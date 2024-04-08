https://ria.ru/20240408/tramp-1938615337.html

СМИ: советник Трампа опроверг содержание опубликованного плана по Украине

СМИ: советник Трампа опроверг содержание опубликованного плана по Украине - РИА Новости, 08.04.2024

СМИ: советник Трампа опроверг содержание опубликованного плана по Украине

Советник экс-президента США Дональда Трампа в предвыборной гонке Джейсон Миллер опроверг сообщения СМИ, что у того есть план по завершению конфликта на Украине, РИА Новости, 08.04.2024

2024-04-08T15:18

2024-04-08T15:18

2024-04-08T15:31

специальная военная операция на украине

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дональд трамп

джейсон миллер

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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Советник экс-президента США Дональда Трампа в предвыборной гонке Джейсон Миллер опроверг сообщения СМИ, что у того есть план по завершению конфликта на Украине, подразумевающий отказ Киева от притязаний на Крым и Донбасс, пишет издание New York Post. Ранее газета Washington Post писала со ссылкой на источники, что Трамп приватно заявлял, будто может положить конец конфликту на Украине, оказав давление на Киев, чтобы тот отказался от притязаний на Крым и Донбасс. "Советник предвыборного штаба Трампа назвал статью в Washington Post фейковой новостью, настаивая, что его начальник не будет принимать решений по плану мирного урегулирования, пока не займет пост (президента США) и не сможет оценить все возможности надлежащим образом", - сообщает New York Post. Также, по информации издания, Миллер назвал Трампа "единственным, кто говорит о прекращении убийств", в то время как нынешний президент США Джо Байден, по его словам, говорит о "все большем количестве убийств". Трамп неоднократно в ходе своей президентской кампании обещал разрешить ситуацию вокруг Украины в случае своей победы на выборах. По словам политика, он сделает это еще до инаугурации. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 2014 года 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с РФ демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно". Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.

https://ria.ru/20240407/zelenskiy-1938300974.html

https://ria.ru/20240329/zelenskiy-1936648037.html

https://ria.ru/20240327/myasnik-1936069249.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, сша, украина, дональд трамп, джейсон миллер