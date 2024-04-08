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"Они увеличиваются": в США пришли в ужас из-за ситуации у Часова Яра - РИА Новости, 08.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:10 08.04.2024 (обновлено: 23:18 08.04.2024)
https://ria.ru/20240408/ssha-1938684599.html
"Они увеличиваются": в США пришли в ужас из-за ситуации у Часова Яра
"Они увеличиваются": в США пришли в ужас из-за ситуации у Часова Яра - РИА Новости, 08.04.2024
"Они увеличиваются": в США пришли в ужас из-за ситуации у Часова Яра
Из-за слабости украинской ПВО российские пилоты наносят удары по позициям ВСУ с гораздо более близкого расстояния, не опасаясь за себя, пишет военный... РИА Новости, 08.04.2024
2024-04-08T18:10
2024-04-08T23:18
специальная военная операция на украине
в мире
сша
украина
россия
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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Из-за слабости украинской ПВО российские пилоты наносят удары по позициям ВСУ с гораздо более близкого расстояния, не опасаясь за себя, пишет военный обозреватель американского журнала Forbes Дэвид Экс.Как отмечается в материале, до недавнего времени Россия в основном использовала крылатые планирующие бомбы для нанесения ударов с дальней дистанции, но нехватка боеприпасов для украинской ПВО и большие бреши в защите позволили им ближе подлетать к позициям ВСУ."Теперь некоторые российские истребители летают гораздо ближе к линии фронта и атакуют ракетами малой дальности", — пишет Экс.В качестве примера он приводит видеоролик, записанный на окраине Часова Яра, на котором российские штурмовики Су-25 наносят удары по позициям ВСУ с малой высоты."Ни одна ракета не поднялась им навстречу", — констатирует журналист.Как отмечает Экс, нехватка артиллерийских снарядов и ракет ПВО стала главной проблемой для украинского гарнизона у Часова Яра.На этом фоне Россия также усилила удары по объектам в крупных городах Украины, что вынуждает Киев концентрировать ПВО возле них, оголяя фронт, говорится в статье."Эти бреши будут увеличиваться по мере того, как заканчиваются боеприпасы ПВО", — предупредил журналист.В пятницу советник главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин заявил РИА Новости, что Вооруженные силы России вошли в пригород Часова Яра. Населенный пункт находится в Донецкой Народной Республике, в 15 километрах к западу от Артемовска.Как рассказал РИА Новости советник главы ДНР Игорь Кимаковский, с 2014 года противник использовал город для ротации: туда для ВСУ привозили свежие подразделения из других регионов Украины. Погрузка воинских частей, которые потрепали в боях, осуществлялась в Артемовске, то есть эти два железнодорожных узла были ключевыми для украинского командования.
https://ria.ru/20240408/ukraina-1938698095.html
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в мире, сша, украина, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Украина, Россия, Вооруженные силы Украины
"Они увеличиваются": в США пришли в ужас из-за ситуации у Часова Яра

Forbes: российские пилоты без опасений громят ВСУ ракетами малой дальности

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 08.04.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Из-за слабости украинской ПВО российские пилоты наносят удары по позициям ВСУ с гораздо более близкого расстояния, не опасаясь за себя, пишет военный обозреватель американского журнала Forbes Дэвид Экс.
Как отмечается в материале, до недавнего времени Россия в основном использовала крылатые планирующие бомбы для нанесения ударов с дальней дистанции, но нехватка боеприпасов для украинской ПВО и большие бреши в защите позволили им ближе подлетать к позициям ВСУ.
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"Теперь некоторые российские истребители летают гораздо ближе к линии фронта и атакуют ракетами малой дальности", — пишет Экс.
В качестве примера он приводит видеоролик, записанный на окраине Часова Яра, на котором российские штурмовики Су-25 наносят удары по позициям ВСУ с малой высоты.
«
"Ни одна ракета не поднялась им навстречу", — констатирует журналист.
Как отмечает Экс, нехватка артиллерийских снарядов и ракет ПВО стала главной проблемой для украинского гарнизона у Часова Яра.
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На этом фоне Россия также усилила удары по объектам в крупных городах Украины, что вынуждает Киев концентрировать ПВО возле них, оголяя фронт, говорится в статье.
«
"Эти бреши будут увеличиваться по мере того, как заканчиваются боеприпасы ПВО", — предупредил журналист.
В пятницу советник главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин заявил РИА Новости, что Вооруженные силы России вошли в пригород Часова Яра. Населенный пункт находится в Донецкой Народной Республике, в 15 километрах к западу от Артемовска.
Как рассказал РИА Новости советник главы ДНР Игорь Кимаковский, с 2014 года противник использовал город для ротации: туда для ВСУ привозили свежие подразделения из других регионов Украины. Погрузка воинских частей, которые потрепали в боях, осуществлялась в Артемовске, то есть эти два железнодорожных узла были ключевыми для украинского командования.
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