https://ria.ru/20240408/sud-1938574888.html
Экс-гендиректору "ТрансФин-М" Зотову вынесли приговор по второму делу
Экс-гендиректору "ТрансФин-М" Зотову вынесли приговор по второму делу - РИА Новости, 08.04.2024
Экс-гендиректору "ТрансФин-М" Зотову вынесли приговор по второму делу
Никулинский суд Москвы в понедельник приговорил к семи годам колонии бывшего гендиректора одной из крупнейших лизинговых компаний России "ТрансФин-М" Дмитрия... РИА Новости, 08.04.2024
2024-04-08T13:26
2024-04-08T13:26
2024-04-08T15:53
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Никулинский суд Москвы в понедельник приговорил к семи годам колонии бывшего гендиректора одной из крупнейших лизинговых компаний России "ТрансФин-М" Дмитрия Зотова по уголовному делу о мошенничестве, сообщил РИА Новости адвокат потерпевшей стороны Эдуард Исецкий."По совокупности обвинений Зотову назначено итоговое наказание - семь лет колонии общего режима", - сказал адвокат. Помимо реального срока, Зотову после освобождения на два года запретили заниматься управленческой деятельностью в коммерческих организациях.В 2021 году Зотова уже приговорили к семи годам колонии за мошенничество, связанное с продажей железнодорожных вагонов. Затем наказание снизили до 5,5 лет.Как писал "Коммерсант", по второму уголовному делу Зотова обвинили в выводе из компании незадолго до ее продажи порядка 1,2 миллиарда рублей через серию мнимых сделок и цепочку аффилированных с ним компаний. Обвиняемым по новому делу он стал еще во время первого уголовного процесса, уточняет издание.Первое уголовное дело о "хищении путем отчуждения имущества компании" было возбуждено в 2019 году по статье о мошенничестве в особо крупном размере.Сделка, которую следствие и обвинение расценивало как хищение имущества "Трансфин-М", заключалась в продаже тысячи железнодорожных вагонов компании "ИнвестАктив" по нерыночной цене. "Трансфин-М" обвинил Зотова в фальсификации документов.Зотов был гендиректором "Трансфин-М" с марта 2013 по ноябрь 2018 года.
https://ria.ru/20231114/baturin-1909400734.html
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трансфин-м, происшествия, москва, россия
ТрансФин-М, Происшествия, Москва, Россия
Экс-гендиректору "ТрансФин-М" Зотову вынесли приговор по второму делу
Экс-гендиректор "ТрансФин-М" Зотов получил семь лет по делу о мошенничестве
МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Никулинский суд Москвы в понедельник приговорил к семи годам колонии бывшего гендиректора одной из крупнейших лизинговых компаний России "ТрансФин-М" Дмитрия Зотова по уголовному делу о мошенничестве, сообщил РИА Новости адвокат потерпевшей стороны Эдуард Исецкий.
«
"По совокупности обвинений Зотову назначено итоговое наказание - семь лет колонии общего режима", - сказал адвокат. Помимо реального срока, Зотову после освобождения на два года запретили заниматься управленческой деятельностью в коммерческих организациях.
В 2021 году Зотова уже приговорили к семи годам колонии за мошенничество, связанное с продажей железнодорожных вагонов. Затем наказание снизили до 5,5 лет.
Как писал "Коммерсант", по второму уголовному делу Зотова обвинили в выводе из компании незадолго до ее продажи порядка 1,2 миллиарда рублей через серию мнимых сделок и цепочку аффилированных с ним компаний. Обвиняемым по новому делу он стал еще во время первого уголовного процесса, уточняет издание.
Первое уголовное дело о "хищении путем отчуждения имущества компании" было возбуждено в 2019 году по статье о мошенничестве в особо крупном размере.
Сделка, которую следствие и обвинение расценивало как хищение имущества "Трансфин-М", заключалась в продаже тысячи железнодорожных вагонов компании "ИнвестАктив" по нерыночной цене. "Трансфин-М" обвинил Зотова в фальсификации документов.
Зотов был гендиректором "Трансфин-М" с марта 2013 по ноябрь 2018 года.