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Девять детей из шести семей остались сиротами после теракта в "Крокусе" - РИА Новости, 08.04.2024
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Последствия стрельбы в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
14:21 08.04.2024 (обновлено: 14:29 08.04.2024)
https://ria.ru/20240408/terakt-1938596818.html
Девять детей из шести семей остались сиротами после теракта в "Крокусе"
Девять детей из шести семей остались сиротами после теракта в "Крокусе" - РИА Новости, 08.04.2024
Девять детей из шести семей остались сиротами после теракта в "Крокусе"
Сиротами после теракта в "Крокус сити холле" остались девять детей из шести семей, опекунами стали их родные, сообщила уполномоченный при президенте РФ по... РИА Новости, 08.04.2024
2024-04-08T14:21
2024-04-08T14:29
теракт в "крокус сити холле"
происшествия
россия
крокус сити холл
мария львова-белова
красногорск
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Сиротами после теракта в "Крокус сити холле" остались девять детей из шести семей, опекунами стали их родные, сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова в своем Telegram-канале."Особое внимание - детям, потерявшим в результате трагедии (в "Крокус сити холле" – ред.) родителей. Сиротами остались девять детей из шести семей. Слава Богу, рядом были родные, которые стали опекунами. У кого-то это старшая совершеннолетняя сестра, у кого-то - бабушка. Где было нужно, мы подключились и помогли. С семьями остаемся на связи, чтобы при необходимости своевременно поддержать", — сообщила Львова-Белова.Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. По последним данным, погибли 145 человек.Президент России Владимир Путин отмечал, что Россия столкнулась не просто с тщательно спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.
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происшествия, россия, крокус сити холл, мария львова-белова, красногорск
Теракт в "Крокус Сити Холле", Происшествия, Россия, Крокус Сити Холл, Мария Львова-Белова, Красногорск
Девять детей из шести семей остались сиротами после теракта в "Крокусе"

Львова-Белова: сиротами после теракта в "Крокусе" остались 9 детей из 6 семей

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкЦветы и мягкие игрушки у стихийного мемориала в память о жертвах теракта 22 марта 2024 г. в "Крокус Сити Холле"
Цветы и мягкие игрушки у стихийного мемориала в память о жертвах теракта 22 марта 2024 г. в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 08.04.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Цветы и мягкие игрушки у стихийного мемориала в память о жертвах теракта 22 марта 2024 г. в "Крокус Сити Холле"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Сиротами после теракта в "Крокус сити холле" остались девять детей из шести семей, опекунами стали их родные, сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова в своем Telegram-канале.
«
"Особое внимание - детям, потерявшим в результате трагедии (в "Крокус сити холле" – ред.) родителей. Сиротами остались девять детей из шести семей. Слава Богу, рядом были родные, которые стали опекунами. У кого-то это старшая совершеннолетняя сестра, у кого-то - бабушка. Где было нужно, мы подключились и помогли. С семьями остаемся на связи, чтобы при необходимости своевременно поддержать", — сообщила Львова-Белова.
Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. По последним данным, погибли 145 человек.
Президент России Владимир Путин отмечал, что Россия столкнулась не просто с тщательно спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.
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Теракт в "Крокус Сити Холле"ПроисшествияРоссияКрокус Сити ХоллМария Львова-БеловаКрасногорск
 
 
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