https://ria.ru/20240408/stavka-1938510552.html

Набиуллина назвала условие для снижения ключевой ставки

Набиуллина назвала условие для снижения ключевой ставки - РИА Новости, 08.04.2024

Набиуллина назвала условие для снижения ключевой ставки

ЦБ начнет снижать ключевую ставку в случае замедления инфляции, сообщила глава регулятора Эльвира Набиуллина на совместном заседании комитетов Госдумы. РИА Новости, 08.04.2024

2024-04-08T10:22

2024-04-08T10:22

2024-04-08T16:02

экономика

россия

центральный банк рф (цб рф)

эльвира набиуллина

госдума рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/08/1938634491_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_bd2fb1a084680e1ee61bded0584167a4.jpg

МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. ЦБ начнет снижать ключевую ставку в случае замедления инфляции, сообщила глава регулятора Эльвира Набиуллина на совместном заседании комитетов Госдумы."Если инфляция и дальше будет устойчиво замедляться, мы исходим из того, что сможем начать снижать ключевую ставку в этом году, скорее во второй половине года", — сказала она.Набиуллина уточнила, что есть много факторов, которые заставляют проявлять осторожность, включая все еще высокие инфляционные риски.Как сообщил на минувшей неделе председатель правительства Михаил Мишустин, выступая с отчетом в Госдуме, годовая инфляция в России существенно замедлилась — до 7,4 процента.Ключевая ставка сейчас находится на уровне 16 процентов годовых.

https://ria.ru/20240322/stavka-1934962552.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), эльвира набиуллина, госдума рф