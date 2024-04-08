https://ria.ru/20240408/shtraf-1938713827.html

Водитель из Дагестана получил штраф за "ковыряние в носу"

Водитель из Дагестана получил штраф за "ковыряние в носу" - РИА Новости, 08.04.2024

Водитель из Дагестана получил штраф за "ковыряние в носу"

Водитель из Дагестана, который получил штраф за то, что во время управления автомобилем поднес руку к носу, может написать заявление в адрес руководства... РИА Новости, 08.04.2024

2024-04-08T21:00

2024-04-08T21:00

2024-04-08T21:45

происшествия

махачкала

гибдд мвд рф

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МАХАЧКАЛА, 8 апр - РИА Новости. Водитель из Дагестана, который получил штраф за то, что во время управления автомобилем поднес руку к носу, может написать заявление в адрес руководства Госавтоинспекции МВД республики для досудебного разбирательства в ситуации, заявила в понедельник руководитель пресс-службы регионального МВД Гаяна Гариева. Накануне в сети распространилась информация, что жителю Махачкалы пришел штраф в 1,5 тысячи рублей "за ковыряние в носу" – дорожная камера посчитала, что он разговаривал по телефону. Сам водитель заявляет, что не пользовался телефоном за рулем и намерен обжаловать выписанный штраф. На опубликованном кадре с камеры фиксации видно, что мужчина держит левую руку у лица. "Данный водитель, как и любой другой, столкнувшись с аналогичной, трудноразрешимой проблемой, может написать заявление в адрес руководства Госавтоинспекции МВД Дагестана для детального, досудебного разбирательства в ситуации. Самый простой способ – это оставить обращение на сайте ГИБДД РФ", – написала Гариева в своем Telegram-канале.

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происшествия, махачкала, гибдд мвд рф