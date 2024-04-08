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Трамп посетовал, что в США не приезжают мигранты из "хороших стран" - РИА Новости, 08.04.2024
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10:50 08.04.2024
https://ria.ru/20240408/ssha-1938519853.html
Трамп посетовал, что в США не приезжают мигранты из "хороших стран"
Трамп посетовал, что в США не приезжают мигранты из "хороших стран" - РИА Новости, 08.04.2024
Трамп посетовал, что в США не приезжают мигранты из "хороших стран"
Бывший президент США Дональд Трамп выразил сожаление, что в страну мигрируют люди из ряда стран Африки, Азии, Ближнего Востока и Латинской Америки, а не из... РИА Новости, 08.04.2024
2024-04-08T10:50
2024-04-08T10:50
в мире
сша
дания
швейцария
дональд трамп
джо байден
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп выразил сожаление, что в страну мигрируют люди из ряда стран Африки, Азии, Ближнего Востока и Латинской Америки, а не из "хороших стран", таких как Дания, Швейцария и Норвегия, сообщает газета New York Times со ссылкой на источник. Во время мероприятия во Флориде, посвящённого сбору средств на предвыборную кампанию, Трамп заявил, что приезжающие в США мигранты - это "люди, вышедшие из тюрем", а страны, из которых они приезжают, он назвал "катастрофой". "И тогда я сказал... "Почему мы не можем разрешить приезжать людям из хороших стран"... Хороших стран, знаете, такие как Дания, Швейцария? Есть ли у нас люди, приезжающие из Дании? Как насчёт Швейцарии? А что насчёт Норвегии?" - приводит издание слова Трампа. Как отмечает газета, бывший президент, похоже, сослался на сделанное им в 2018 году скандальное заявление, в котором он назвал страны третьего мира "гадюшником". Трамп добавил, что его слова сочли ужасными, но он не увидел в них ничего предосудительного. США фиксируют рекордные показатели нелегальной миграции, в декабре прошлого года сотрудники пограничной службы зафиксировали 302 тысячи незаконных пересечений границы, что стало крупнейшим числом за один месяц. Кроме того, рекордное число нелегалов фиксируется все три года, когда США возглавляет Джо Байден.
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в мире, сша, дания, швейцария, дональд трамп, джо байден
В мире, США, Дания, Швейцария, Дональд Трамп, Джо Байден
Трамп посетовал, что в США не приезжают мигранты из "хороших стран"

Трамп: в США мигрируют люди из ряда стран Африки, Азии, Ближнего Востока

© AP Photo / Carolyn KasterДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 08.04.2024
© AP Photo / Carolyn Kaster
Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп выразил сожаление, что в страну мигрируют люди из ряда стран Африки, Азии, Ближнего Востока и Латинской Америки, а не из "хороших стран", таких как Дания, Швейцария и Норвегия, сообщает газета New York Times со ссылкой на источник.
Во время мероприятия во Флориде, посвящённого сбору средств на предвыборную кампанию, Трамп заявил, что приезжающие в США мигранты - это "люди, вышедшие из тюрем", а страны, из которых они приезжают, он назвал "катастрофой".
«
"И тогда я сказал... "Почему мы не можем разрешить приезжать людям из хороших стран"... Хороших стран, знаете, такие как Дания, Швейцария? Есть ли у нас люди, приезжающие из Дании? Как насчёт Швейцарии? А что насчёт Норвегии?" - приводит издание слова Трампа. Как отмечает газета, бывший президент, похоже, сослался на сделанное им в 2018 году скандальное заявление, в котором он назвал страны третьего мира "гадюшником".
Трамп добавил, что его слова сочли ужасными, но он не увидел в них ничего предосудительного.
США фиксируют рекордные показатели нелегальной миграции, в декабре прошлого года сотрудники пограничной службы зафиксировали 302 тысячи незаконных пересечений границы, что стало крупнейшим числом за один месяц. Кроме того, рекордное число нелегалов фиксируется все три года, когда США возглавляет Джо Байден.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 26.01.2024
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В миреСШАДанияШвейцарияДональд ТрампДжо Байден
 
 
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