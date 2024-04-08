https://ria.ru/20240408/stavka-1938510552.html
Набиуллина назвала условие для снижения ключевой ставки
Набиуллина назвала условие для снижения ключевой ставки - РИА Новости, 08.04.2024
Набиуллина назвала условие для снижения ключевой ставки
ЦБ начнет снижать ключевую ставку в случае замедления инфляции, сообщила глава регулятора Эльвира Набиуллина на совместном заседании комитетов Госдумы. РИА Новости, 08.04.2024
2024-04-08T10:22
2024-04-08T10:22
2024-04-08T16:02
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
эльвира набиуллина
госдума рф
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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. ЦБ начнет снижать ключевую ставку в случае замедления инфляции, сообщила глава регулятора Эльвира Набиуллина на совместном заседании комитетов Госдумы."Если инфляция и дальше будет устойчиво замедляться, мы исходим из того, что сможем начать снижать ключевую ставку в этом году, скорее во второй половине года", — сказала она.Набиуллина уточнила, что есть много факторов, которые заставляют проявлять осторожность, включая все еще высокие инфляционные риски.Как сообщил на минувшей неделе председатель правительства Михаил Мишустин, выступая с отчетом в Госдуме, годовая инфляция в России существенно замедлилась — до 7,4 процента.Ключевая ставка сейчас находится на уровне 16 процентов годовых.
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экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), эльвира набиуллина, госдума рф
Экономика, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Эльвира Набиуллина, Госдума РФ
Набиуллина назвала условие для снижения ключевой ставки
Набиуллина: ЦБ может начать снижать ключевую ставку при замедлении инфляции
МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. ЦБ начнет снижать ключевую ставку в случае замедления инфляции, сообщила глава регулятора Эльвира Набиуллина на совместном заседании комитетов Госдумы.
"Если инфляция и дальше будет устойчиво замедляться, мы исходим из того, что сможем начать снижать ключевую ставку в этом году, скорее во второй половине года", — сказала она.
Ключевая ставка — минимальный процент, под который ЦБ выдает кредиты коммерческим банкам и принимает от них деньги на депозиты. Ее размер влияет на инфляцию. Когда регулятор поднимает ключевую ставку, деньги в экономике становятся дороже — повышаются банковские ставки по кредитам и депозитам для населения и бизнеса. Становится выгоднее открывать вклады и сберегать, чем тратить и брать кредиты. Поэтому снижается спрос на товары и услуги, цены начинают расти медленнее, инфляция замедляется.
Набиуллина уточнила, что есть много факторов, которые заставляют проявлять осторожность, включая все еще высокие инфляционные риски.
Как сообщил на минувшей неделе председатель правительства Михаил Мишустин
, выступая с отчетом в Госдуме, годовая инфляция в России
существенно замедлилась — до 7,4 процента.
Ключевая ставка сейчас находится на уровне 16 процентов годовых.