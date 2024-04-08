https://ria.ru/20240408/sud-1938539624.html

В Ростовской области арестовали подозреваемых в убийстве двух мужчин

В Ростовской области арестовали подозреваемых в убийстве двух мужчин - РИА Новости, 08.04.2024

В Ростовской области арестовали подозреваемых в убийстве двух мужчин

Суд в Ростовской области санкционировал арест трех подозреваемых в убийстве двух мужчин на территории Зимовниковского района, мера пресечения в отношении еще... РИА Новости, 08.04.2024

2024-04-08T11:51

2024-04-08T11:51

2024-04-08T11:51

происшествия

ростовская область

зимовниковский район

россия

специальная военная операция на украине

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 апр - РИА Новости. Суд в Ростовской области санкционировал арест трех подозреваемых в убийстве двух мужчин на территории Зимовниковского района, мера пресечения в отношении еще одного фигуранта будет избрана в ближайшее время, сообщил журналистам представитель СУСК России по региону. "Зимовниковским районным судом Ростовской области удовлетворено ходатайство следователя регионального СКР об избрании трем подозреваемым меры пресечения в виде заключения под стражу. Они помещены в следственный изолятор до 3 июня 2024 года включительно", - сказал представитель ведомства. В отношении четвертого фигуранта дела ходатайство следователя будет рассмотрено судом в ближайшее время, добавил он. Как ранее сообщало следствие, 2 апреля двое мужчин 1983 и 1971 года рождения уехали с работы и домой не вернулись. Позже на территории Зимовниковского района были обнаружены их тела с признаками насильственной смерти. Источник агентства уточнял, что оба мужчины являлись сотрудниками местного сельхозкооператива, их тела были обнаружены в реке, одно из них было в автомобиле. По подозрению в убийстве оперативники задержали четверых мужчин 1999, 1993, 1991 и 1988 года рождения. По предварительным данным, мотивом убийства были "длительные личные неприязненные отношения одного из подозреваемых к потерпевшим". К совершению преступления он привлек троих своих знакомых. Для убийства они использовали ножи, от которых потом избавились. Уголовное дело возбуждено по статье "Убийство".

https://ria.ru/20231030/proisshestvie-1906143186.html

https://ria.ru/20230926/ubiytsa-1898728981.html

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зимовниковский район

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происшествия, ростовская область, зимовниковский район, россия