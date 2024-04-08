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Артиллерия уничтожила РСЗО Vampire, обстреливавшую Белгородскую область
Артиллерия уничтожила РСЗО Vampire, обстреливавшую Белгородскую область - РИА Новости, 08.04.2024
Артиллерия уничтожила РСЗО Vampire, обстреливавшую Белгородскую область
Российская артиллерия уничтожила РСЗО Vampire, из которой ВСУ обстреливали Белгородскую область, сообщило Минобороны. РИА Новости, 08.04.2024
2024-04-08T05:06
2024-04-08T05:06
2024-04-08T09:03
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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Российская артиллерия уничтожила РСЗО Vampire, из которой ВСУ обстреливали Белгородскую область, сообщило Минобороны."Расчет реактивной системы залпового огня "Град" группировки прикрытия государственной границы уничтожил вместе с боекомплектом вражескую РСЗО Vampire, которая обстреливала несколько дней населенные пункты Белгородской области", — рассказали в ведомстве.Министерство продемонстрировало видео поражения украинской РСЗО реактивным снарядом "Града". По его данным, РСЗО противника находилась в заболоченной, труднопроходимой местности на расстоянии предельной дальности стрельбы для российской боевой машины.Артиллерийские расчеты группировки прикрытия границы продолжают наносить точные удары по военным объектам, фортификационным сооружениям, боевой технике и живой силе ВСУ в приграничном с Белгородской областью районе на территории Украины. Они также уничтожают выявленные замаскированные огневые позиции артиллерии, места хранения боеприпасов и ГСМ противника.Как рассказывал РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ночью в субботу ВС России уничтожили склад в Харькове. На нем хранились снаряды для чешских РСЗО Vampire, из которых ВСУ регулярно обстреливают Белгородскую область.Днем того же дня Минобороны сообщило, что армия ликвидировала в районе Харькова две пусковые установки ЗРК SAMP-T франко-итальянского производства.
https://ria.ru/20240407/podpole-1938332239.html
https://ria.ru/20240403/energoinfrastruktura-1937415041.html
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Артиллерия уничтожила РСЗО Vampire, обстреливавшую Белгородскую область
МО: "Град" уничтожил обстреливавшую Белгородскую область РСЗО Vampire