https://ria.ru/20240408/spetsoperatsiya-1938480785.html

Танки и подразделения БПЛА совместно выполняют задачи к западу от Авдеевки

Танки и подразделения БПЛА совместно выполняют задачи к западу от Авдеевки - РИА Новости, 08.04.2024

Танки и подразделения БПЛА совместно выполняют задачи к западу от Авдеевки

Танкисты и операторы беспилотной летательной авиации 1-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 1-го армейского корпуса ежедневно выполняют задачи по... РИА Новости, 08.04.2024

2024-04-08T05:09

2024-04-08T05:09

2024-04-08T05:09

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ДОНЕЦК, 8 апр - РИА Новости. Танкисты и операторы беспилотной летательной авиации 1-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 1-го армейского корпуса ежедневно выполняют задачи по огневой поддержке штурмовых подразделения Южной группировки войск, способствующие продвижению на донецком направлении ВС РФ, сообщает Министерство обороны РФ. "Артиллерия противника меньше работает, заметно меньше. Продвигаемся на запад от Авдеевки. Прошли Тоненькое, Северное. Давим противника по полям, лесополосам. Каждый день плотно работаем. Противник отступает, но огрызается," - сказал танкист с позывным "Бонифаций". Используя рельеф местности, экипажи современных модернизированных танков выдвигаются на рубеж открытия огня, уничтожают живую силу украинских формирований в укрытиях, а также подавляют огневые точки ВСУ на позициях, обеспечивая действия штурмовых групп. Противник использует для атаки в основном FPV-дроны. Для подавления БПЛА противника используются системы РЭБ. "Сейчас в определенном квадрате наша пехота не может продвинуться. Уперлась в укреп вражеских окопов. Наша задача сейчас подняться, найти укреп, дать координаты танку, и танк отработает навесной стрельбой. Бывают укрепы, они быстро уходят без поддержки танковой артиллерии, а бывает, что можно не один день так бить их в одной посадке, но все равно выгоняем. Патрулируем, мы наблюдаем и смотрим, в какое время, с какого блиндажа, с какого окопа, где они больше всего, то есть где сидит непосредственно противник в посадке. Мы учитываем непосредственно определенную точку и начинаем туда работать," - рассказал о боевой работе БПЛА подразделений военнослужащий с позывным "Спартак". Военнослужащий также отметил, если противник меняет местоположение, он также находится под наблюдением подразделений БПЛА. Когда противник, поменяв свое местоположение, считает, что он в безопасности, по нему наносится удар уже непосредственно на новое местоположение. На одном из участков линии боевого соприкосновения на донецком направлении средствами воздушной разведки было выявлено движение противника. Танкисты 1-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 1-го армейского корпуса Южной группировки войск совместно с операторами ударных БПЛА оперативно нанесли удары по опорному пункту ВСУ, уничтожив живую силу и технику украинских националистов.

https://ria.ru/20240408/udar-1938475315.html

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россия, авдеевка, вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф