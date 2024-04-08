https://ria.ru/20240408/tyumen-1938530359.html

МЧС не исключило затопления паводком целых микрорайонов в Тюмени

МЧС не исключило затопления паводком целых микрорайонов в Тюмени - РИА Новости, 08.04.2024

МЧС не исключило затопления паводком целых микрорайонов в Тюмени

МЧС России стягивает силы в Тюмень, где есть большой риск затопления целых микрорайонов, заявил замглавы министерства Виктор Яцуценко. РИА Новости, 08.04.2024

2024-04-08T11:28

2024-04-08T11:28

2024-04-08T11:36

происшествия

тюмень

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

наводнения в россии — 2024

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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. МЧС России стягивает силы в Тюмень, где есть большой риск затопления целых микрорайонов, заявил замглавы министерства Виктор Яцуценко."В Тюмени большая вероятность затопления целых микрорайонов города, куда сосредоточивать будем группировку", - сказал Яцуценко на выездном расширенном заседании комитетов Госдумы по безопасности и противодействию коррупции и по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды.По решению главы МЧС Александра Куренкова в этих районах также будет усилена тяжёлая авиация, которая будет и эвакуировать людей, и доставлять тяжёлые грузы для борьбы с затоплением.

тюмень

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, тюмень, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), наводнения в россии — 2024