https://ria.ru/20240408/ssha-1938519853.html

Трамп посетовал, что в США не приезжают мигранты из "хороших стран"

Трамп посетовал, что в США не приезжают мигранты из "хороших стран" - РИА Новости, 08.04.2024

Трамп посетовал, что в США не приезжают мигранты из "хороших стран"

Бывший президент США Дональд Трамп выразил сожаление, что в страну мигрируют люди из ряда стран Африки, Азии, Ближнего Востока и Латинской Америки, а не из... РИА Новости, 08.04.2024

2024-04-08T10:50

2024-04-08T10:50

2024-04-08T10:50

в мире

сша

дания

швейцария

дональд трамп

джо байден

https://cdnn21.img.ria.ru/images/153347/49/1533474985_0:0:4601:2588_1920x0_80_0_0_8640f02956a05abd970145e5e04c7671.jpg

МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп выразил сожаление, что в страну мигрируют люди из ряда стран Африки, Азии, Ближнего Востока и Латинской Америки, а не из "хороших стран", таких как Дания, Швейцария и Норвегия, сообщает газета New York Times со ссылкой на источник. Во время мероприятия во Флориде, посвящённого сбору средств на предвыборную кампанию, Трамп заявил, что приезжающие в США мигранты - это "люди, вышедшие из тюрем", а страны, из которых они приезжают, он назвал "катастрофой". "И тогда я сказал... "Почему мы не можем разрешить приезжать людям из хороших стран"... Хороших стран, знаете, такие как Дания, Швейцария? Есть ли у нас люди, приезжающие из Дании? Как насчёт Швейцарии? А что насчёт Норвегии?" - приводит издание слова Трампа. Как отмечает газета, бывший президент, похоже, сослался на сделанное им в 2018 году скандальное заявление, в котором он назвал страны третьего мира "гадюшником". Трамп добавил, что его слова сочли ужасными, но он не увидел в них ничего предосудительного. США фиксируют рекордные показатели нелегальной миграции, в декабре прошлого года сотрудники пограничной службы зафиксировали 302 тысячи незаконных пересечений границы, что стало крупнейшим числом за один месяц. Кроме того, рекордное число нелегалов фиксируется все три года, когда США возглавляет Джо Байден.

https://ria.ru/20240126/tramp-1923538617.html

сша

дания

швейцария

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, дания, швейцария, дональд трамп, джо байден