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Новую партию техники и оружия из ДФО доставили в зону СВО - РИА Новости, 08.04.2024
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13:41 08.04.2024
https://ria.ru/20240408/tekhnika-1938581347.html
Новую партию техники и оружия из ДФО доставили в зону СВО
Новую партию техники и оружия из ДФО доставили в зону СВО - РИА Новости, 08.04.2024
Новую партию техники и оружия из ДФО доставили в зону СВО
Очередная партия вооружения, обмундирования и транспортных средств, среди которых продукция дальневосточных предприятий территории опережающего развития (ТОР)... РИА Новости, 08.04.2024
2024-04-08T13:41
2024-04-08T13:41
надежные люди
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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Очередная партия вооружения, обмундирования и транспортных средств, среди которых продукция дальневосточных предприятий территории опережающего развития (ТОР) "Патриотическая", по поручению вице-премьера – полпреда президента РФ в ДФО Юрия Трутнева доставлена на передовую в зону спецоперации, сообщили в пресс-службе аппарата полпредства. Отмечается, что вооружение и обмундирование получили военнослужащие, мобилизованные и добровольцы находящихся в Донбассе подразделений Восточного военного округа, бойцы оперативно-боевого тактического формирования ДНР "Каскад" и добровольческого отряда Российского Союза боевых искусств "Союз". Уточняется, что бойцы получили снайперские комплексы крупного калибра, средства радиоразведки для обнаружения БПЛА противника и радиоэлектронной борьбы, беспилотные авиационные комплексы, произведённые в Бурятии на базе автомобиля "ГАЗ Соболь", FPV-дроны из Якутии и от других отечественных производителей, тепловизионные системы наблюдения и прицельные тепловизионные комплексы для высокоточного крупнокалиберного оружия (тяжелых снайперских винтовок), приборы ночного видения. По информации пресс-службы, также военным передали легкобронированный автомобиль, снегоболотоходы повышенной проходимости якутского предприятия и модульные водоочистные станции, произведенные в этой республике. Кроме того, на передовую отправили гемостатические средства отечественного производства, кровоостанавливающие турникеты, произведенные на предприятии в Биробиджане. "Меняется техника, меняются технологии. Раньше мы привозили станции радиоэлектронной борьбы одного типа. Сейчас гораздо более широкий ассортимент, в том числе выпускаемый и нашей промышленностью. Точно так же с беспилотными летательными аппаратами, с винтовками, с прицельными комплексами. Появляются новые линейки, которые востребованы на передовой, которые позволяют нашим бойцам успешнее работать. Такая поддержка будет продолжаться и дальше до нашей победы", – цитирует пресс-служба слова Трутнева.
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россия, донбасс, донецкая народная республика, группа газ, технологии, сво, благотворительность, гуманитарная помощь, дальневосточный федеральный университет, дальневосточный фо
Надежные люди, Россия, Донбасс, Донецкая Народная Республика, Группа ГАЗ, Технологии, СВО, Благотворительность, Гуманитарная помощь, Дальневосточный федеральный университет, Дальневосточный ФО

Новую партию техники и оружия из ДФО доставили в зону СВО

CC BY 4.0 / пресс-служба полномочного представителя Президента РФ в ДФО (cropped) / Новую партию техники и оружия из ДФО доставили в зону СВО
Новую партию техники и оружия из ДФО доставили в зону СВО - РИА Новости, 1920, 08.04.2024
CC BY 4.0 / пресс-служба полномочного представителя Президента РФ в ДФО (cropped) /
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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Очередная партия вооружения, обмундирования и транспортных средств, среди которых продукция дальневосточных предприятий территории опережающего развития (ТОР) "Патриотическая", по поручению вице-премьера – полпреда президента РФ в ДФО Юрия Трутнева доставлена на передовую в зону спецоперации, сообщили в пресс-службе аппарата полпредства.
Отмечается, что вооружение и обмундирование получили военнослужащие, мобилизованные и добровольцы находящихся в Донбассе подразделений Восточного военного округа, бойцы оперативно-боевого тактического формирования ДНР "Каскад" и добровольческого отряда Российского Союза боевых искусств "Союз".
Уточняется, что бойцы получили снайперские комплексы крупного калибра, средства радиоразведки для обнаружения БПЛА противника и радиоэлектронной борьбы, беспилотные авиационные комплексы, произведённые в Бурятии на базе автомобиля "ГАЗ Соболь", FPV-дроны из Якутии и от других отечественных производителей, тепловизионные системы наблюдения и прицельные тепловизионные комплексы для высокоточного крупнокалиберного оружия (тяжелых снайперских винтовок), приборы ночного видения.
По информации пресс-службы, также военным передали легкобронированный автомобиль, снегоболотоходы повышенной проходимости якутского предприятия и модульные водоочистные станции, произведенные в этой республике. Кроме того, на передовую отправили гемостатические средства отечественного производства, кровоостанавливающие турникеты, произведенные на предприятии в Биробиджане.
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"Меняется техника, меняются технологии. Раньше мы привозили станции радиоэлектронной борьбы одного типа. Сейчас гораздо более широкий ассортимент, в том числе выпускаемый и нашей промышленностью. Точно так же с беспилотными летательными аппаратами, с винтовками, с прицельными комплексами. Появляются новые линейки, которые востребованы на передовой, которые позволяют нашим бойцам успешнее работать. Такая поддержка будет продолжаться и дальше до нашей победы", – цитирует пресс-служба слова Трутнева.
 
Надежные людиРоссияДонбассДонецкая Народная РеспубликаГруппа ГАЗТехнологииСВОБлаготворительностьГуманитарная помощьДальневосточный федеральный университетДальневосточный ФО
 
 
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