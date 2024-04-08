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Ростовские власти опровергли сообщения о работе ПВО в Таганроге - РИА Новости, 08.04.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
13:30 08.04.2024
https://ria.ru/20240408/taganrog-1938577241.html
Ростовские власти опровергли сообщения о работе ПВО в Таганроге
Ростовские власти опровергли сообщения о работе ПВО в Таганроге - РИА Новости, 08.04.2024
Ростовские власти опровергли сообщения о работе ПВО в Таганроге
Средства ПВО в Ростовской области в понедельник не работали, заявил журналистам представитель правительства региона, комментируя сообщения о ситуации в... РИА Новости, 08.04.2024
2024-04-08T13:30
2024-04-08T13:30
происшествия
космос - риа наука
ростовская область
таганрог
морозовский район
специальная военная операция на украине
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 апр - РИА Новости. Средства ПВО в Ростовской области в понедельник не работали, заявил журналистам представитель правительства региона, комментируя сообщения о ситуации в Таганроге. Ранее местные СМИ сообщили об инверсионных следах в небе над Таганрогом, которые якобы образовались из-за работы ПВО. "Средства ПВО не работали. Воздушная обстановка в норме", - сообщили в правительстве региона. По данным Минобороны, российские системы ПВО в ночь на 5 апреля сбили 44 украинских беспилотника над территорией Ростовской области. Как уточнял губернатор, цели были уничтожены в Морозовском районе области. В результате атаки была повреждена электроподстанция, нарушено энергоснабжение. Позже во время следственных действий на месте падения беспилотников произошла детонация взрывного устройства на одном из упавших БПЛА. По предварительным данным губернатора, пострадали восемь человек.
https://ria.ru/20230926/taganrog-1898659383.html
ростовская область
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происшествия, космос - риа наука, ростовская область, таганрог, морозовский район
Происшествия, Космос - РИА Наука, Ростовская область, Таганрог, Морозовский район, Специальная военная операция на Украине
Ростовские власти опровергли сообщения о работе ПВО в Таганроге

Власти: средства ПВО в Ростовской области в понедельник не работали

CC BY 2.0 / Alexxx Malev / Панорама Таганрога
Панорама Таганрога - РИА Новости, 1920, 08.04.2024
CC BY 2.0 / Alexxx Malev /
Панорама Таганрога. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 апр - РИА Новости. Средства ПВО в Ростовской области в понедельник не работали, заявил журналистам представитель правительства региона, комментируя сообщения о ситуации в Таганроге.
Ранее местные СМИ сообщили об инверсионных следах в небе над Таганрогом, которые якобы образовались из-за работы ПВО.
«
"Средства ПВО не работали. Воздушная обстановка в норме", - сообщили в правительстве региона.
По данным Минобороны, российские системы ПВО в ночь на 5 апреля сбили 44 украинских беспилотника над территорией Ростовской области. Как уточнял губернатор, цели были уничтожены в Морозовском районе области. В результате атаки была повреждена электроподстанция, нарушено энергоснабжение.
Позже во время следственных действий на месте падения беспилотников произошла детонация взрывного устройства на одном из упавших БПЛА. По предварительным данным губернатора, пострадали восемь человек.
Таганрог - РИА Новости, 1920, 26.09.2023
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияКосмос - РИА НаукаРостовская областьТаганрогМорозовский район
 
 
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