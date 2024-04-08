https://ria.ru/20240408/sim-karta-1938584706.html

В России могут ввести обязательную регистрацию мобильных устройств

В России могут ввести обязательную регистрацию мобильных устройств - РИА Новости, 08.04.2024

В России могут ввести обязательную регистрацию мобильных устройств

Сенатор Артем Шейкин сообщил РИА Новости, что обратился в Роскомнадзор с просьбой ввести обязательную регистрацию мобильных устройств в сетях сотовых операторов РИА Новости, 08.04.2024

2024-04-08T13:57

2024-04-08T13:57

2024-04-08T13:57

общество

технологии

россия

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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Сенатор Артем Шейкин сообщил РИА Новости, что обратился в Роскомнадзор с просьбой ввести обязательную регистрацию мобильных устройств в сетях сотовых операторов путём предоставления абонентом оператору IMEI-кода (уникального серийного номера) устройства, на котором будет использоваться соответствующая сим-карта. В обращении, текст которого есть в распоряжении РИА Новости, Шейкин указал на проблему "серого" рынка сим-карт в России. По его словам, "серые" сим-карты часто используются для мошенничества, их также легко приобрести на улице. "На основании изложенного является целесообразным введение контроля за активацией сим-карт на устройствах, в частности, путем контроля регистрации абонентов и их устройств в сетях сотовых операторов. Предлагается внести изменения в Федеральный закон "О связи", где установить обязанности пользователей услугами связи предоставить оператору связи при оформлении сим-карты наряду с паспортными данными IMEI-код устройства, на котором планируется использовать сим-карту", - написал Шейкин. Он также отметил, что для реализации этого предложения необходимо предусмотреть срок, в течение которого "все действующие абоненты должны пройти регистрацию своих устройств связи". "Возможными способами регистрации во избежание фальсификации данных вследствие "утечек" персональных данных и нахождении их в открытом доступе следует предусмотреть гарантированную идентификацию абонентов, а именно регистрацию в офисах операторов сотовой связи, МФЦ, через портал "Госуслуги", - отметил парламентарий. Благодаря реализации данного предложения операторы связи будут иметь единый реестр абонентов и IMEI-кодов устройств, на которых абоненты используют сим-карты, что "значительно усложнит преступникам использование "нелегальных" сим-карт", объяснил Шейкин. В случае непрохождения абонентами регистрации до определенного срока операторы связи могут быть наделены полномочиями "приостановить предоставление услуг связи таким абонентам". "Если абоненту потребуется сменить устройство и/или сим-карту, то необходимо отменить предыдущую регистрацию и пройти ее заново, подтвердив при этом свои паспортные данные. Указанные мероприятия необходимо также предусмотреть для нерезидентов РФ, при активации российской сим-карты им также потребуется пройти регистрацию IMEI-кода своего устройства и предоставить паспортные данные", - резюмировал Шейкин.

https://ria.ru/20240329/moshennichestvo-1936526240.html

https://ria.ru/20240112/rkn-1920935391.html

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общество, технологии, россия