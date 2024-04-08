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Водитель из Дагестана получил штраф за "ковыряние в носу" - РИА Новости, 08.04.2024
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21:00 08.04.2024 (обновлено: 21:45 08.04.2024)
https://ria.ru/20240408/shtraf-1938713827.html
Водитель из Дагестана получил штраф за "ковыряние в носу"
Водитель из Дагестана получил штраф за "ковыряние в носу" - РИА Новости, 08.04.2024
Водитель из Дагестана получил штраф за "ковыряние в носу"
Водитель из Дагестана, который получил штраф за то, что во время управления автомобилем поднес руку к носу, может написать заявление в адрес руководства... РИА Новости, 08.04.2024
2024-04-08T21:00
2024-04-08T21:45
происшествия
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МАХАЧКАЛА, 8 апр - РИА Новости. Водитель из Дагестана, который получил штраф за то, что во время управления автомобилем поднес руку к носу, может написать заявление в адрес руководства Госавтоинспекции МВД республики для досудебного разбирательства в ситуации, заявила в понедельник руководитель пресс-службы регионального МВД Гаяна Гариева. Накануне в сети распространилась информация, что жителю Махачкалы пришел штраф в 1,5 тысячи рублей "за ковыряние в носу" – дорожная камера посчитала, что он разговаривал по телефону. Сам водитель заявляет, что не пользовался телефоном за рулем и намерен обжаловать выписанный штраф. На опубликованном кадре с камеры фиксации видно, что мужчина держит левую руку у лица. "Данный водитель, как и любой другой, столкнувшись с аналогичной, трудноразрешимой проблемой, может написать заявление в адрес руководства Госавтоинспекции МВД Дагестана для детального, досудебного разбирательства в ситуации. Самый простой способ – это оставить обращение на сайте ГИБДД РФ", – написала Гариева в своем Telegram-канале.
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происшествия, махачкала, гибдд мвд рф
Происшествия, Махачкала, ГИБДД МВД РФ
Водитель из Дагестана получил штраф за "ковыряние в носу"

Водитель из Дагестана получил штраф за то, что поднес руку к носу

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 08.04.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль полиции. Архивное фото
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МАХАЧКАЛА, 8 апр - РИА Новости. Водитель из Дагестана, который получил штраф за то, что во время управления автомобилем поднес руку к носу, может написать заявление в адрес руководства Госавтоинспекции МВД республики для досудебного разбирательства в ситуации, заявила в понедельник руководитель пресс-службы регионального МВД Гаяна Гариева.
Накануне в сети распространилась информация, что жителю Махачкалы пришел штраф в 1,5 тысячи рублей "за ковыряние в носу" – дорожная камера посчитала, что он разговаривал по телефону. Сам водитель заявляет, что не пользовался телефоном за рулем и намерен обжаловать выписанный штраф. На опубликованном кадре с камеры фиксации видно, что мужчина держит левую руку у лица.
"Данный водитель, как и любой другой, столкнувшись с аналогичной, трудноразрешимой проблемой, может написать заявление в адрес руководства Госавтоинспекции МВД Дагестана для детального, досудебного разбирательства в ситуации. Самый простой способ – это оставить обращение на сайте ГИБДД РФ", – написала Гариева в своем Telegram-канале.
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ПроисшествияМахачкалаГИБДД МВД РФ
 
 
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