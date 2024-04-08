Рейтинг@Mail.ru
В России могут ввести обязательную регистрацию мобильных устройств - РИА Новости, 08.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:57 08.04.2024
https://ria.ru/20240408/sim-karta-1938584706.html
В России могут ввести обязательную регистрацию мобильных устройств
В России могут ввести обязательную регистрацию мобильных устройств - РИА Новости, 08.04.2024
В России могут ввести обязательную регистрацию мобильных устройств
Сенатор Артем Шейкин сообщил РИА Новости, что обратился в Роскомнадзор с просьбой ввести обязательную регистрацию мобильных устройств в сетях сотовых операторов РИА Новости, 08.04.2024
2024-04-08T13:57
2024-04-08T13:57
общество
технологии
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/08/1576952031_0:160:3217:1970_1920x0_80_0_0_284bbf20ee39f3f9148019f2c7884da6.jpg
МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Сенатор Артем Шейкин сообщил РИА Новости, что обратился в Роскомнадзор с просьбой ввести обязательную регистрацию мобильных устройств в сетях сотовых операторов путём предоставления абонентом оператору IMEI-кода (уникального серийного номера) устройства, на котором будет использоваться соответствующая сим-карта. В обращении, текст которого есть в распоряжении РИА Новости, Шейкин указал на проблему "серого" рынка сим-карт в России. По его словам, "серые" сим-карты часто используются для мошенничества, их также легко приобрести на улице. "На основании изложенного является целесообразным введение контроля за активацией сим-карт на устройствах, в частности, путем контроля регистрации абонентов и их устройств в сетях сотовых операторов. Предлагается внести изменения в Федеральный закон "О связи", где установить обязанности пользователей услугами связи предоставить оператору связи при оформлении сим-карты наряду с паспортными данными IMEI-код устройства, на котором планируется использовать сим-карту", - написал Шейкин. Он также отметил, что для реализации этого предложения необходимо предусмотреть срок, в течение которого "все действующие абоненты должны пройти регистрацию своих устройств связи". "Возможными способами регистрации во избежание фальсификации данных вследствие "утечек" персональных данных и нахождении их в открытом доступе следует предусмотреть гарантированную идентификацию абонентов, а именно регистрацию в офисах операторов сотовой связи, МФЦ, через портал "Госуслуги", - отметил парламентарий. Благодаря реализации данного предложения операторы связи будут иметь единый реестр абонентов и IMEI-кодов устройств, на которых абоненты используют сим-карты, что "значительно усложнит преступникам использование "нелегальных" сим-карт", объяснил Шейкин. В случае непрохождения абонентами регистрации до определенного срока операторы связи могут быть наделены полномочиями "приостановить предоставление услуг связи таким абонентам". "Если абоненту потребуется сменить устройство и/или сим-карту, то необходимо отменить предыдущую регистрацию и пройти ее заново, подтвердив при этом свои паспортные данные. Указанные мероприятия необходимо также предусмотреть для нерезидентов РФ, при активации российской сим-карты им также потребуется пройти регистрацию IMEI-кода своего устройства и предоставить паспортные данные", - резюмировал Шейкин.
https://ria.ru/20240329/moshennichestvo-1936526240.html
https://ria.ru/20240112/rkn-1920935391.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/08/1576952031_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ff2184bafc71fd73286d9d3ebdd1855d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, технологии, россия
Общество, Технологии, Россия
В России могут ввести обязательную регистрацию мобильных устройств

Сенатор предложил активировать сим-карты при помощи серийного номера телефона

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкCмартфон
Cмартфон - РИА Новости, 1920, 08.04.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Cмартфон . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Сенатор Артем Шейкин сообщил РИА Новости, что обратился в Роскомнадзор с просьбой ввести обязательную регистрацию мобильных устройств в сетях сотовых операторов путём предоставления абонентом оператору IMEI-кода (уникального серийного номера) устройства, на котором будет использоваться соответствующая сим-карта.
В обращении, текст которого есть в распоряжении РИА Новости, Шейкин указал на проблему "серого" рынка сим-карт в России. По его словам, "серые" сим-карты часто используются для мошенничества, их также легко приобрести на улице.
Женщина разговаривает по телефону - РИА Новости, 1920, 29.03.2024
В Совфеде предложили способ борьбы с телефонным мошенничеством
29 марта, 08:29
"На основании изложенного является целесообразным введение контроля за активацией сим-карт на устройствах, в частности, путем контроля регистрации абонентов и их устройств в сетях сотовых операторов. Предлагается внести изменения в Федеральный закон "О связи", где установить обязанности пользователей услугами связи предоставить оператору связи при оформлении сим-карты наряду с паспортными данными IMEI-код устройства, на котором планируется использовать сим-карту", - написал Шейкин.
Он также отметил, что для реализации этого предложения необходимо предусмотреть срок, в течение которого "все действующие абоненты должны пройти регистрацию своих устройств связи".
"Возможными способами регистрации во избежание фальсификации данных вследствие "утечек" персональных данных и нахождении их в открытом доступе следует предусмотреть гарантированную идентификацию абонентов, а именно регистрацию в офисах операторов сотовой связи, МФЦ, через портал "Госуслуги", - отметил парламентарий.
Благодаря реализации данного предложения операторы связи будут иметь единый реестр абонентов и IMEI-кодов устройств, на которых абоненты используют сим-карты, что "значительно усложнит преступникам использование "нелегальных" сим-карт", объяснил Шейкин.
В случае непрохождения абонентами регистрации до определенного срока операторы связи могут быть наделены полномочиями "приостановить предоставление услуг связи таким абонентам".
"Если абоненту потребуется сменить устройство и/или сим-карту, то необходимо отменить предыдущую регистрацию и пройти ее заново, подтвердив при этом свои паспортные данные. Указанные мероприятия необходимо также предусмотреть для нерезидентов РФ, при активации российской сим-карты им также потребуется пройти регистрацию IMEI-кода своего устройства и предоставить паспортные данные", - резюмировал Шейкин.
Cмартфон - РИА Новости, 1920, 12.01.2024
Роскомнадзор выявил 43 миллиона оформленных с нарушениями мобильных номеров
12 января, 14:13
 
ОбществоТехнологииРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала