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Мэр Оренбурга спас бродячую собаку с затопленной территории города

Мэр Оренбурга спас бродячую собаку с затопленной территории города - РИА Новости, 08.04.2024

Мэр Оренбурга спас бродячую собаку с затопленной территории города

Мэр Оренбурга Сергей Салмин во время объезда затопленных территорий спас бродячую собаку, которая прибилась в хозяйственную постройку частного подворья и... РИА Новости, 08.04.2024

2024-04-08T19:58

2024-04-08T19:58

2024-04-08T20:10

оренбург

прорыв дамбы в орске

заречный

солнечный

происшествия

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УФА, 8 апр — РИА Новости. Мэр Оренбурга Сергей Салмин во время объезда затопленных территорий спас бродячую собаку, которая прибилась в хозяйственную постройку частного подворья и скулила. Салмин в своем Telegram-канале написал, что на лодке объехал подтопленные СНТ, находящиеся в районе поселка имени Куйбышева, Протопоповской рощи, Зауральной рощи, Овчинного городка, СНТ Дубки и Дубовый плес, СНТ у реки Сакмара, а также районы Форштадт, поселки Кузнечный, Ситцовка, Пристанционный, Заречный, Подмаячный, Солнечный, Овчинный городок и поселок имени Куйбышева. "Вот так сейчас в СНТ в Овчинном городке. Не ждите, когда вода зайдет в дома, эвакуируйтесь и не бросайте животных", - написал мэр. Он опубликовал видео объезда затопленных территорий. На видео видно, как мэр заметил скулящую собаку, прибившуюся в хозяйственную постройку в частном подворье. Салмин с помощниками затащил пса в лодку. Животное было бродячим, на его ухе видна бирка, которую ставят специалисты после отлова и стерилизации. По кадрам также видно, что дома ушли под воду наполовину. У проплывающих мимо на лодках глава города спрашивает, нужна ли им помощь.

оренбург

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Мэр Оренбурга на объезде подтопленных территорий Мэр Оренбурга на объезде подтопленных территорий 2024-04-08T19:58 true PT2M24S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

оренбург, прорыв дамбы в орске, заречный, солнечный, происшествия