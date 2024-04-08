Рейтинг@Mail.ru
СК проверит обстоятельства ДТП с автобусом в Самарской области - РИА Новости, 08.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:41 08.04.2024
https://ria.ru/20240408/sk-1938535033.html
СК проверит обстоятельства ДТП с автобусом в Самарской области
СК проверит обстоятельства ДТП с автобусом в Самарской области - РИА Новости, 08.04.2024
СК проверит обстоятельства ДТП с автобусом в Самарской области
Ход расследования уголовного дела по факту ДТП с участием автобуса в Самарской области будет поставлен на контроль в центральный аппарат Следственного комитета... РИА Новости, 08.04.2024
2024-04-08T11:41
2024-04-08T11:41
происшествия
россия
самарская область
казахстан
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/08/1938494674_125:0:1049:520_1920x0_80_0_0_60aa0fbde580d55e3509de28e1a67dc6.jpg
МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Ход расследования уголовного дела по факту ДТП с участием автобуса в Самарской области будет поставлен на контроль в центральный аппарат Следственного комитета РФ, сообщается в Telegram-канале СК России. В прокуратуре региона ранее сообщили, что автобус съехал в кювет и опрокинулся на трассе в районе сельского поселения Алакаевка Самарской области. Источник в силовых структурах сообщал, что в ДТП погибли два человека. В региональном минздраве добавили, что число пострадавших увеличилось до 26 человек. В региональном СУСК России сообщили, что автобус следовал по маршруту Чимкент (Казахстан) - Нижний Новгород. Возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). "В центральный аппарат ведомства будет доложено о ходе расследования уголовного дела по факту ДТП с участием автобуса в Самарской области", - говорится в сообщении. По предварительным данным СК в результате ДТП погибли два человека и еще 10 получили телесные повреждения различной степени тяжести.
https://ria.ru/20240408/dtp-1938532399.html
https://ria.ru/20240408/avtobus-1938482519.html
россия
самарская область
казахстан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/08/1938494674_240:0:933:520_1920x0_80_0_0_9ff3c82642ceec36016cd19a4b530ef9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, самарская область, казахстан, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Самарская область, Казахстан, Следственный комитет России (СК РФ)
СК проверит обстоятельства ДТП с автобусом в Самарской области

Центральный аппарат СК взял на контроль дело о ДТП в Самарской области

© Фото : ГИБДД Самарской области/TelegramАвтобус с гражданами Узбекистана попал в аварию в Самарской области
Автобус с гражданами Узбекистана попал в аварию в Самарской области - РИА Новости, 1920, 08.04.2024
© Фото : ГИБДД Самарской области/Telegram
Автобус с гражданами Узбекистана попал в аварию в Самарской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Ход расследования уголовного дела по факту ДТП с участием автобуса в Самарской области будет поставлен на контроль в центральный аппарат Следственного комитета РФ, сообщается в Telegram-канале СК России.
В прокуратуре региона ранее сообщили, что автобус съехал в кювет и опрокинулся на трассе в районе сельского поселения Алакаевка Самарской области. Источник в силовых структурах сообщал, что в ДТП погибли два человека. В региональном минздраве добавили, что число пострадавших увеличилось до 26 человек. В региональном СУСК России сообщили, что автобус следовал по маршруту Чимкент (Казахстан) - Нижний Новгород. Возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).
ДТП в Кингисеппском районе Ленобласти - РИА Новости, 1920, 08.04.2024
В Ленинградской области произошло смертельное ДТП
Вчера, 11:31
«
"В центральный аппарат ведомства будет доложено о ходе расследования уголовного дела по факту ДТП с участием автобуса в Самарской области", - говорится в сообщении.
По предварительным данным СК в результате ДТП погибли два человека и еще 10 получили телесные повреждения различной степени тяжести.
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 08.04.2024
Попавший в ДТП под Самарой автобус вез граждан Узбекистана
Вчера, 05:31
 
ПроисшествияРоссияСамарская областьКазахстанСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала