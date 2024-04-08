https://ria.ru/20240408/svo-1938604465.html

Российские военные отразили пять атак на Авдеевском направлении

Российские военные отразили пять атак на Авдеевском направлении - РИА Новости, 08.04.2024

Российские военные отразили пять атак на Авдеевском направлении

Войска Украины за сутки потеряли на авдеевском направлении до 325 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 08.04.2024

2024-04-08T14:53

2024-04-08T14:53

2024-04-08T15:03

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

донецкая народная республика

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 8 апр – РИА Новости. Войска Украины за сутки потеряли на авдеевском направлении до 325 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.На авдеевском направлении подразделения группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю и отразили пять контратак штурмовых групп 24-й, 47-й, 74, 115-й механизированных и 68-й егерской бригад ВСУ в районах населенных пунктов Новгородское, Новокалиново и Бердычи Донецкой Народной Республики."Противник потерял до 325 военнослужащих, шесть боевых бронированных машин, пять автомобилей, 155-мм гаубицу М777 производства США и 122-мм самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика", - сказали в Минобороны.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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вооруженные силы украины, донецкая народная республика, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)