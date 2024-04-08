https://ria.ru/20240408/spetsoperatsiya-1938477040.html
Артиллеристы ликвидировали наводчика ВСУ на Гуляйпольском направлении
Артиллеристы ликвидировали наводчика ВСУ на Гуляйпольском направлении - РИА Новости, 08.04.2024
Артиллеристы ликвидировали наводчика ВСУ на Гуляйпольском направлении
Артиллеристы Вооруженных сил РФ точным выстрелом ликвидировали украинского наводчика, который корректировал огонь по российским позициям на Гуляйпольском... РИА Новости, 08.04.2024
2024-04-08T03:15
2024-04-08T03:15
2024-04-08T03:15
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ДОНЕЦК, 8 апр - РИА Новости. Артиллеристы Вооруженных сил РФ точным выстрелом ликвидировали украинского наводчика, который корректировал огонь по российским позициям на Гуляйпольском направлении, рассказал РИА Новости доброволец с Дальнего Востока, командир САУ 2С3 "Акация" артиллерийского самоходного гаубичного дивизиона с позывным "Чех". "Мы находились на боевом дежурстве, по команде выехали на позицию. Отработали по корректировке БПЛА, по окончании работы нам сказали, что мы уничтожили корректировщика противника", - сказал собеседник агентства. На кадрах, предоставленных агентству, видно, как украинский корректировщик передвигается в лесополосе, после чего по месту его наблюдательного пункта происходит точный удар. Также военнослужащий отметил, что дефицита снарядов нет, 30-40 выстрелов в день считается нормой.
https://ria.ru/20240407/vsu-1938460106.html
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Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность
Артиллеристы ликвидировали наводчика ВСУ на Гуляйпольском направлении
Командир: артиллеристы ликвидировали наводчика ВСУ на Гуляйпольском направлении
ДОНЕЦК, 8 апр - РИА Новости. Артиллеристы Вооруженных сил РФ точным выстрелом ликвидировали украинского наводчика, который корректировал огонь по российским позициям на Гуляйпольском направлении, рассказал РИА Новости доброволец с Дальнего Востока, командир САУ 2С3 "Акация" артиллерийского самоходного гаубичного дивизиона с позывным "Чех".
"Мы находились на боевом дежурстве, по команде выехали на позицию. Отработали по корректировке БПЛА, по окончании работы нам сказали, что мы уничтожили корректировщика противника", - сказал собеседник агентства.
На кадрах, предоставленных агентству, видно, как украинский корректировщик передвигается в лесополосе, после чего по месту его наблюдательного пункта происходит точный удар.
Также военнослужащий отметил, что дефицита снарядов нет, 30-40 выстрелов в день считается нормой.