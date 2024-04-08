https://ria.ru/20240408/sud-1938604553.html

В Москве заочно арестовали криминального авторитета Тэко Тбилисского

В Москве заочно арестовали криминального авторитета Тэко Тбилисского - РИА Новости, 08.04.2024

В Москве заочно арестовали криминального авторитета Тэко Тбилисского

Тверской суд Москвы заочно арестовал криминального авторитета Тэко Тбилисского (Якова Измайлова) по обвинению в занятии высшего положения в преступной иерархии, РИА Новости, 08.04.2024

2024-04-08T14:53

2024-04-08T14:53

2024-04-08T23:00

происшествия

москва

россия

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 8 апр – РИА Новости. Тверской суд Москвы заочно арестовал криминального авторитета Тэко Тбилисского (Якова Измайлова) по обвинению в занятии высшего положения в преступной иерархии, сообщили РИА Новости в суде. "Суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании Измайлову Якову меры пресечения в виде заключения под стражу с момента задержания на территории РФ или экстрадиции", - рассказал собеседник агентства. Измайлов объявлен в международный розыск. За занятие высшего положения в преступной иерархии криминальному авторитету грозит лишение свободы на срок от 8 до 15 лет. Как сообщал телеканал "Рен ТВ" со ссылкой на источник, криминального деятеля задержали в Москве с героином в 2015 году и впоследствии приговорили к реальному сроку, отсидев который, он сменил имя с Теймураза Фарояна и Якова Измайлова. По утверждению телеканала, Фароян-Измайлов занимает высшее положение в криминальном мире более 30 лет, с 1992 года, и среди прочего "курирует" различные исправительные учреждения Москвы, Московской области и Татарстана.

https://ria.ru/20231118/killer-1910139588.html

https://ria.ru/20240403/sk-1937604392.html

москва

россия

московская область (подмосковье)

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происшествия, москва, россия, московская область (подмосковье)