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В Москве заочно арестовали криминального авторитета Тэко Тбилисского - РИА Новости, 08.04.2024
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14:53 08.04.2024 (обновлено: 23:00 08.04.2024)
https://ria.ru/20240408/sud-1938604553.html
В Москве заочно арестовали криминального авторитета Тэко Тбилисского
В Москве заочно арестовали криминального авторитета Тэко Тбилисского - РИА Новости, 08.04.2024
В Москве заочно арестовали криминального авторитета Тэко Тбилисского
Тверской суд Москвы заочно арестовал криминального авторитета Тэко Тбилисского (Якова Измайлова) по обвинению в занятии высшего положения в преступной иерархии, РИА Новости, 08.04.2024
2024-04-08T14:53
2024-04-08T23:00
происшествия
москва
россия
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 8 апр – РИА Новости. Тверской суд Москвы заочно арестовал криминального авторитета Тэко Тбилисского (Якова Измайлова) по обвинению в занятии высшего положения в преступной иерархии, сообщили РИА Новости в суде. "Суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании Измайлову Якову меры пресечения в виде заключения под стражу с момента задержания на территории РФ или экстрадиции", - рассказал собеседник агентства. Измайлов объявлен в международный розыск. За занятие высшего положения в преступной иерархии криминальному авторитету грозит лишение свободы на срок от 8 до 15 лет. Как сообщал телеканал "Рен ТВ" со ссылкой на источник, криминального деятеля задержали в Москве с героином в 2015 году и впоследствии приговорили к реальному сроку, отсидев который, он сменил имя с Теймураза Фарояна и Якова Измайлова. По утверждению телеканала, Фароян-Измайлов занимает высшее положение в криминальном мире более 30 лет, с 1992 года, и среди прочего "курирует" различные исправительные учреждения Москвы, Московской области и Татарстана.
https://ria.ru/20231118/killer-1910139588.html
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москва
россия
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происшествия, москва, россия, московская область (подмосковье)
Происшествия, Москва, Россия, Московская область (Подмосковье)
В Москве заочно арестовали криминального авторитета Тэко Тбилисского

Суд заочно арестовал Тэко Тбилисского по обвинению в занятии высшего поста в ОПГ

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкСтатуя богини правосудия Фемиды
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 08.04.2024
© РИА Новости / Антон Денисов
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Статуя богини правосудия Фемиды. Архивное фото
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МОСКВА, 8 апр – РИА Новости. Тверской суд Москвы заочно арестовал криминального авторитета Тэко Тбилисского (Якова Измайлова) по обвинению в занятии высшего положения в преступной иерархии, сообщили РИА Новости в суде.
«
"Суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании Измайлову Якову меры пресечения в виде заключения под стражу с момента задержания на территории РФ или экстрадиции", - рассказал собеседник агентства.
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Измайлов объявлен в международный розыск. За занятие высшего положения в преступной иерархии криминальному авторитету грозит лишение свободы на срок от 8 до 15 лет.
Как сообщал телеканал "Рен ТВ" со ссылкой на источник, криминального деятеля задержали в Москве с героином в 2015 году и впоследствии приговорили к реальному сроку, отсидев который, он сменил имя с Теймураза Фарояна и Якова Измайлова.
По утверждению телеканала, Фароян-Измайлов занимает высшее положение в криминальном мире более 30 лет, с 1992 года, и среди прочего "курирует" различные исправительные учреждения Москвы, Московской области и Татарстана.
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