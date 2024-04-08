Рейтинг@Mail.ru
Танки и подразделения БПЛА совместно выполняют задачи к западу от Авдеевки - РИА Новости, 08.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:09 08.04.2024
https://ria.ru/20240408/spetsoperatsiya-1938480785.html
Танки и подразделения БПЛА совместно выполняют задачи к западу от Авдеевки
Танки и подразделения БПЛА совместно выполняют задачи к западу от Авдеевки - РИА Новости, 08.04.2024
Танки и подразделения БПЛА совместно выполняют задачи к западу от Авдеевки
Танкисты и операторы беспилотной летательной авиации 1-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 1-го армейского корпуса ежедневно выполняют задачи по... РИА Новости, 08.04.2024
2024-04-08T05:09
2024-04-08T05:09
специальная военная операция на украине
россия
авдеевка
вооруженные силы украины
безопасность
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/19/1935584697_0:2:2927:1648_1920x0_80_0_0_6c82946a10d1aa1cfdc2a3a22c88074c.jpg
ДОНЕЦК, 8 апр - РИА Новости. Танкисты и операторы беспилотной летательной авиации 1-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 1-го армейского корпуса ежедневно выполняют задачи по огневой поддержке штурмовых подразделения Южной группировки войск, способствующие продвижению на донецком направлении ВС РФ, сообщает Министерство обороны РФ. "Артиллерия противника меньше работает, заметно меньше. Продвигаемся на запад от Авдеевки. Прошли Тоненькое, Северное. Давим противника по полям, лесополосам. Каждый день плотно работаем. Противник отступает, но огрызается," - сказал танкист с позывным "Бонифаций". Используя рельеф местности, экипажи современных модернизированных танков выдвигаются на рубеж открытия огня, уничтожают живую силу украинских формирований в укрытиях, а также подавляют огневые точки ВСУ на позициях, обеспечивая действия штурмовых групп. Противник использует для атаки в основном FPV-дроны. Для подавления БПЛА противника используются системы РЭБ. "Сейчас в определенном квадрате наша пехота не может продвинуться. Уперлась в укреп вражеских окопов. Наша задача сейчас подняться, найти укреп, дать координаты танку, и танк отработает навесной стрельбой. Бывают укрепы, они быстро уходят без поддержки танковой артиллерии, а бывает, что можно не один день так бить их в одной посадке, но все равно выгоняем. Патрулируем, мы наблюдаем и смотрим, в какое время, с какого блиндажа, с какого окопа, где они больше всего, то есть где сидит непосредственно противник в посадке. Мы учитываем непосредственно определенную точку и начинаем туда работать," - рассказал о боевой работе БПЛА подразделений военнослужащий с позывным "Спартак". Военнослужащий также отметил, если противник меняет местоположение, он также находится под наблюдением подразделений БПЛА. Когда противник, поменяв свое местоположение, считает, что он в безопасности, по нему наносится удар уже непосредственно на новое местоположение. На одном из участков линии боевого соприкосновения на донецком направлении средствами воздушной разведки было выявлено движение противника. Танкисты 1-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 1-го армейского корпуса Южной группировки войск совместно с операторами ударных БПЛА оперативно нанесли удары по опорному пункту ВСУ, уничтожив живую силу и технику украинских националистов.
https://ria.ru/20240408/udar-1938475315.html
https://ria.ru/20240408/nadezhda-1938477416.html
россия
авдеевка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/19/1935584697_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_31e1b7728720fb5ba907761a8342c05b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, авдеевка, вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Авдеевка, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Вооруженные силы РФ
Танки и подразделения БПЛА совместно выполняют задачи к западу от Авдеевки

МО: танки совместно с подразделениями БПЛА давят противника к западу от Авдеевки

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкТанк Т-90М "Прорыв" в зоне СВО
Танк Т-90М Прорыв в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 08.04.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Танк Т-90М "Прорыв" в зоне СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 8 апр - РИА Новости. Танкисты и операторы беспилотной летательной авиации 1-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 1-го армейского корпуса ежедневно выполняют задачи по огневой поддержке штурмовых подразделения Южной группировки войск, способствующие продвижению на донецком направлении ВС РФ, сообщает Министерство обороны РФ.
"Артиллерия противника меньше работает, заметно меньше. Продвигаемся на запад от Авдеевки. Прошли Тоненькое, Северное. Давим противника по полям, лесополосам. Каждый день плотно работаем. Противник отступает, но огрызается," - сказал танкист с позывным "Бонифаций".
Истребитель-бомбардировщик Су-34 - РИА Новости, 1920, 08.04.2024
Применили массово. В Польше пришли в ужас из-за удара России по ВСУ
Вчера, 02:45
Используя рельеф местности, экипажи современных модернизированных танков выдвигаются на рубеж открытия огня, уничтожают живую силу украинских формирований в укрытиях, а также подавляют огневые точки ВСУ на позициях, обеспечивая действия штурмовых групп. Противник использует для атаки в основном FPV-дроны. Для подавления БПЛА противника используются системы РЭБ.
"Сейчас в определенном квадрате наша пехота не может продвинуться. Уперлась в укреп вражеских окопов. Наша задача сейчас подняться, найти укреп, дать координаты танку, и танк отработает навесной стрельбой. Бывают укрепы, они быстро уходят без поддержки танковой артиллерии, а бывает, что можно не один день так бить их в одной посадке, но все равно выгоняем. Патрулируем, мы наблюдаем и смотрим, в какое время, с какого блиндажа, с какого окопа, где они больше всего, то есть где сидит непосредственно противник в посадке. Мы учитываем непосредственно определенную точку и начинаем туда работать," - рассказал о боевой работе БПЛА подразделений военнослужащий с позывным "Спартак".
Военнослужащий также отметил, если противник меняет местоположение, он также находится под наблюдением подразделений БПЛА. Когда противник, поменяв свое местоположение, считает, что он в безопасности, по нему наносится удар уже непосредственно на новое местоположение.
На одном из участков линии боевого соприкосновения на донецком направлении средствами воздушной разведки было выявлено движение противника. Танкисты 1-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 1-го армейского корпуса Южной группировки войск совместно с операторами ударных БПЛА оперативно нанесли удары по опорному пункту ВСУ, уничтожив живую силу и технику украинских националистов.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 08.04.2024
Уже не избежать. В Германии разрушили последнюю надежду Зеленского
Вчера, 03:45
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияАвдеевкаВооруженные силы УкраиныБезопасностьВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала