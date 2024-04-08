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В Тбилиси оппозиция протестует против закона об иноагентах - РИА Новости, 08.04.2024
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14:46 08.04.2024 (обновлено: 14:50 08.04.2024)
https://ria.ru/20240408/tbilisi-1938602412.html
В Тбилиси оппозиция протестует против закона об иноагентах
В Тбилиси оппозиция протестует против закона об иноагентах - РИА Новости, 08.04.2024
В Тбилиси оппозиция протестует против закона об иноагентах
Немногочисленная акция протеста проходит у входа в здание парламента Грузии в Тбилиси с требованием отозвать закон об иноагентах, кадры транслирует телекомпания РИА Новости, 08.04.2024
2024-04-08T14:46
2024-04-08T14:50
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ТБИЛИСИ, 8 апр - РИА Новости. Немногочисленная акция протеста проходит у входа в здание парламента Грузии в Тбилиси с требованием отозвать закон об иноагентах, кадры транслирует телекомпания "Мтавари архи". Ранее правящая партия "Грузинская мечта" повторно внесла в парламент законопроект об иностранных агентах, который вызвал массовые волнения в марте прошлого года. В законопроекте под названием "О прозрачности иностранного влияния" вместо термина "агент иностранного влияния" использован термин "организация, проводящая интересы иностранной силы", остальное содержание законопроекта остается прежним. "Мы знаем, что сегодня законопроект должен быть зарегистрирован в бюро парламента. Поэтому люди собрались, чтобы опротестовать его, выразить свою позицию против закона, который является аналогом российского. Наш путь - в Европу! Принятием этого закона нам будет перекрыт европейский путь", - заявил один из участников акции. Акция была организована через соцсети. На территории парламента мобилизованы бригады патрульной полиции, которые не пускают в здание даже аккредитованных журналистов. Парламент Грузии 7 марта 2023 года принял в первом чтении законопроект об иностранных агентах. После этого в Тбилиси начались массовые акции протеста, которые были разогнаны полицией с применением слезоточивого газа и водометов. По данным МВД, были задержаны 133 человека. Позже власти Грузии отозвали законопроект из парламента.
https://ria.ru/20240320/parlament-1934541289.html
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в мире, грузия, тбилиси, европа
В мире, Грузия, Тбилиси, Европа
В Тбилиси оппозиция протестует против закона об иноагентах

В Тбилиси оппозиция протестует у входа в здание парламента

© Sputnik | Перейти в медиабанкТбилиси
Тбилиси
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Тбилиси. Архивное фото
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ТБИЛИСИ, 8 апр - РИА Новости. Немногочисленная акция протеста проходит у входа в здание парламента Грузии в Тбилиси с требованием отозвать закон об иноагентах, кадры транслирует телекомпания "Мтавари архи".
Ранее правящая партия "Грузинская мечта" повторно внесла в парламент законопроект об иностранных агентах, который вызвал массовые волнения в марте прошлого года. В законопроекте под названием "О прозрачности иностранного влияния" вместо термина "агент иностранного влияния" использован термин "организация, проводящая интересы иностранной силы", остальное содержание законопроекта остается прежним.
«
"Мы знаем, что сегодня законопроект должен быть зарегистрирован в бюро парламента. Поэтому люди собрались, чтобы опротестовать его, выразить свою позицию против закона, который является аналогом российского. Наш путь - в Европу! Принятием этого закона нам будет перекрыт европейский путь", - заявил один из участников акции.
Акция была организована через соцсети. На территории парламента мобилизованы бригады патрульной полиции, которые не пускают в здание даже аккредитованных журналистов.
Парламент Грузии 7 марта 2023 года принял в первом чтении законопроект об иностранных агентах. После этого в Тбилиси начались массовые акции протеста, которые были разогнаны полицией с применением слезоточивого газа и водометов. По данным МВД, были задержаны 133 человека. Позже власти Грузии отозвали законопроект из парламента.
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