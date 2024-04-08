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МЧС не исключило затопления паводком целых микрорайонов в Тюмени - РИА Новости, 08.04.2024
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11:28 08.04.2024 (обновлено: 11:36 08.04.2024)
https://ria.ru/20240408/tyumen-1938530359.html
МЧС не исключило затопления паводком целых микрорайонов в Тюмени
МЧС не исключило затопления паводком целых микрорайонов в Тюмени - РИА Новости, 08.04.2024
МЧС не исключило затопления паводком целых микрорайонов в Тюмени
МЧС России стягивает силы в Тюмень, где есть большой риск затопления целых микрорайонов, заявил замглавы министерства Виктор Яцуценко. РИА Новости, 08.04.2024
2024-04-08T11:28
2024-04-08T11:36
происшествия
тюмень
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
наводнения в россии — 2024
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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. МЧС России стягивает силы в Тюмень, где есть большой риск затопления целых микрорайонов, заявил замглавы министерства Виктор Яцуценко."В Тюмени большая вероятность затопления целых микрорайонов города, куда сосредоточивать будем группировку", - сказал Яцуценко на выездном расширенном заседании комитетов Госдумы по безопасности и противодействию коррупции и по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды.По решению главы МЧС Александра Куренкова в этих районах также будет усилена тяжёлая авиация, которая будет и эвакуировать людей, и доставлять тяжёлые грузы для борьбы с затоплением.
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происшествия, тюмень, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), наводнения в россии — 2024
Происшествия, Тюмень, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Наводнения в России — 2024
МЧС не исключило затопления паводком целых микрорайонов в Тюмени

МЧС стягивает силы в Тюмень из-за вероятности затопления целых микрорайонов

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкСотрудник МЧС России
Сотрудник МЧС России - РИА Новости, 1920, 08.04.2024
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Сотрудник МЧС России. Архивное фото
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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. МЧС России стягивает силы в Тюмень, где есть большой риск затопления целых микрорайонов, заявил замглавы министерства Виктор Яцуценко.
"В Тюмени большая вероятность затопления целых микрорайонов города, куда сосредоточивать будем группировку", - сказал Яцуценко на выездном расширенном заседании комитетов Госдумы по безопасности и противодействию коррупции и по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды.
По решению главы МЧС Александра Куренкова в этих районах также будет усилена тяжёлая авиация, которая будет и эвакуировать людей, и доставлять тяжёлые грузы для борьбы с затоплением.
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