
В Одесской области нанесли удар по логистически-транспортному объекту
В Одесской области поврежден логистически-транспортный объект, сообщил глава военной администрации региона Олег Кипер в Telegram-канале. РИА Новости, 08.04.2024
2024-04-08T07:25
2024-04-08T07:25
2024-04-08T12:04
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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. В Одесской области поврежден логистически-транспортный объект, сообщил глава военной администрации региона Олег Кипер в Telegram-канале. "Есть попадание в Одесском районе. Поврежден логистически-транспортный объект", — говорится в публикации.Он добавил, что также пострадала АЗС.Накануне вечером издание "Страна.ua" написало о взрывах в районе города Черноморск Одесской области. В регионе объявляли воздушную тревогу.В последнее время российские войска наносят прицельные ракетные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
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В Одесской области нанесли удар по логистически-транспортному объекту
Глава ОВА: в Одесской области повредили логистический транспортный объект и АЗС