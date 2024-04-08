https://ria.ru/20240408/tyumen-1938636179.html
В Тюменской области ограничили движение по пяти мостам
В Тюменской области ограничили движение по пяти мостам - РИА Новости, 08.04.2024
В Тюменской области ограничили движение по пяти мостам
В Тюменской области временно ограничено движение по пяти мостам, которые находятся в зонах ежегодного возможного подтопления, сообщает информационный центр... РИА Новости, 08.04.2024
2024-04-08T16:05
2024-04-08T16:05
2024-04-08T16:05
ялуторовский район
тюменская область
происшествия
наводнения в россии — 2024
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ТЮМЕНЬ, 8 апр – РИА Новости. В Тюменской области временно ограничено движение по пяти мостам, которые находятся в зонах ежегодного возможного подтопления, сообщает информационный центр правительства региона. "Временно ограничено движение по пяти мостам. Автомобилисты могут воспользоваться альтернативными путями объезда. Все мостовые сооружения расположены в зонах ежегодного возможного подтопления", – указано в сообщении. Движение через реку Вагай в Аромашевском районе закрыто по трем мостам на 1-м километре автодороги Сорочкино-Русаково, на подъезде к деревне Новоуфимская-Ольгина-Ангарка, на 5-м километре автодороги Юрминка-Кармацкая и по мосту на 6-м километре автодороги Королево–Дербень в Голышмановском городском округе. В Ялуторовском районе запрещен проезд по мосту через реку Тобол, на автодороге Хохлово - Криволукская. В Аромашевском районе и Голышмановском городском округе есть пути объезда по автомобильным дорогам с грунтовым покрытием, в Ялуторовском районе альтернативный путь объезда по автомобильной дороге Подъезд к деревне Криволукская. На подходах к закрытым мостам установлены ограждения и дорожные знаки "Въезд запрещен". Информация о снятии ограничения движения будет размещена дополнительно.
https://ria.ru/20240408/chs-1938598670.html
ялуторовский район
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ялуторовский район, тюменская область, происшествия, наводнения в россии — 2024
Ялуторовский район, Тюменская область, Происшествия, Наводнения в России — 2024
В Тюменской области ограничили движение по пяти мостам
В Тюменской области ограничили движение по пяти мостам в зонах затопления
ТЮМЕНЬ, 8 апр – РИА Новости. В Тюменской области временно ограничено движение по пяти мостам, которые находятся в зонах ежегодного возможного подтопления, сообщает информационный центр правительства региона.
"Временно ограничено движение по пяти мостам. Автомобилисты могут воспользоваться альтернативными путями объезда. Все мостовые сооружения расположены в зонах ежегодного возможного подтопления", – указано в сообщении.
Движение через реку Вагай в Аромашевском районе закрыто по трем мостам на 1-м километре автодороги Сорочкино-Русаково, на подъезде к деревне Новоуфимская-Ольгина-Ангарка, на 5-м километре автодороги Юрминка-Кармацкая и по мосту на 6-м километре автодороги Королево–Дербень в Голышмановском городском округе. В Ялуторовском районе
запрещен проезд по мосту через реку Тобол, на автодороге Хохлово - Криволукская.
В Аромашевском районе и Голышмановском городском округе есть пути объезда по автомобильным дорогам с грунтовым покрытием, в Ялуторовском районе альтернативный путь объезда по автомобильной дороге Подъезд к деревне Криволукская.
На подходах к закрытым мостам установлены ограждения и дорожные знаки "Въезд запрещен". Информация о снятии ограничения движения будет размещена дополнительно.