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Новую партию техники и оружия из ДФО доставили в зону СВО

Новую партию техники и оружия из ДФО доставили в зону СВО - РИА Новости, 08.04.2024

Новую партию техники и оружия из ДФО доставили в зону СВО

Очередная партия вооружения, обмундирования и транспортных средств, среди которых продукция дальневосточных предприятий территории опережающего развития (ТОР)... РИА Новости, 08.04.2024

2024-04-08T13:41

2024-04-08T13:41

2024-04-08T13:41

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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Очередная партия вооружения, обмундирования и транспортных средств, среди которых продукция дальневосточных предприятий территории опережающего развития (ТОР) "Патриотическая", по поручению вице-премьера – полпреда президента РФ в ДФО Юрия Трутнева доставлена на передовую в зону спецоперации, сообщили в пресс-службе аппарата полпредства. Отмечается, что вооружение и обмундирование получили военнослужащие, мобилизованные и добровольцы находящихся в Донбассе подразделений Восточного военного округа, бойцы оперативно-боевого тактического формирования ДНР "Каскад" и добровольческого отряда Российского Союза боевых искусств "Союз". Уточняется, что бойцы получили снайперские комплексы крупного калибра, средства радиоразведки для обнаружения БПЛА противника и радиоэлектронной борьбы, беспилотные авиационные комплексы, произведённые в Бурятии на базе автомобиля "ГАЗ Соболь", FPV-дроны из Якутии и от других отечественных производителей, тепловизионные системы наблюдения и прицельные тепловизионные комплексы для высокоточного крупнокалиберного оружия (тяжелых снайперских винтовок), приборы ночного видения. По информации пресс-службы, также военным передали легкобронированный автомобиль, снегоболотоходы повышенной проходимости якутского предприятия и модульные водоочистные станции, произведенные в этой республике. Кроме того, на передовую отправили гемостатические средства отечественного производства, кровоостанавливающие турникеты, произведенные на предприятии в Биробиджане. "Меняется техника, меняются технологии. Раньше мы привозили станции радиоэлектронной борьбы одного типа. Сейчас гораздо более широкий ассортимент, в том числе выпускаемый и нашей промышленностью. Точно так же с беспилотными летательными аппаратами, с винтовками, с прицельными комплексами. Появляются новые линейки, которые востребованы на передовой, которые позволяют нашим бойцам успешнее работать. Такая поддержка будет продолжаться и дальше до нашей победы", – цитирует пресс-служба слова Трутнева.

https://ria.ru/20240403/produkty-1937588428.html

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Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

россия, донбасс, донецкая народная республика, группа газ, технологии, сво, благотворительность, гуманитарная помощь, дальневосточный федеральный университет, дальневосточный фо