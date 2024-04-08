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Врачи рассказали об улучшении состояния мальчика, упавшего в океанариуме - РИА Новости, 08.04.2024
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04:17 08.04.2024
https://ria.ru/20240408/sostoyanie-1938479154.html
Врачи рассказали об улучшении состояния мальчика, упавшего в океанариуме
Врачи рассказали об улучшении состояния мальчика, упавшего в океанариуме - РИА Новости, 08.04.2024
Врачи рассказали об улучшении состояния мальчика, упавшего в океанариуме
Состояние трехлетнего мальчика, получившего тяжелые травмы при падении с высоты на бетонный пол в Приморском океанариуме, улучшилось, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 08.04.2024
2024-04-08T04:17
2024-04-08T04:17
происшествия
россия
владивосток
приморский край
приморский океанариум
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ВЛАДИВОСТОК, 8 апр – РИА Новости. Состояние трехлетнего мальчика, получившего тяжелые травмы при падении с высоты на бетонный пол в Приморском океанариуме, улучшилось, сообщили РИА Новости в минздраве Приморья. "Ребенок наблюдается в одной из больниц Владивостока. Врачи отмечают положительную динамику, планируется перевод из отделения реанимации и интенсивной терапии в профильное отделение для продолжения лечения", - сообщил РИА Новости собеседник в региональном минздраве. В воскресенье СУСК РФ по Приморскому краю сообщило, что в субботу в Приморском океанариуме трехлетний мальчик, зайдя между батареями у панорамного фасада на втором этаже, провалился в проем между фасадом и полом второго этажа. В результате удара об бетонный пол и металлическую скамью мальчик получил тяжелые травмы и был госпитализирован в реанимацию. Следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). По информации прокуратуры Приморья, пострадавший ребенок вместе с семьей приехал на отдых в Приморье из г. Корсаков, Сахалинской области.
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россия
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происшествия, россия, владивосток, приморский край, приморский океанариум
Происшествия, Россия, Владивосток, Приморский край, Приморский океанариум
Врачи рассказали об улучшении состояния мальчика, упавшего в океанариуме

Минздрав Приморья: улучшилось состояние ребенка, упавшего с высоты в океанариуме

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобили скорой медицинской помощи
Автомобили скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 08.04.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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ВЛАДИВОСТОК, 8 апр – РИА Новости. Состояние трехлетнего мальчика, получившего тяжелые травмы при падении с высоты на бетонный пол в Приморском океанариуме, улучшилось, сообщили РИА Новости в минздраве Приморья.
"Ребенок наблюдается в одной из больниц Владивостока. Врачи отмечают положительную динамику, планируется перевод из отделения реанимации и интенсивной терапии в профильное отделение для продолжения лечения", - сообщил РИА Новости собеседник в региональном минздраве.
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31 марта, 17:41
В воскресенье СУСК РФ по Приморскому краю сообщило, что в субботу в Приморском океанариуме трехлетний мальчик, зайдя между батареями у панорамного фасада на втором этаже, провалился в проем между фасадом и полом второго этажа. В результате удара об бетонный пол и металлическую скамью мальчик получил тяжелые травмы и был госпитализирован в реанимацию. Следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). По информации прокуратуры Приморья, пострадавший ребенок вместе с семьей приехал на отдых в Приморье из г. Корсаков, Сахалинской области.
 
ПроисшествияРоссияВладивостокПриморский крайПриморский океанариум
 
 
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