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Москвичам рассказали о последствиях парковки на газонах
Москвичам рассказали о последствиях парковки на газонах - РИА Новости, 08.04.2024
Москвичам рассказали о последствиях парковки на газонах
Штрафы за парковку на зеленых насаждениях, в том числе газонах, растениях и корнях для москвичей могут составить от 5 до 300 тысяч рублей, кроме того, такая... РИА Новости, 08.04.2024
2024-04-08T03:13
2024-04-08T03:13
2024-04-08T03:13
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Штрафы за парковку на зеленых насаждениях, в том числе газонах, растениях и корнях для москвичей могут составить от 5 до 300 тысяч рублей, кроме того, такая парковка наносит вред экологии города, сообщили РИА Новости в пресс-службе Московской административной дорожная инспекции (МАДИ). "В столице штраф по статье 8.25 КоАП города Москвы выписывают за размещение транспортного средства на зеленых насаждениях. Мы просим водителей быть внимательными и не размещать машины за пределами асфальтового покрытия или бордюрного камня, а также вблизи деревьев и кустарников. За стоянку автомобиля на таких участках, даже одним колесом, могут выписать штраф от пяти тысяч рублей физическим лицам, до 300 тысяч рублей - юридическим лицам", - рассказали в пресс-службе. В МАДИ напомнили, что зеленые насаждения - это не только густая зелёная трава, но и все другие растения и их корни. "Такая парковка наносит вред экологии города, ведь автомобили нарушают плодородный слой почвы, вредят корням деревьев и других растений. Кроме этого, колеса машин разносят пыль и грязь по улицам города, что ухудшает состояние здоровья людей, особенно страдающих аллергическими заболеваниями, и портит внешний облик Москвы. В 2024 году инспекторы МАДИ выявили 7 тысяч таких случаев", - подчеркнули в пресс-службе. В ведомстве добавили, что в случае несогласия со штрафом водители могут обжаловать его. Сделать это можно онлайн, в разделе МАДИ на сайте mos.ru. Каждый случай разбирается в индивидуальном порядке.
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общество, москва, мади
Москвичам рассказали о последствиях парковки на газонах
Штрафы за парковку на зеленых насаждениях могут составить до 300 тысяч рублей
МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Штрафы за парковку на зеленых насаждениях, в том числе газонах, растениях и корнях для москвичей могут составить от 5 до 300 тысяч рублей, кроме того, такая парковка наносит вред экологии города, сообщили РИА Новости в пресс-службе Московской административной дорожная инспекции (МАДИ).
"В столице штраф по статье 8.25 КоАП города Москвы выписывают за размещение транспортного средства на зеленых насаждениях. Мы просим водителей быть внимательными и не размещать машины за пределами асфальтового покрытия или бордюрного камня, а также вблизи деревьев и кустарников. За стоянку автомобиля на таких участках, даже одним колесом, могут выписать штраф от пяти тысяч рублей физическим лицам, до 300 тысяч рублей - юридическим лицам", - рассказали в пресс-службе.
В МАДИ напомнили, что зеленые насаждения - это не только густая зелёная трава, но и все другие растения и их корни.
"Такая парковка наносит вред экологии города, ведь автомобили нарушают плодородный слой почвы, вредят корням деревьев и других растений. Кроме этого, колеса машин разносят пыль и грязь по улицам города, что ухудшает состояние здоровья людей, особенно страдающих аллергическими заболеваниями, и портит внешний облик Москвы. В 2024 году инспекторы МАДИ выявили 7 тысяч таких случаев", - подчеркнули в пресс-службе.
В ведомстве добавили, что в случае несогласия со штрафом водители могут обжаловать его. Сделать это можно онлайн, в разделе МАДИ на сайте mos.ru. Каждый случай разбирается в индивидуальном порядке.