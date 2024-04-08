https://ria.ru/20240408/sud-1938538409.html

Суд обязал СП Airbus и Bombardier вернуть аванс структуре "Ростеха"

Суд обязал СП Airbus и Bombardier вернуть аванс структуре "Ростеха" - РИА Новости, 08.04.2024

Суд обязал СП Airbus и Bombardier вернуть аванс структуре "Ростеха"

Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск входящей в госкорпорацию "Ростех" лизинговой компании "Ильюшин финанс и Ко" (ИФК), в котором она требовала взыскать с... РИА Новости, 08.04.2024

2024-04-08T11:48

2024-04-08T11:48

2024-04-08T11:48

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МОСКВА, 8 апр – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск входящей в госкорпорацию "Ростех" лизинговой компании "Ильюшин финанс и Ко" (ИФК), в котором она требовала взыскать с Airbus Canada Limited Partnership, совместного предприятия двух авиастроителей - европейского Airbus и канадского Bombardier - более 26,1 миллиона долларов (более 2,4 миллиарда рублей по текущему курсу). "Иск удовлетворить полностью", - сообщается в карточке дела в картотеке арбитражных дел результат разбирательства, проходившего на завершающей стадии в закрытом режиме. Решение суда не опубликовано. В исковом заявлении, поданном в ноябре 2023 года, было два требования – о расторжении договора и о возвращении аванса по договору. На предварительном заседании в январе представитель истца сообщил, что речь идет о договоре на поставку 14 воздушных судов (каких именно, он не уточнил). По словам истца, договор устанавливает подсудность споров Лондонскому международному третейскому суду, однако из-за введенных в отношении "Ростеха" и его "дочек" санкций ИФК была вынуждена обратиться в московский суд. ИФК 25 января получила уведомление, что Высокий суд Лондона наложил временный запрет инициировать разбирательства по договору как в России, так и в Великобритании, в связи с чем российская компания попросила суд в Москве принять "зеркальные меры" в виде запрета Airbus Canada Limited Partnership судиться за рубежом. Это требование было выделено в отдельное производство и пока не рассмотрено. ИФК в феврале 2013 года заключила контракт с Bombardier на поставку 32 узкофюзеляжных самолетов средней дальности CSeries 300 (сейчас этот самолет называется А220) с опционом еще на десять воздушных судов. В июле 2014 года на авиасалоне в британском Фарнборо ИФК увеличила заказ еще на семь машин (сделка не афишировалась из-за угрозы санкций), при этом опцион на десять машин остался. В августе 2014 года Канада ужесточила санкции в отношении РФ, включив в санкционный список 19 физических лиц и 22 организации, включая Банк Москвы, Россельхозбанк, Российский национальный коммерческий банк и банк ВТБ. В начале апреля 2015 года ИФК сообщила, что может пересмотреть условия контракта с Bombardier "в связи с приостановкой экспортного финансирования российских компаний со стороны канадского агентства Export Development Canada (EDC)". По сообщениям СМИ, компания, производившая самолеты CSeries – CSeries Aircraft Limited Partnership, – после заключения альянса с Airbus в 2019 году стала называться Airbus Canada Limited Partnership.

https://ria.ru/20231113/sj-100-1909105647.html

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экономика, москва, россия, лондон, ифк, ростех, airbus