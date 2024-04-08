https://ria.ru/20240408/sud-1938574888.html

Экс-гендиректору "ТрансФин-М" Зотову вынесли приговор по второму делу

Экс-гендиректору "ТрансФин-М" Зотову вынесли приговор по второму делу - РИА Новости, 08.04.2024

Экс-гендиректору "ТрансФин-М" Зотову вынесли приговор по второму делу

Никулинский суд Москвы в понедельник приговорил к семи годам колонии бывшего гендиректора одной из крупнейших лизинговых компаний России "ТрансФин-М" Дмитрия... РИА Новости, 08.04.2024

2024-04-08T13:26

2024-04-08T13:26

2024-04-08T15:53

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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Никулинский суд Москвы в понедельник приговорил к семи годам колонии бывшего гендиректора одной из крупнейших лизинговых компаний России "ТрансФин-М" Дмитрия Зотова по уголовному делу о мошенничестве, сообщил РИА Новости адвокат потерпевшей стороны Эдуард Исецкий."По совокупности обвинений Зотову назначено итоговое наказание - семь лет колонии общего режима", - сказал адвокат. Помимо реального срока, Зотову после освобождения на два года запретили заниматься управленческой деятельностью в коммерческих организациях.В 2021 году Зотова уже приговорили к семи годам колонии за мошенничество, связанное с продажей железнодорожных вагонов. Затем наказание снизили до 5,5 лет.Как писал "Коммерсант", по второму уголовному делу Зотова обвинили в выводе из компании незадолго до ее продажи порядка 1,2 миллиарда рублей через серию мнимых сделок и цепочку аффилированных с ним компаний. Обвиняемым по новому делу он стал еще во время первого уголовного процесса, уточняет издание.Первое уголовное дело о "хищении путем отчуждения имущества компании" было возбуждено в 2019 году по статье о мошенничестве в особо крупном размере.Сделка, которую следствие и обвинение расценивало как хищение имущества "Трансфин-М", заключалась в продаже тысячи железнодорожных вагонов компании "ИнвестАктив" по нерыночной цене. "Трансфин-М" обвинил Зотова в фальсификации документов.Зотов был гендиректором "Трансфин-М" с марта 2013 по ноябрь 2018 года.

https://ria.ru/20231114/baturin-1909400734.html

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трансфин-м, происшествия, москва, россия