https://ria.ru/20240408/shakhta-1938531981.html

На Урале приостановили работу шахты "Северопесчанская"

На Урале приостановили работу шахты "Северопесчанская" - РИА Новости, 08.04.2024

На Урале приостановили работу шахты "Северопесчанская"

Приставы по решению суда на 90 суток приостановили работу шахты "Северопесчанская" в Свердловской области, где погиб проходчик, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 08.04.2024

2024-04-08T11:30

2024-04-08T11:30

2024-04-08T12:38

происшествия

свердловская область

краснотурьинск

екатеринбург

федеральная служба судебных приставов (фссп россии)

федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор)

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150506/23/1505062311_0:71:3389:1977_1920x0_80_0_0_f21a77436a54854db854a2efd0e3a84e.jpg

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 апр – РИА Новости. Приставы по решению суда на 90 суток приостановили работу шахты "Северопесчанская" в Свердловской области, где погиб проходчик, сообщает пресс-служба регионального главка ФССП. "Судебные приставы Краснотурьинска на 90 суток приостановили деятельность рудника – шахты "Северопесчанская" за нарушения требований промышленной безопасности... Дело в том, что выявленные в ходе плановой проверки специалистами Уральского управления Ростехнадзора нарушения могли повлечь угрозу жизни и здоровью работников предприятия", – следует из релиза.Работа рудника остановлена по решению суда об административном правонарушении, а чтобы опечатать выработку, приставам пришлось спуститься на глубину 500 метров. "Данная обеспечительная мера касается приостановки отработки одной из четырех залежей. Выявленные недочеты уже устранены. Предприятие оказывает полнейшую поддержку расследованию, которое ведут правоохранительные и надзорные органы", – в свою очередь уточнили РИА Новости в пресс-службе самой шахты. Несанкционированный подрыв заряда в свердловской шахте "Северопесчанская" произошел 1 апреля, в тот момент там находились пятеро рабочих, четверо из них были спасены и переданы медикам, пятый горняк погиб. После ЧП на руднике региональное управление СК завело уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов. По последней информации регионального минздрава, из четверых спасенных рабочих один был в тяжелом состоянии, двое – средней тяжести, четвертый отказался от госпитализации. Позже в пресс-службе Краснотурьинской горбольницы агентству сообщали, что двое рабочих находились в реанимации в связи с сочетанными травмами, обходились без ИВЛ, их доставили в больницу Екатеринбурга для продолжения лечения. У третьего пострадавшего диагностировано сотрясение мозга, его лечение проводится в отделении травматологии.

https://ria.ru/20240401/rudnik-1937200197.html

https://ria.ru/20240325/shakhta-1935601175.html

свердловская область

краснотурьинск

екатеринбург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, свердловская область, краснотурьинск, екатеринбург, федеральная служба судебных приставов (фссп россии), федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор), следственный комитет россии (ск рф)