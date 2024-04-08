https://ria.ru/20240408/sostoyanie-1938479154.html
Врачи рассказали об улучшении состояния мальчика, упавшего в океанариуме
Врачи рассказали об улучшении состояния мальчика, упавшего в океанариуме - РИА Новости, 08.04.2024
Врачи рассказали об улучшении состояния мальчика, упавшего в океанариуме
Состояние трехлетнего мальчика, получившего тяжелые травмы при падении с высоты на бетонный пол в Приморском океанариуме, улучшилось, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 08.04.2024
2024-04-08T04:17
2024-04-08T04:17
2024-04-08T04:17
происшествия
россия
владивосток
приморский край
приморский океанариум
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0f/1831659033_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f2d66d8a943052e2c30f33ad4f9d4f5c.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 8 апр – РИА Новости. Состояние трехлетнего мальчика, получившего тяжелые травмы при падении с высоты на бетонный пол в Приморском океанариуме, улучшилось, сообщили РИА Новости в минздраве Приморья. "Ребенок наблюдается в одной из больниц Владивостока. Врачи отмечают положительную динамику, планируется перевод из отделения реанимации и интенсивной терапии в профильное отделение для продолжения лечения", - сообщил РИА Новости собеседник в региональном минздраве. В воскресенье СУСК РФ по Приморскому краю сообщило, что в субботу в Приморском океанариуме трехлетний мальчик, зайдя между батареями у панорамного фасада на втором этаже, провалился в проем между фасадом и полом второго этажа. В результате удара об бетонный пол и металлическую скамью мальчик получил тяжелые травмы и был госпитализирован в реанимацию. Следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). По информации прокуратуры Приморья, пострадавший ребенок вместе с семьей приехал на отдых в Приморье из г. Корсаков, Сахалинской области.
https://ria.ru/20240331/basseyn-1936968959.html
россия
владивосток
приморский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0f/1831659033_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_9293c3da9f5d10b52a82c0ebd67a7bf9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, владивосток, приморский край, приморский океанариум
Происшествия, Россия, Владивосток, Приморский край, Приморский океанариум
Врачи рассказали об улучшении состояния мальчика, упавшего в океанариуме
Минздрав Приморья: улучшилось состояние ребенка, упавшего с высоты в океанариуме