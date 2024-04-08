https://ria.ru/20240408/taganrog-1938577241.html
Ростовские власти опровергли сообщения о работе ПВО в Таганроге
Ростовские власти опровергли сообщения о работе ПВО в Таганроге - РИА Новости, 08.04.2024
Ростовские власти опровергли сообщения о работе ПВО в Таганроге
Средства ПВО в Ростовской области в понедельник не работали, заявил журналистам представитель правительства региона, комментируя сообщения о ситуации в... РИА Новости, 08.04.2024
2024-04-08T13:30
2024-04-08T13:30
2024-04-08T13:30
происшествия
космос - риа наука
ростовская область
таганрог
морозовский район
специальная военная операция на украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156231/23/1562312324_0:274:3072:2002_1920x0_80_0_0_2261a15494540af7b3b9685bfa48b9c9.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 апр - РИА Новости. Средства ПВО в Ростовской области в понедельник не работали, заявил журналистам представитель правительства региона, комментируя сообщения о ситуации в Таганроге. Ранее местные СМИ сообщили об инверсионных следах в небе над Таганрогом, которые якобы образовались из-за работы ПВО. "Средства ПВО не работали. Воздушная обстановка в норме", - сообщили в правительстве региона. По данным Минобороны, российские системы ПВО в ночь на 5 апреля сбили 44 украинских беспилотника над территорией Ростовской области. Как уточнял губернатор, цели были уничтожены в Морозовском районе области. В результате атаки была повреждена электроподстанция, нарушено энергоснабжение. Позже во время следственных действий на месте падения беспилотников произошла детонация взрывного устройства на одном из упавших БПЛА. По предварительным данным губернатора, пострадали восемь человек.
https://ria.ru/20230926/taganrog-1898659383.html
ростовская область
таганрог
морозовский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156231/23/1562312324_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_569697a0693023e5bc21af06f0b06c4d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, космос - риа наука, ростовская область, таганрог, морозовский район
Происшествия, Космос - РИА Наука, Ростовская область, Таганрог, Морозовский район, Специальная военная операция на Украине
Ростовские власти опровергли сообщения о работе ПВО в Таганроге
Власти: средства ПВО в Ростовской области в понедельник не работали
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 апр - РИА Новости. Средства ПВО в Ростовской области в понедельник не работали, заявил журналистам представитель правительства региона, комментируя сообщения о ситуации в Таганроге.
Ранее местные СМИ сообщили об инверсионных следах в небе над Таганрогом, которые якобы образовались из-за работы ПВО.
«
"Средства ПВО не работали. Воздушная обстановка в норме", - сообщили в правительстве региона.
По данным Минобороны, российские системы ПВО в ночь на 5 апреля сбили 44 украинских беспилотника над территорией Ростовской области. Как уточнял губернатор, цели были уничтожены в Морозовском районе области. В результате атаки была повреждена электроподстанция, нарушено энергоснабжение.
Позже во время следственных действий на месте падения беспилотников произошла детонация взрывного устройства на одном из упавших БПЛА. По предварительным данным губернатора, пострадали восемь человек.