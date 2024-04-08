https://ria.ru/20240408/sud-1938564514.html
Защита обжаловала приговор экс-министру Ростовской области Быковской
Защита обжаловала приговор экс-министру Ростовской области Быковской - РИА Новости, 08.04.2024
Защита обжаловала приговор экс-министру Ростовской области Быковской
Адвокаты экс-министра здравоохранения Ростовской области Татьяны Быковской, которую суд приговорил к 4 годам и 6 месяцам за превышение должностных полномочий,... РИА Новости, 08.04.2024
2024-04-08T13:05
2024-04-08T13:05
2024-04-08T13:06
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 апр - РИА Новости, Юлия Насулина. Адвокаты экс-министра здравоохранения Ростовской области Татьяны Быковской, которую суд приговорил к 4 годам и 6 месяцам за превышение должностных полномочий, обжаловали приговор, сообщил РИА Новости представитель Кущевского районного суда Краснодарского края, где слушалось дело. В конце марта текущего года суд приговорил Быковскую к 4 годам и 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. "От адвокатов Быковской поступила апелляционная жалоба на приговор", - сказал собеседник агентства. Он уточнил, что материалы будут направлены в Краснодарский краевой суд. Быковская и ее заместитель Станислав Беседовский были задержаны в ноябре 2019 года. По данным суда, с сентября 2017 по январь 2018 года они лоббировали интересы фирмы "Центр 100 Ростов-на-Дону" при заключении контрактов с минздравом области на вывоз и обеззараживание медицинских отходов, что ограничивало конкуренцию. Уголовное дело было возбуждено и расследовалось УФСБ России по Ростовской области. Фигурантам вменяли статью о превышении должностных полномочий: Беседовскому - часть первую, Быковской - вторую. В мае 2022 года дело поступило в Кущевский райсуд. В январе текущего года суд прекратил уголовное дело в отношении Беседовского в связи с истечением сроков давности (по нереабилитирующим основаниям) совершенного им преступления.
https://ria.ru/20240202/prigovor-1925126123.html
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происшествия, ростовская область, краснодарский край, россия, татьяна быковская, кущевский районный суд, краснодарский краевой суд
Происшествия, Ростовская область, Краснодарский край, Россия, Татьяна Быковская, Кущевский районный суд, Краснодарский краевой суд
Защита обжаловала приговор экс-министру Ростовской области Быковской
Защита экс-министра здравоохранения Ростовской области обжаловала приговор
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 апр - РИА Новости, Юлия Насулина. Адвокаты экс-министра здравоохранения Ростовской области Татьяны Быковской, которую суд приговорил к 4 годам и 6 месяцам за превышение должностных полномочий, обжаловали приговор, сообщил РИА Новости представитель Кущевского районного суда Краснодарского края, где слушалось дело.
В конце марта текущего года суд приговорил Быковскую к 4 годам и 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
"От адвокатов Быковской поступила апелляционная жалоба на приговор", - сказал собеседник агентства. Он уточнил, что материалы будут направлены в Краснодарский краевой суд.
Быковская и ее заместитель Станислав Беседовский были задержаны в ноябре 2019 года. По данным суда, с сентября 2017 по январь 2018 года они лоббировали интересы фирмы "Центр 100 Ростов-на-Дону" при заключении контрактов с минздравом области на вывоз и обеззараживание медицинских отходов, что ограничивало конкуренцию.
Уголовное дело было возбуждено и расследовалось УФСБ России по Ростовской области. Фигурантам вменяли статью о превышении должностных полномочий: Беседовскому - часть первую, Быковской - вторую. В мае 2022 года дело поступило в Кущевский райсуд.
В январе текущего года суд прекратил уголовное дело в отношении Беседовского в связи с истечением сроков давности (по нереабилитирующим основаниям) совершенного им преступления.