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Дорожные службы приступили к генеральной уборке дорог в Подмосковье
Дорожные службы приступили к генеральной уборке дорог в Подмосковье - РИА Новости, 08.04.2024
Дорожные службы приступили к генеральной уборке дорог в Подмосковье
Дорожные службы Подмосковья перешли на летнее содержание и приступили к генеральной уборке дорожной сети, выполнять работы в предстоящем сезоне будут не менее... РИА Новости, 08.04.2024
2024-04-08T17:01
2024-04-08T17:01
2024-04-08T17:01
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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Дорожные службы Подмосковья перешли на летнее содержание и приступили к генеральной уборке дорожной сети, выполнять работы в предстоящем сезоне будут не менее 3,5 тысячи единиц спецтехники, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области. В приоритетном порядке ремонтируют ямы, убирают мусор, приводят посадочные площадки и остановки к нормативному состоянию. "Дорожники приступили к генеральной уборке после зимы, завершить которую планируем традиционно к 1 мая", - сказал заместитель председателя правительства – министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик, его слова приводит пресс-служба. Он отметил, что кроме устранения дефектов покрытия, ремонта, покраски и мойки автобусных павильонов в порядок будут приводить посадочные площадки. Также помоют и восстановят поврежденные ограждения и знаки на дорогах, обследуют и приведут в порядок мосты, проконтролируют и ликвидируют лужи на дорогах. Определен список первоочередных работ и сформировали план для каждого муниципалитета. Они будут проверяться ежедневно через автоматизированную систему контроля и планирования в области дорожной инфраструктуры (СКПДИ).
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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московская область (подмосковье), алексей гержик
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Алексей Гержик
МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Дорожные службы Подмосковья перешли на летнее содержание и приступили к генеральной уборке дорожной сети, выполнять работы в предстоящем сезоне будут не менее 3,5 тысячи единиц спецтехники, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
В приоритетном порядке ремонтируют ямы, убирают мусор, приводят посадочные площадки и остановки к нормативному состоянию.
"Дорожники приступили к генеральной уборке после зимы, завершить которую планируем традиционно к 1 мая", - сказал заместитель председателя правительства – министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик
, его слова приводит пресс-служба.
Он отметил, что кроме устранения дефектов покрытия, ремонта, покраски и мойки автобусных павильонов в порядок будут приводить посадочные площадки. Также помоют и восстановят поврежденные ограждения и знаки на дорогах, обследуют и приведут в порядок мосты, проконтролируют и ликвидируют лужи на дорогах.
Определен список первоочередных работ и сформировали план для каждого муниципалитета. Они будут проверяться ежедневно через автоматизированную систему контроля и планирования в области дорожной инфраструктуры (СКПДИ).