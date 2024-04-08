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Российские войска уничтожили несколько Patriot на Украине, пишут СМИ - РИА Новости, 08.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:03 08.04.2024 (обновлено: 17:24 08.04.2024)
https://ria.ru/20240408/ukraina-1938484537.html
Российские войска уничтожили несколько Patriot на Украине, пишут СМИ
Российские войска уничтожили несколько Patriot на Украине, пишут СМИ - РИА Новости, 08.04.2024
Российские войска уничтожили несколько Patriot на Украине, пишут СМИ
Российские войска уничтожили ряд поставленных Киеву Западом систем ПВО Patriot на Украине, сообщает журнал Economist. РИА Новости, 08.04.2024
2024-04-08T07:03
2024-04-08T17:24
специальная военная операция на украине
украина
россия
киев
владимир зеленский
михаил подоляк
александр сырский
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Российские войска уничтожили ряд поставленных Киеву Западом систем ПВО Patriot на Украине, сообщает журнал Economist. "Россия уничтожила некоторые из поставленных Западом систем противовоздушной обороны Patriot", — пишет журнал. Ранее советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк в интервью изданию Bild посетовал на то, что российские войска продвигаются "все дальше и дальше" и с текущим положением дел в области вооружения Украина не сможет этому противостоять, при этом он отверг идею заморозки конфликта. Главнокомандующий украинскими войсками Александр Сырский ранее жаловался на нехватку оружия от Запада, отметив, что по этой причине ВСУ перешли к стратегической обороне. Зеленский в интервью телеканалу CBS News заявлял, что ВСУ не готовы к обороне в случае крупного российского наступления, у украинских войск почти не осталось артиллерии. Директор ЦРУ Уильям Бернс ранее заявлял, что без дополнительной военной помощи со стороны США Украина будет вынуждена пойти на мирные переговоры на условиях Москвы уже через год. По его мнению, отсутствие американской поддержки обернется для ВСУ дальнейшим отступлением и потерей территорий. Как сообщала газета Mundo со ссылкой на украинского военного, Киев проиграет, если в ближайшее время Украина не получит боеприпасы от Запада. Премьер Венгрии Виктор Орбан, в свою очередь, заявил, что Евросоюз не сможет предоставить Украине достаточное количество финансовых ресурсов, которые позволили бы ей одержать военную победу в конфликте с Россией. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240326/kuleba-1935922693.html
https://ria.ru/20240408/nadezhda-1938477416.html
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украина, россия, киев, владимир зеленский, михаил подоляк, александр сырский, вооруженные силы украины, нато, в мире, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Киев, Владимир Зеленский, Михаил Подоляк, Александр Сырский, Вооруженные силы Украины, НАТО, В мире, Вооруженные силы РФ
Российские войска уничтожили несколько Patriot на Украине, пишут СМИ

Economist: российские войска уничтожили несколько систем ПВО Patriot на Украине

© AP Photo / Czarek SokolowskiЗенитный ракетный комплекс Patriot
Зенитный ракетный комплекс Patriot - РИА Новости, 1920, 08.04.2024
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Зенитный ракетный комплекс Patriot. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Российские войска уничтожили ряд поставленных Киеву Западом систем ПВО Patriot на Украине, сообщает журнал Economist.
"Россия уничтожила некоторые из поставленных Западом систем противовоздушной обороны Patriot", — пишет журнал.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 26.03.2024
Кулеба потребовал у Запада "чертовы Patriot"
26 марта, 14:44
Ранее советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк в интервью изданию Bild посетовал на то, что российские войска продвигаются "все дальше и дальше" и с текущим положением дел в области вооружения Украина не сможет этому противостоять, при этом он отверг идею заморозки конфликта. Главнокомандующий украинскими войсками Александр Сырский ранее жаловался на нехватку оружия от Запада, отметив, что по этой причине ВСУ перешли к стратегической обороне.
Зеленский в интервью телеканалу CBS News заявлял, что ВСУ не готовы к обороне в случае крупного российского наступления, у украинских войск почти не осталось артиллерии.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 08.04.2024
Уже не избежать. В Германии разрушили последнюю надежду Зеленского
Вчера, 03:45
Директор ЦРУ Уильям Бернс ранее заявлял, что без дополнительной военной помощи со стороны США Украина будет вынуждена пойти на мирные переговоры на условиях Москвы уже через год. По его мнению, отсутствие американской поддержки обернется для ВСУ дальнейшим отступлением и потерей территорий. Как сообщала газета Mundo со ссылкой на украинского военного, Киев проиграет, если в ближайшее время Украина не получит боеприпасы от Запада. Премьер Венгрии Виктор Орбан, в свою очередь, заявил, что Евросоюз не сможет предоставить Украине достаточное количество финансовых ресурсов, которые позволили бы ей одержать военную победу в конфликте с Россией.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Истребитель-бомбардировщик Су-34 - РИА Новости, 1920, 08.04.2024
Применили массово. В Польше пришли в ужас из-за удара России по ВСУ
Вчера, 02:45
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияКиевВладимир ЗеленскийМихаил ПодолякАлександр СырскийВооруженные силы УкраиныНАТОВ миреВооруженные силы РФ
 
 
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