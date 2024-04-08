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На Урале приостановили работу шахты "Северопесчанская" - РИА Новости, 08.04.2024
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11:30 08.04.2024 (обновлено: 12:38 08.04.2024)
https://ria.ru/20240408/shakhta-1938531981.html
На Урале приостановили работу шахты "Северопесчанская"
На Урале приостановили работу шахты "Северопесчанская" - РИА Новости, 08.04.2024
На Урале приостановили работу шахты "Северопесчанская"
Приставы по решению суда на 90 суток приостановили работу шахты "Северопесчанская" в Свердловской области, где погиб проходчик, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 08.04.2024
2024-04-08T11:30
2024-04-08T12:38
происшествия
свердловская область
краснотурьинск
екатеринбург
федеральная служба судебных приставов (фссп россии)
федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор)
следственный комитет россии (ск рф)
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 апр – РИА Новости. Приставы по решению суда на 90 суток приостановили работу шахты "Северопесчанская" в Свердловской области, где погиб проходчик, сообщает пресс-служба регионального главка ФССП. &quot;Судебные приставы Краснотурьинска на 90 суток приостановили деятельность рудника – шахты &quot;Северопесчанская&quot; за нарушения требований промышленной безопасности... Дело в том, что выявленные в ходе плановой проверки специалистами Уральского управления Ростехнадзора нарушения могли повлечь угрозу жизни и здоровью работников предприятия&quot;, – следует из релиза.Работа рудника остановлена по решению суда об административном правонарушении, а чтобы опечатать выработку, приставам пришлось спуститься на глубину 500 метров. "Данная обеспечительная мера касается приостановки отработки одной из четырех залежей. Выявленные недочеты уже устранены. Предприятие оказывает полнейшую поддержку расследованию, которое ведут правоохранительные и надзорные органы", – в свою очередь уточнили РИА Новости в пресс-службе самой шахты. Несанкционированный подрыв заряда в свердловской шахте "Северопесчанская" произошел 1 апреля, в тот момент там находились пятеро рабочих, четверо из них были спасены и переданы медикам, пятый горняк погиб. После ЧП на руднике региональное управление СК завело уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов. По последней информации регионального минздрава, из четверых спасенных рабочих один был в тяжелом состоянии, двое – средней тяжести, четвертый отказался от госпитализации. Позже в пресс-службе Краснотурьинской горбольницы агентству сообщали, что двое рабочих находились в реанимации в связи с сочетанными травмами, обходились без ИВЛ, их доставили в больницу Екатеринбурга для продолжения лечения. У третьего пострадавшего диагностировано сотрясение мозга, его лечение проводится в отделении травматологии.
https://ria.ru/20240401/rudnik-1937200197.html
https://ria.ru/20240325/shakhta-1935601175.html
свердловская область
краснотурьинск
екатеринбург
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происшествия, свердловская область, краснотурьинск, екатеринбург, федеральная служба судебных приставов (фссп россии), федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Свердловская область, Краснотурьинск, Екатеринбург, Федеральная служба судебных приставов (ФССП России), Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор), Следственный комитет России (СК РФ)
На Урале приостановили работу шахты "Северопесчанская"

На Урале приостановили работу шахты после гибели горняка

© РИА Новости / Игорь Зарембо | Перейти в медиабанкКаски рабочих
Каски рабочих - РИА Новости, 1920, 08.04.2024
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 апр – РИА Новости. Приставы по решению суда на 90 суток приостановили работу шахты "Северопесчанская" в Свердловской области, где погиб проходчик, сообщает пресс-служба регионального главка ФССП.
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"Судебные приставы Краснотурьинска на 90 суток приостановили деятельность рудника – шахты "Северопесчанская" за нарушения требований промышленной безопасности... Дело в том, что выявленные в ходе плановой проверки специалистами Уральского управления Ростехнадзора нарушения могли повлечь угрозу жизни и здоровью работников предприятия", – следует из релиза.

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Работа рудника остановлена по решению суда об административном правонарушении, а чтобы опечатать выработку, приставам пришлось спуститься на глубину 500 метров.
"Данная обеспечительная мера касается приостановки отработки одной из четырех залежей. Выявленные недочеты уже устранены. Предприятие оказывает полнейшую поддержку расследованию, которое ведут правоохранительные и надзорные органы", – в свою очередь уточнили РИА Новости в пресс-службе самой шахты.
Несанкционированный подрыв заряда в свердловской шахте "Северопесчанская" произошел 1 апреля, в тот момент там находились пятеро рабочих, четверо из них были спасены и переданы медикам, пятый горняк погиб. После ЧП на руднике региональное управление СК завело уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов.
По последней информации регионального минздрава, из четверых спасенных рабочих один был в тяжелом состоянии, двое – средней тяжести, четвертый отказался от госпитализации. Позже в пресс-службе Краснотурьинской горбольницы агентству сообщали, что двое рабочих находились в реанимации в связи с сочетанными травмами, обходились без ИВЛ, их доставили в больницу Екатеринбурга для продолжения лечения. У третьего пострадавшего диагностировано сотрясение мозга, его лечение проводится в отделении травматологии.
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ПроисшествияСвердловская областьКраснотурьинскЕкатеринбургФедеральная служба судебных приставов (ФССП России)Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор)Следственный комитет России (СК РФ)
 
 
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