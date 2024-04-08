https://ria.ru/20240408/spetsoperatsiya-1938485909.html

Артиллеристы бригады "Север-V" наносят удары по ВСУ под Богдановкой

Артиллеристы бригады "Север-V" наносят удары по ВСУ под Богдановкой - РИА Новости, 08.04.2024

Артиллеристы бригады "Север-V" наносят удары по ВСУ под Богдановкой

Артиллеристы бригады "Север-V" добровольческого корпуса, действующего в составе российской группировки войск "Юг", наносят удары по позициям ВСУ в окрестностях... РИА Новости, 08.04.2024

2024-04-08T07:35

2024-04-08T07:35

2024-04-08T07:35

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ЛУГАНСК, 8 апр - РИА Новости. Артиллеристы бригады "Север-V" добровольческого корпуса, действующего в составе российской группировки войск "Юг", наносят удары по позициям ВСУ в окрестностях Богдановки в ДНР, обеспечивая продвижение российских штурмовых групп. Кадры уничтожения целей оказались в распоряжении РИА Новости. На кадрах объективного контроля видно, как наносятся точные артиллерийские удары по одной из позиций бойцов ВСУ. После очередного удара на позиции детонирует боекомплект. Уточняется, что для уничтожения целей артиллеристы бригады использовали гаубицы Д-30 калибром 122 миллиметра. Ранее в воскресенье в Минобороны РФ заявили, что российские подразделения улучшили положение войск на ряде участков и отразили девять контратак ВСУ в районах населенных пунктов Берестовое, Богдановка и Новомихайловка в ДНР.

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россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф