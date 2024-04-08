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Российские военные отразили пять атак на Авдеевском направлении
Российские военные отразили пять атак на Авдеевском направлении - РИА Новости, 08.04.2024
Российские военные отразили пять атак на Авдеевском направлении
Войска Украины за сутки потеряли на авдеевском направлении до 325 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 08.04.2024
2024-04-08T14:53
2024-04-08T14:53
2024-04-08T15:03
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 8 апр – РИА Новости. Войска Украины за сутки потеряли на авдеевском направлении до 325 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.На авдеевском направлении подразделения группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю и отразили пять контратак штурмовых групп 24-й, 47-й, 74, 115-й механизированных и 68-й егерской бригад ВСУ в районах населенных пунктов Новгородское, Новокалиново и Бердычи Донецкой Народной Республики."Противник потерял до 325 военнослужащих, шесть боевых бронированных машин, пять автомобилей, 155-мм гаубицу М777 производства США и 122-мм самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика", - сказали в Минобороны.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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вооруженные силы украины, донецкая народная республика, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Российские военные отразили пять атак на Авдеевском направлении
Минобороны: ВС России отразили пять атак ВСУ на Авдеевском направлении за сутки