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Журналиста Пивоварова* оштрафовали за отсутствие маркировки иноагента - РИА Новости, 08.04.2024
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15:57 08.04.2024
https://ria.ru/20240408/shtraf-1938632443.html
Журналиста Пивоварова* оштрафовали за отсутствие маркировки иноагента
Журналиста Пивоварова* оштрафовали за отсутствие маркировки иноагента - РИА Новости, 08.04.2024
Журналиста Пивоварова* оштрафовали за отсутствие маркировки иноагента
Пресненский суд Москвы оштрафовал на 30 тысяч рублей журналиста Алексея Пивоварова* из-за отсутствия маркировки иностранно агента в публикациях в интернете,... РИА Новости, 08.04.2024
2024-04-08T15:57
2024-04-08T15:57
москва
россия
алексей пивоваров
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
происшествия
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Пресненский суд Москвы оштрафовал на 30 тысяч рублей журналиста Алексея Пивоварова* из-за отсутствия маркировки иностранно агента в публикациях в интернете, сообщили РИА Новости в суде. "Суд признал Пивоварова* Алексея Владимировича виновным по делу об административном правонарушении по части 4 статьи 19.34 КоАП РФ и назначил ему штраф в размере 30 тысяч рублей", - сказала собеседница агентства. Согласно материалам административного дела, Роскомнадзор составил протокол из-за опубликованного им опроса в личном Telegram-канале без указания плашки иностранного агента. В свою очередь, представитель Пивоварова* обратила внимание суда на то, что не представляется технически возможным указать плашку для данной категории публикаций, а ее клиент всегда добросовестно соблюдал закон и указывал свой статус иностранного агента. Пивоваров попал в список иноагентов в июне 2022 года.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России
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россия
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москва, россия, алексей пивоваров, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), происшествия
Москва, Россия, Алексей Пивоваров, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Происшествия
Журналиста Пивоварова* оштрафовали за отсутствие маркировки иноагента

Пивоварова оштрафовали на 30 тыс руб за отсутствие маркировки иноагента

© Фото : Youtube-канал "Редакция" Журналист Алексей Пивоваров*
Журналист Алексей Пивоваров* - РИА Новости, 1920, 08.04.2024
© Фото : Youtube-канал "Редакция"
Журналист Алексей Пивоваров*. Архивное фото
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Пресненский суд Москвы оштрафовал на 30 тысяч рублей журналиста Алексея Пивоварова* из-за отсутствия маркировки иностранно агента в публикациях в интернете, сообщили РИА Новости в суде.
"Суд признал Пивоварова* Алексея Владимировича виновным по делу об административном правонарушении по части 4 статьи 19.34 КоАП РФ и назначил ему штраф в размере 30 тысяч рублей", - сказала собеседница агентства.
Согласно материалам административного дела, Роскомнадзор составил протокол из-за опубликованного им опроса в личном Telegram-канале без указания плашки иностранного агента. В свою очередь, представитель Пивоварова* обратила внимание суда на то, что не представляется технически возможным указать плашку для данной категории публикаций, а ее клиент всегда добросовестно соблюдал закон и указывал свой статус иностранного агента.
Пивоваров попал в список иноагентов в июне 2022 года.
Татьяна Лазарева* - РИА Новости, 1920, 09.10.2023
Татьяну Лазареву* оштрафовали за отсутствие маркировки иноагента в соцсетях
9 октября 2023, 09:43
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России
 
МоскваРоссияАлексей ПивоваровФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)Происшествия
 
 
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