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Артиллерия уничтожила РСЗО Vampire, обстреливавшую Белгородскую область - РИА Новости, 08.04.2024
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05:06 08.04.2024 (обновлено: 09:03 08.04.2024)
https://ria.ru/20240408/spetsoperatsiya-1938480628.html
Артиллерия уничтожила РСЗО Vampire, обстреливавшую Белгородскую область
Артиллерия уничтожила РСЗО Vampire, обстреливавшую Белгородскую область - РИА Новости, 08.04.2024
Артиллерия уничтожила РСЗО Vampire, обстреливавшую Белгородскую область
Российская артиллерия уничтожила РСЗО Vampire, из которой ВСУ обстреливали Белгородскую область, сообщило Минобороны. РИА Новости, 08.04.2024
2024-04-08T05:06
2024-04-08T09:03
специальная военная операция на украине
белгородская область
украина
россия
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
безопасность
харьков
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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Российская артиллерия уничтожила РСЗО Vampire, из которой ВСУ обстреливали Белгородскую область, сообщило Минобороны."Расчет реактивной системы залпового огня "Град" группировки прикрытия государственной границы уничтожил вместе с боекомплектом вражескую РСЗО Vampire, которая обстреливала несколько дней населенные пункты Белгородской области", — рассказали в ведомстве.Министерство продемонстрировало видео поражения украинской РСЗО реактивным снарядом "Града". По его данным, РСЗО противника находилась в заболоченной, труднопроходимой местности на расстоянии предельной дальности стрельбы для российской боевой машины.Артиллерийские расчеты группировки прикрытия границы продолжают наносить точные удары по военным объектам, фортификационным сооружениям, боевой технике и живой силе ВСУ в приграничном с Белгородской областью районе на территории Украины. Они также уничтожают выявленные замаскированные огневые позиции артиллерии, места хранения боеприпасов и ГСМ противника.Как рассказывал РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ночью в субботу ВС России уничтожили склад в Харькове. На нем хранились снаряды для чешских РСЗО Vampire, из которых ВСУ регулярно обстреливают Белгородскую область.Днем того же дня Минобороны сообщило, что армия ликвидировала в районе Харькова две пусковые установки ЗРК SAMP-T франко-итальянского производства.
https://ria.ru/20240407/podpole-1938332239.html
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белгородская область, украина, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность, харьков
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Украина, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность, Харьков
Артиллерия уничтожила РСЗО Vampire, обстреливавшую Белгородскую область

МО: "Град" уничтожил обстреливавшую Белгородскую область РСЗО Vampire

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкРеактивная система залпового огня "Град"
Реактивная система залпового огня Град - РИА Новости, 1920, 08.04.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Реактивная система залпового огня "Град". Архивное фото
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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Российская артиллерия уничтожила РСЗО Vampire, из которой ВСУ обстреливали Белгородскую область, сообщило Минобороны.
"Расчет реактивной системы залпового огня "Град" группировки прикрытия государственной границы уничтожил вместе с боекомплектом вражескую РСЗО Vampire, которая обстреливала несколько дней населенные пункты Белгородской области", — рассказали в ведомстве.
Министерство продемонстрировало видео поражения украинской РСЗО реактивным снарядом "Града". По его данным, РСЗО противника находилась в заболоченной, труднопроходимой местности на расстоянии предельной дальности стрельбы для российской боевой машины.
Артиллерийские расчеты группировки прикрытия границы продолжают наносить точные удары по военным объектам, фортификационным сооружениям, боевой технике и живой силе ВСУ в приграничном с Белгородской областью районе на территории Украины. Они также уничтожают выявленные замаскированные огневые позиции артиллерии, места хранения боеприпасов и ГСМ противника.
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Днем того же дня Минобороны сообщило, что армия ликвидировала в районе Харькова две пусковые установки ЗРК SAMP-T франко-итальянского производства.
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