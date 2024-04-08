https://ria.ru/20240408/ukraina-1938472944.html

Главы МИД Британии и Франции призвали не допустить поражения Украины

Главы МИД Британии и Франции призвали не допустить поражения Украины - РИА Новости, 08.04.2024

Главы МИД Британии и Франции призвали не допустить поражения Украины

Министры иностранных дел Великобритании и Франции Дэвид Кэмерон и Стефан Сежурне в статье для газеты Telegraph предупредили о том, что поражение Киева в... РИА Новости, 08.04.2024

2024-04-08T01:46

2024-04-08T01:46

2024-04-08T01:46

в мире

россия

украина

великобритания

дэвид кэмерон

стефан сежурне

владимир путин

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1d/1912749091_0:297:3071:2024_1920x0_80_0_0_5464bcec07b8eecddcafdd670ee5b9c7.jpg

МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Министры иностранных дел Великобритании и Франции Дэвид Кэмерон и Стефан Сежурне в статье для газеты Telegraph предупредили о том, что поражение Киева в конфликте с Россией можно будет расценивать как поражение Запада. "Мы оба предельно ясны: Украина должна победить в этой войне. Если Украина проиграет, мы все проиграем", - написали главы МИД двух стран. Кэмерон и Сежурне также сообщили, что Франция и Великобритания подтвердят "непоколебимую" поддержку Киева на саммите Европейского политического сообщества, который пройдет в июле. По мнению министров, западные страны должны сделать "еще больше", чтобы нанести поражение России. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.

https://ria.ru/20240408/ukraina-1938469449.html

https://ria.ru/20240407/vsu-1938460106.html

россия

украина

великобритания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, украина, великобритания, дэвид кэмерон, стефан сежурне, владимир путин, нато