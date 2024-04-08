https://ria.ru/20240408/sk-1938535033.html

СК проверит обстоятельства ДТП с автобусом в Самарской области

СК проверит обстоятельства ДТП с автобусом в Самарской области - РИА Новости, 08.04.2024

СК проверит обстоятельства ДТП с автобусом в Самарской области

Ход расследования уголовного дела по факту ДТП с участием автобуса в Самарской области будет поставлен на контроль в центральный аппарат Следственного комитета... РИА Новости, 08.04.2024

2024-04-08T11:41

2024-04-08T11:41

2024-04-08T11:41

происшествия

россия

самарская область

казахстан

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Ход расследования уголовного дела по факту ДТП с участием автобуса в Самарской области будет поставлен на контроль в центральный аппарат Следственного комитета РФ, сообщается в Telegram-канале СК России. В прокуратуре региона ранее сообщили, что автобус съехал в кювет и опрокинулся на трассе в районе сельского поселения Алакаевка Самарской области. Источник в силовых структурах сообщал, что в ДТП погибли два человека. В региональном минздраве добавили, что число пострадавших увеличилось до 26 человек. В региональном СУСК России сообщили, что автобус следовал по маршруту Чимкент (Казахстан) - Нижний Новгород. Возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). "В центральный аппарат ведомства будет доложено о ходе расследования уголовного дела по факту ДТП с участием автобуса в Самарской области", - говорится в сообщении. По предварительным данным СК в результате ДТП погибли два человека и еще 10 получили телесные повреждения различной степени тяжести.

https://ria.ru/20240408/dtp-1938532399.html

https://ria.ru/20240408/avtobus-1938482519.html

россия

самарская область

казахстан

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происшествия, россия, самарская область, казахстан, следственный комитет россии (ск рф)