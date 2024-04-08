https://ria.ru/20240408/sud-1938564514.html

Защита обжаловала приговор экс-министру Ростовской области Быковской

Защита обжаловала приговор экс-министру Ростовской области Быковской - РИА Новости, 08.04.2024

Защита обжаловала приговор экс-министру Ростовской области Быковской

Адвокаты экс-министра здравоохранения Ростовской области Татьяны Быковской, которую суд приговорил к 4 годам и 6 месяцам за превышение должностных полномочий,... РИА Новости, 08.04.2024

2024-04-08T13:05

2024-04-08T13:05

2024-04-08T13:06

происшествия

ростовская область

краснодарский край

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татьяна быковская

кущевский районный суд

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 апр - РИА Новости, Юлия Насулина. Адвокаты экс-министра здравоохранения Ростовской области Татьяны Быковской, которую суд приговорил к 4 годам и 6 месяцам за превышение должностных полномочий, обжаловали приговор, сообщил РИА Новости представитель Кущевского районного суда Краснодарского края, где слушалось дело. В конце марта текущего года суд приговорил Быковскую к 4 годам и 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. "От адвокатов Быковской поступила апелляционная жалоба на приговор", - сказал собеседник агентства. Он уточнил, что материалы будут направлены в Краснодарский краевой суд. Быковская и ее заместитель Станислав Беседовский были задержаны в ноябре 2019 года. По данным суда, с сентября 2017 по январь 2018 года они лоббировали интересы фирмы "Центр 100 Ростов-на-Дону" при заключении контрактов с минздравом области на вывоз и обеззараживание медицинских отходов, что ограничивало конкуренцию. Уголовное дело было возбуждено и расследовалось УФСБ России по Ростовской области. Фигурантам вменяли статью о превышении должностных полномочий: Беседовскому - часть первую, Быковской - вторую. В мае 2022 года дело поступило в Кущевский райсуд. В январе текущего года суд прекратил уголовное дело в отношении Беседовского в связи с истечением сроков давности (по нереабилитирующим основаниям) совершенного им преступления.

https://ria.ru/20240202/prigovor-1925126123.html

https://ria.ru/20231212/sud-1915290878.html

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происшествия, ростовская область, краснодарский край, россия, татьяна быковская, кущевский районный суд, краснодарский краевой суд