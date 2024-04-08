https://ria.ru/20240408/ukraina-1938469449.html

Президент Финляндии призвал к продолжению боев на Украине

Президент Финляндии призвал к продолжению боев на Украине - РИА Новости, 08.04.2024

Президент Финляндии призвал к продолжению боев на Украине

Президент Финляндии Александер Стубб в интервью американскому телеканалу CNN заявил, что считает продолжение боевых действий на Украине единственным способом... РИА Новости, 08.04.2024

2024-04-08T00:22

2024-04-08T00:22

2024-04-08T00:22

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специальная военная операция на украине

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ВАШИНГТОН, 8 апр - РИА Новости. Президент Финляндии Александер Стубб в интервью американскому телеканалу CNN заявил, что считает продолжение боевых действий на Украине единственным способом добиться мира в текущем конфликте. "Единственный способ, которым мы можем достичь мира, - это через поле боя", - заявил он. По мнению Стубба, в настоящее время мирные переговоры по завершению конфликта не могут начаться. Кроме того, президент Финляндии признал, что в украинском обществе присутствует усталость от затянувшегося для Киева конфликта. Президент России Владимир Путин неоднократно говорил о готовности, открытости Москвы решать проблемы путем переговоров, "это предпочтительный путь". Песков добавил, что призывы к переговорам по Украине в последнее время встречают жесткое отрицание со стороны киевского режима. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.

https://ria.ru/20240407/zelenskiy-1938300974.html

https://ria.ru/20240219/finlyandiya-1928331189.html

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в мире, россия, украина, финляндия, владимир путин, нато