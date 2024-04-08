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В Одесской области нанесли удар по логистически-транспортному объекту - РИА Новости, 08.04.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
07:25 08.04.2024 (обновлено: 12:04 08.04.2024)
https://ria.ru/20240408/ukraina-1938485394.html
В Одесской области нанесли удар по логистически-транспортному объекту
В Одесской области нанесли удар по логистически-транспортному объекту - РИА Новости, 08.04.2024
В Одесской области нанесли удар по логистически-транспортному объекту
В Одесской области поврежден логистически-транспортный объект, сообщил глава военной администрации региона Олег Кипер в Telegram-канале. РИА Новости, 08.04.2024
2024-04-08T07:25
2024-04-08T12:04
специальная военная операция на украине
в мире
одесская область
украина
россия
вооруженные силы украины
черноморск
дмитрий песков
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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. В Одесской области поврежден логистически-транспортный объект, сообщил глава военной администрации региона Олег Кипер в Telegram-канале. "Есть попадание в Одесском районе. Поврежден логистически-транспортный объект", — говорится в публикации.Он добавил, что также пострадала АЗС.Накануне вечером издание "Страна.ua" написало о взрывах в районе города Черноморск Одесской области. В регионе объявляли воздушную тревогу.В последнее время российские войска наносят прицельные ракетные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20240407/podpole-1938332239.html
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в мире, одесская область, украина, россия, вооруженные силы украины, черноморск, дмитрий песков
Специальная военная операция на Украине, В мире, Одесская область, Украина, Россия, Вооруженные силы Украины, Черноморск, Дмитрий Песков
В Одесской области нанесли удар по логистически-транспортному объекту

Глава ОВА: в Одесской области повредили логистический транспортный объект и АЗС

© AP Photo / Leo CorreaУкраинские пожарные
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 08.04.2024
© AP Photo / Leo Correa
Украинские пожарные. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. В Одесской области поврежден логистически-транспортный объект, сообщил глава военной администрации региона Олег Кипер в Telegram-канале.
"Есть попадание в Одесском районе. Поврежден логистически-транспортный объект", — говорится в публикации.
Он добавил, что также пострадала АЗС.
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В последнее время российские войска наносят прицельные ракетные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.
При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреОдесская областьУкраинаРоссияВооруженные силы УкраиныЧерноморскДмитрий Песков
 
 
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