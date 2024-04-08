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"Это Запад": Маск отверг заявления о фейковой активности России в соцсети X - РИА Новости, 08.04.2024
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21:30 08.04.2024
https://ria.ru/20240408/sotsseti-1938716427.html
"Это Запад": Маск отверг заявления о фейковой активности России в соцсети X
"Это Запад": Маск отверг заявления о фейковой активности России в соцсети X - РИА Новости, 08.04.2024
"Это Запад": Маск отверг заявления о фейковой активности России в соцсети X
Американский предприниматель и владелец X Илон Маск заявил, что в соцсети не наблюдают значительной активности России ради оказания влияния с помощью фейков, он РИА Новости, 08.04.2024
2024-04-08T21:30
2024-04-08T21:30
россия
илон маск
в мире
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Американский предприниматель и владелец X Илон Маск заявил, что в соцсети не наблюдают значительной активности России ради оказания влияния с помощью фейков, он указал, что такие усилия исходят от Запада. "Мы не видим много российской активности, если честно, в системе. Мы видим очень мало. Мы наблюдаем множество усилий оказать влияние на что-то, но они исходят, кажется, от Запада, а не от России", - заявил Маск в интервью в соцсети X в ответ на вопрос о якобы деятельности России, связанной с "фейковыми аккаунтами". X Corp. - американская компания, основанная Илоном Маском в 2023 году для поглощения Twitter Inc. и главного продукта компании - соцсети Twitter, которое произошло в апреле. позднее был проведен ребрендинг - логотип и название соцсети Twitter были сменены на Х.
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россия, илон маск, в мире
Россия, Илон Маск, В мире
"Это Запад": Маск отверг заявления о фейковой активности России в соцсети X

Маск отверг заявления о фейковой активности России в соцсети X и указал на Запад

© AP Photo / Jae C. HongИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 08.04.2024
© AP Photo / Jae C. Hong
Илон Маск. Архивное фото
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Американский предприниматель и владелец X Илон Маск заявил, что в соцсети не наблюдают значительной активности России ради оказания влияния с помощью фейков, он указал, что такие усилия исходят от Запада.
"Мы не видим много российской активности, если честно, в системе. Мы видим очень мало. Мы наблюдаем множество усилий оказать влияние на что-то, но они исходят, кажется, от Запада, а не от России", - заявил Маск в интервью в соцсети X в ответ на вопрос о якобы деятельности России, связанной с "фейковыми аккаунтами".
X Corp. - американская компания, основанная Илоном Маском в 2023 году для поглощения Twitter Inc. и главного продукта компании - соцсети Twitter, которое произошло в апреле. позднее был проведен ребрендинг - логотип и название соцсети Twitter были сменены на Х.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 11.02.2024
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