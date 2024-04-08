https://ria.ru/20240408/uborka-1938650712.html

Дорожные службы приступили к генеральной уборке дорог в Подмосковье

Дорожные службы приступили к генеральной уборке дорог в Подмосковье - РИА Новости, 08.04.2024

Дорожные службы приступили к генеральной уборке дорог в Подмосковье

Дорожные службы Подмосковья перешли на летнее содержание и приступили к генеральной уборке дорожной сети, выполнять работы в предстоящем сезоне будут не менее... РИА Новости, 08.04.2024

2024-04-08T17:01

2024-04-08T17:01

2024-04-08T17:01

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

алексей гержик

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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Дорожные службы Подмосковья перешли на летнее содержание и приступили к генеральной уборке дорожной сети, выполнять работы в предстоящем сезоне будут не менее 3,5 тысячи единиц спецтехники, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области. В приоритетном порядке ремонтируют ямы, убирают мусор, приводят посадочные площадки и остановки к нормативному состоянию. "Дорожники приступили к генеральной уборке после зимы, завершить которую планируем традиционно к 1 мая", - сказал заместитель председателя правительства – министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик, его слова приводит пресс-служба. Он отметил, что кроме устранения дефектов покрытия, ремонта, покраски и мойки автобусных павильонов в порядок будут приводить посадочные площадки. Также помоют и восстановят поврежденные ограждения и знаки на дорогах, обследуют и приведут в порядок мосты, проконтролируют и ликвидируют лужи на дорогах. Определен список первоочередных работ и сформировали план для каждого муниципалитета. Они будут проверяться ежедневно через автоматизированную систему контроля и планирования в области дорожной инфраструктуры (СКПДИ).

https://ria.ru/20240404/dvizhenie-1937841198.html

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

московская область (подмосковье), алексей гержик