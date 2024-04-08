https://ria.ru/20240408/spetsoperatsiya-1938485909.html
Артиллеристы бригады "Север-V" наносят удары по ВСУ под Богдановкой
Артиллеристы бригады "Север-V" наносят удары по ВСУ под Богдановкой - РИА Новости, 08.04.2024
Артиллеристы бригады "Север-V" наносят удары по ВСУ под Богдановкой
Артиллеристы бригады "Север-V" добровольческого корпуса, действующего в составе российской группировки войск "Юг", наносят удары по позициям ВСУ в окрестностях... РИА Новости, 08.04.2024
2024-04-08T07:35
2024-04-08T07:35
2024-04-08T07:35
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
безопасность
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/12/1852887776_0:139:2846:1739_1920x0_80_0_0_2c114d5f23abadde79f88525a3b3a44d.jpg
ЛУГАНСК, 8 апр - РИА Новости. Артиллеристы бригады "Север-V" добровольческого корпуса, действующего в составе российской группировки войск "Юг", наносят удары по позициям ВСУ в окрестностях Богдановки в ДНР, обеспечивая продвижение российских штурмовых групп. Кадры уничтожения целей оказались в распоряжении РИА Новости. На кадрах объективного контроля видно, как наносятся точные артиллерийские удары по одной из позиций бойцов ВСУ. После очередного удара на позиции детонирует боекомплект. Уточняется, что для уничтожения целей артиллеристы бригады использовали гаубицы Д-30 калибром 122 миллиметра. Ранее в воскресенье в Минобороны РФ заявили, что российские подразделения улучшили положение войск на ряде участков и отразили девять контратак ВСУ в районах населенных пунктов Берестовое, Богдановка и Новомихайловка в ДНР.
https://ria.ru/20240408/udar-1938475315.html
россия
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/12/1852887776_234:0:2553:1739_1920x0_80_0_0_f9a8d2073c67bd00347682a0997c9856.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Вооруженные силы РФ
Артиллеристы бригады "Север-V" наносят удары по ВСУ под Богдановкой
Артиллерия бригады "Север-V" поддерживает движение российских войск у Богдановки
ЛУГАНСК, 8 апр - РИА Новости. Артиллеристы бригады "Север-V" добровольческого корпуса, действующего в составе российской группировки войск "Юг", наносят удары по позициям ВСУ в окрестностях Богдановки в ДНР, обеспечивая продвижение российских штурмовых групп.
Кадры уничтожения целей оказались в распоряжении РИА Новости.
На кадрах объективного контроля видно, как наносятся точные артиллерийские удары по одной из позиций бойцов ВСУ. После очередного удара на позиции детонирует боекомплект. Уточняется, что для уничтожения целей артиллеристы бригады использовали гаубицы Д-30 калибром 122 миллиметра.
Ранее в воскресенье в Минобороны РФ заявили, что российские подразделения улучшили положение войск на ряде участков и отразили девять контратак ВСУ в районах населенных пунктов Берестовое, Богдановка и Новомихайловка в ДНР.