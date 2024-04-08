Новую партию техники и оружия из ДФО доставили в зону СВО
CC BY 4.0 / пресс-служба полномочного представителя Президента РФ в ДФО (cropped) / Новую партию техники и оружия из ДФО доставили в зону СВО
МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Очередная партия вооружения, обмундирования и транспортных средств, среди которых продукция дальневосточных предприятий территории опережающего развития (ТОР) "Патриотическая", по поручению вице-премьера – полпреда президента РФ в ДФО Юрия Трутнева доставлена на передовую в зону спецоперации, сообщили в пресс-службе аппарата полпредства.
Уточняется, что бойцы получили снайперские комплексы крупного калибра, средства радиоразведки для обнаружения БПЛА противника и радиоэлектронной борьбы, беспилотные авиационные комплексы, произведённые в Бурятии на базе автомобиля "ГАЗ Соболь", FPV-дроны из Якутии и от других отечественных производителей, тепловизионные системы наблюдения и прицельные тепловизионные комплексы для высокоточного крупнокалиберного оружия (тяжелых снайперских винтовок), приборы ночного видения.
По информации пресс-службы, также военным передали легкобронированный автомобиль, снегоболотоходы повышенной проходимости якутского предприятия и модульные водоочистные станции, произведенные в этой республике. Кроме того, на передовую отправили гемостатические средства отечественного производства, кровоостанавливающие турникеты, произведенные на предприятии в Биробиджане.
"Меняется техника, меняются технологии. Раньше мы привозили станции радиоэлектронной борьбы одного типа. Сейчас гораздо более широкий ассортимент, в том числе выпускаемый и нашей промышленностью. Точно так же с беспилотными летательными аппаратами, с винтовками, с прицельными комплексами. Появляются новые линейки, которые востребованы на передовой, которые позволяют нашим бойцам успешнее работать. Такая поддержка будет продолжаться и дальше до нашей победы", – цитирует пресс-служба слова Трутнева.