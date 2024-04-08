https://ria.ru/20240408/sostoyanie-1938479154.html

Врачи рассказали об улучшении состояния мальчика, упавшего в океанариуме

Врачи рассказали об улучшении состояния мальчика, упавшего в океанариуме - РИА Новости, 08.04.2024

Врачи рассказали об улучшении состояния мальчика, упавшего в океанариуме

Состояние трехлетнего мальчика, получившего тяжелые травмы при падении с высоты на бетонный пол в Приморском океанариуме, улучшилось, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 08.04.2024

2024-04-08T04:17

2024-04-08T04:17

2024-04-08T04:17

происшествия

россия

владивосток

приморский край

приморский океанариум

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ВЛАДИВОСТОК, 8 апр – РИА Новости. Состояние трехлетнего мальчика, получившего тяжелые травмы при падении с высоты на бетонный пол в Приморском океанариуме, улучшилось, сообщили РИА Новости в минздраве Приморья. "Ребенок наблюдается в одной из больниц Владивостока. Врачи отмечают положительную динамику, планируется перевод из отделения реанимации и интенсивной терапии в профильное отделение для продолжения лечения", - сообщил РИА Новости собеседник в региональном минздраве. В воскресенье СУСК РФ по Приморскому краю сообщило, что в субботу в Приморском океанариуме трехлетний мальчик, зайдя между батареями у панорамного фасада на втором этаже, провалился в проем между фасадом и полом второго этажа. В результате удара об бетонный пол и металлическую скамью мальчик получил тяжелые травмы и был госпитализирован в реанимацию. Следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). По информации прокуратуры Приморья, пострадавший ребенок вместе с семьей приехал на отдых в Приморье из г. Корсаков, Сахалинской области.

https://ria.ru/20240331/basseyn-1936968959.html

россия

владивосток

приморский край

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происшествия, россия, владивосток, приморский край, приморский океанариум