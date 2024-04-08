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Главы МИД Британии и Франции призвали не допустить поражения Украины
Главы МИД Британии и Франции призвали не допустить поражения Украины - РИА Новости, 08.04.2024
Главы МИД Британии и Франции призвали не допустить поражения Украины
Министры иностранных дел Великобритании и Франции Дэвид Кэмерон и Стефан Сежурне в статье для газеты Telegraph предупредили о том, что поражение Киева в... РИА Новости, 08.04.2024
2024-04-08T01:46
2024-04-08T01:46
2024-04-08T01:46
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Министры иностранных дел Великобритании и Франции Дэвид Кэмерон и Стефан Сежурне в статье для газеты Telegraph предупредили о том, что поражение Киева в конфликте с Россией можно будет расценивать как поражение Запада. "Мы оба предельно ясны: Украина должна победить в этой войне. Если Украина проиграет, мы все проиграем", - написали главы МИД двух стран. Кэмерон и Сежурне также сообщили, что Франция и Великобритания подтвердят "непоколебимую" поддержку Киева на саммите Европейского политического сообщества, который пройдет в июле. По мнению министров, западные страны должны сделать "еще больше", чтобы нанести поражение России. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
https://ria.ru/20240408/ukraina-1938469449.html
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в мире, россия, украина, великобритания, дэвид кэмерон, стефан сежурне, владимир путин, нато
В мире, Россия, Украина, Великобритания, Дэвид Кэмерон, Стефан Сежурне, Владимир Путин, НАТО
Главы МИД Британии и Франции призвали не допустить поражения Украины
Глава МИД Британии и Франции заявили о поражении Запада в случае поражения Киева
МОСКВА, 8 апр - РИА Новости.
Министры иностранных дел Великобритании и Франции Дэвид Кэмерон и Стефан Сежурне в статье
для газеты Telegraph предупредили о том, что поражение Киева в конфликте с Россией можно будет расценивать как поражение Запада.
"Мы оба предельно ясны: Украина должна победить в этой войне. Если Украина проиграет, мы все проиграем", - написали главы МИД двух стран.
Кэмерон и Сежурне также сообщили, что Франция и Великобритания подтвердят "непоколебимую" поддержку Киева на саммите Европейского политического сообщества, который пройдет в июле. По мнению министров, западные страны должны сделать "еще больше", чтобы нанести поражение России.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.