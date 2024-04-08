https://ria.ru/20240408/terakt-1938612278.html

СК получил данные о возможной связи террористов в "Крокусе" с Украиной

СК получил данные о возможной связи террористов в "Крокусе" с Украиной - РИА Новости, 08.04.2024

СК получил данные о возможной связи террористов в "Крокусе" с Украиной

Следствие получило значимые данные о подготовке боевиков, устроивших теракт в "Крокусе", которые могут свидетельствовать об их связи с украинскими спецслужбами, РИА Новости, 08.04.2024

2024-04-08T15:08

2024-04-08T15:08

2024-04-08T15:36

теракт в "крокус сити холле"

украина

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

россия

крокус сити холл

александр бастрыкин

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Следствие получило значимые данные о подготовке боевиков, устроивших теракт в "Крокусе", которые могут свидетельствовать об их связи с украинскими спецслужбами, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства."Следствием уже получены значимые данные об обстоятельствах подготовки террористов к преступлению, которые могут свидетельствовать об их связи с украинскими спецслужбами", — сказали в ведомстве."Проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление и задержание других участников совершенного преступления – исполнителей, пособников и организаторов... На данный момент по уголовному делу установлены одиннадцать лиц, причастных к совершению особо тяжкого преступления", - сказали в ведомстве.В СК РФ добавили, что всем фигурантам предъявлены обвинения, они арестованы.Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.По последним данным, погибли 145 человек. Двадцать четвертое марта было объявлено днем общенационального траура.Четверых исполнителей теракта задержали 23 марта в Брянской области. Президент России Владимир Путин сообщил, что они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. Московский суд арестовал их, это Далерджон Мирзоев, Муродали Рачабализода, Фаридун Шамсиддин и Мухаммадсобир Файзов, им предъявлено обвинение в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ).Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По его словам, теракт был совершен руками радикальных исламистов. Директор ФСБ Александр Бортников отметил, что одни исламисты не смогли бы подготовить этот теракт, им помогали. Он отметил, что первичные данные от задержанных подтверждают украинский след, в российских спецслужбах думают, что за терактом стоят США, Британия и Украина.Путин отмечал, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.

https://ria.ru/20240329/terakt-1936489038.html

https://ria.ru/20240323/krokus-1935319588.html

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украина, следственный комитет россии (ск рф), происшествия, россия, крокус сити холл, александр бастрыкин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)