В еще трех областях Украины объявили воздушную тревогу
В Киевской, Винницкой и Житомирской областях объявили воздушную тревогу
© AP Photo / Efrem LukatskyЛюди проходят мимо бетонного навеса с надписью "Укрытие", установленного на остановке общественного транспорта
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Люди проходят мимо бетонного навеса с надписью "Укрытие", установленного на остановке общественного транспорта. Архивное фото
МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Воздушную тревогу объявили в Киевской, Винницкой и Житомирской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
В Киевской области сигнал тревоги прозвучал в 00.49 мск, в Винницкой - в 00.58 мск, в Житомирской - в 01.15 мск.
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Ранее тревога объявлялась в Одесской, Кировоградской, Черниговской, Сумской и Николаевской областях.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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