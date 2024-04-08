https://ria.ru/20240408/ukraina-1938485394.html

В Одесской области нанесли удар по логистически-транспортному объекту

В Одесской области нанесли удар по логистически-транспортному объекту - РИА Новости, 08.04.2024

В Одесской области нанесли удар по логистически-транспортному объекту

В Одесской области поврежден логистически-транспортный объект, сообщил глава военной администрации региона Олег Кипер в Telegram-канале. РИА Новости, 08.04.2024

2024-04-08T07:25

2024-04-08T07:25

2024-04-08T12:04

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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. В Одесской области поврежден логистически-транспортный объект, сообщил глава военной администрации региона Олег Кипер в Telegram-канале. "Есть попадание в Одесском районе. Поврежден логистически-транспортный объект", — говорится в публикации.Он добавил, что также пострадала АЗС.Накануне вечером издание "Страна.ua" написало о взрывах в районе города Черноморск Одесской области. В регионе объявляли воздушную тревогу.В последнее время российские войска наносят прицельные ракетные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.

https://ria.ru/20240407/podpole-1938332239.html

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одесская область

украина

россия

черноморск

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