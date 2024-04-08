Девять детей из шести семей остались сиротами после теракта в "Крокусе"
Львова-Белова: сиротами после теракта в "Крокусе" остались 9 детей из 6 семей
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкЦветы и мягкие игрушки у стихийного мемориала в память о жертвах теракта 22 марта 2024 г. в "Крокус Сити Холле"
Цветы и мягкие игрушки у стихийного мемориала в память о жертвах теракта 22 марта 2024 г. в "Крокус Сити Холле"
МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Сиротами после теракта в "Крокус сити холле" остались девять детей из шести семей, опекунами стали их родные, сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова в своем Telegram-канале.
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"Особое внимание - детям, потерявшим в результате трагедии (в "Крокус сити холле" – ред.) родителей. Сиротами остались девять детей из шести семей. Слава Богу, рядом были родные, которые стали опекунами. У кого-то это старшая совершеннолетняя сестра, у кого-то - бабушка. Где было нужно, мы подключились и помогли. С семьями остаемся на связи, чтобы при необходимости своевременно поддержать", — сообщила Львова-Белова.
Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. По последним данным, погибли 145 человек.
Президент России Владимир Путин отмечал, что Россия столкнулась не просто с тщательно спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.