https://ria.ru/20240408/spetsoperatsiya-1938480628.html

Артиллерия уничтожила РСЗО Vampire, обстреливавшую Белгородскую область

Артиллерия уничтожила РСЗО Vampire, обстреливавшую Белгородскую область - РИА Новости, 08.04.2024

Артиллерия уничтожила РСЗО Vampire, обстреливавшую Белгородскую область

Российская артиллерия уничтожила РСЗО Vampire, из которой ВСУ обстреливали Белгородскую область, сообщило Минобороны. РИА Новости, 08.04.2024

2024-04-08T05:06

2024-04-08T05:06

2024-04-08T09:03

специальная военная операция на украине

белгородская область

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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Российская артиллерия уничтожила РСЗО Vampire, из которой ВСУ обстреливали Белгородскую область, сообщило Минобороны."Расчет реактивной системы залпового огня "Град" группировки прикрытия государственной границы уничтожил вместе с боекомплектом вражескую РСЗО Vampire, которая обстреливала несколько дней населенные пункты Белгородской области", — рассказали в ведомстве.Министерство продемонстрировало видео поражения украинской РСЗО реактивным снарядом "Града". По его данным, РСЗО противника находилась в заболоченной, труднопроходимой местности на расстоянии предельной дальности стрельбы для российской боевой машины.Артиллерийские расчеты группировки прикрытия границы продолжают наносить точные удары по военным объектам, фортификационным сооружениям, боевой технике и живой силе ВСУ в приграничном с Белгородской областью районе на территории Украины. Они также уничтожают выявленные замаскированные огневые позиции артиллерии, места хранения боеприпасов и ГСМ противника.Как рассказывал РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ночью в субботу ВС России уничтожили склад в Харькове. На нем хранились снаряды для чешских РСЗО Vampire, из которых ВСУ регулярно обстреливают Белгородскую область.Днем того же дня Минобороны сообщило, что армия ликвидировала в районе Харькова две пусковые установки ЗРК SAMP-T франко-итальянского производства.

https://ria.ru/20240407/podpole-1938332239.html

https://ria.ru/20240403/energoinfrastruktura-1937415041.html

белгородская область

украина

россия

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белгородская область, украина, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность, харьков