Рейтинг@Mail.ru
Главы МИД Британии и Франции призвали не допустить поражения Украины - РИА Новости, 08.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:46 08.04.2024
https://ria.ru/20240408/ukraina-1938472944.html
Главы МИД Британии и Франции призвали не допустить поражения Украины
Главы МИД Британии и Франции призвали не допустить поражения Украины - РИА Новости, 08.04.2024
Главы МИД Британии и Франции призвали не допустить поражения Украины
Министры иностранных дел Великобритании и Франции Дэвид Кэмерон и Стефан Сежурне в статье для газеты Telegraph предупредили о том, что поражение Киева в... РИА Новости, 08.04.2024
2024-04-08T01:46
2024-04-08T01:46
в мире
россия
украина
великобритания
дэвид кэмерон
стефан сежурне
владимир путин
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1d/1912749091_0:297:3071:2024_1920x0_80_0_0_5464bcec07b8eecddcafdd670ee5b9c7.jpg
МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Министры иностранных дел Великобритании и Франции Дэвид Кэмерон и Стефан Сежурне в статье для газеты Telegraph предупредили о том, что поражение Киева в конфликте с Россией можно будет расценивать как поражение Запада. "Мы оба предельно ясны: Украина должна победить в этой войне. Если Украина проиграет, мы все проиграем", - написали главы МИД двух стран. Кэмерон и Сежурне также сообщили, что Франция и Великобритания подтвердят "непоколебимую" поддержку Киева на саммите Европейского политического сообщества, который пройдет в июле. По мнению министров, западные страны должны сделать "еще больше", чтобы нанести поражение России. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
https://ria.ru/20240408/ukraina-1938469449.html
https://ria.ru/20240407/vsu-1938460106.html
россия
украина
великобритания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1d/1912749091_342:0:3071:2047_1920x0_80_0_0_702911a7522ee173da27077f6e752835.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, великобритания, дэвид кэмерон, стефан сежурне, владимир путин, нато
В мире, Россия, Украина, Великобритания, Дэвид Кэмерон, Стефан Сежурне, Владимир Путин, НАТО
Главы МИД Британии и Франции призвали не допустить поражения Украины

Глава МИД Британии и Франции заявили о поражении Запада в случае поражения Киева

© AP Photo / Virginia MayoФлаги Украины и НАТО
Флаги Украины и НАТО - РИА Новости, 1920, 08.04.2024
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги Украины и НАТО. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Министры иностранных дел Великобритании и Франции Дэвид Кэмерон и Стефан Сежурне в статье для газеты Telegraph предупредили о том, что поражение Киева в конфликте с Россией можно будет расценивать как поражение Запада.
"Мы оба предельно ясны: Украина должна победить в этой войне. Если Украина проиграет, мы все проиграем", - написали главы МИД двух стран.
Александр Стубб - РИА Новости, 1920, 08.04.2024
Президент Финляндии призвал к продолжению боев на Украине
Вчера, 00:22
Кэмерон и Сежурне также сообщили, что Франция и Великобритания подтвердят "непоколебимую" поддержку Киева на саммите Европейского политического сообщества, который пройдет в июле. По мнению министров, западные страны должны сделать "еще больше", чтобы нанести поражение России.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
Раненые украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 07.04.2024
"Большие потери": ошибка ВСУ в Донбассе вызвала в Киеве ярость
7 апреля, 22:00
 
В миреРоссияУкраинаВеликобританияДэвид КэмеронСтефан СежурнеВладимир ПутинНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала