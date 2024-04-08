https://ria.ru/20240408/semya-1938589041.html

В Тульской области семью с детьми в розыске нашли в шалаше

В Тульской области семью с детьми в розыске нашли в шалаше - РИА Новости, 08.04.2024

В Тульской области семью с детьми в розыске нашли в шалаше

Находившуюся в федеральном розыске семью с двумя детьми из Ярославской области нашли в Тульской области, где они 11 месяцев жили в шалаше, сообщил... РИА Новости, 08.04.2024

2024-04-08T14:08

2024-04-08T14:08

2024-04-08T14:45

ярославская область

пермский край

тула

тульская область

происшествия

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ЯРОСЛАВЛЬ, 8 апр — РИА Новости. Находившуюся в федеральном розыске семью с двумя детьми из Ярославской области нашли в Тульской области, где они 11 месяцев жили в шалаше, сообщил уполномоченный по правам ребенка в Ярославской области Михаил Крупин.Как уточнил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией, у матери детей психическое заболевание."Дети 11 месяцев проживали в Тульской области в лесу в шалаше. Шалаш представлял из себя самодельное строение, стены состояли из фанеры, крыша — кусок линолеума. Пища готовилась на костре, санитарно-гигиенические процедуры проводились в тазу, воду грели на огне. Девочки в возрасте 12 и десяти лет спали на одной кровати с посторонним мужчиной возраста 27 лет", —написал Крупин в своем телеграм-канале.По его словам, в школу и поликлинику дети не ходили."Апелляционным определением Судебной коллегии по делу принято новое решение об ограничении матери детей в родительских правах. В настоящее время дети проходят реабилитацию под защитой государства", — проинформировал Крупин.Он выразил благодарность неравнодушным, которые "проявили бдительность и чуткость, смогли опознать семью по сведениям, которые ранее были размещены уполномоченным в СМИ".Омбудсмен уточнил РИА Новости, что семья некоторое время жила в Ярославской области, приехав из Пермского края."На учет они были поставлены в Ярославской области, органы профилактики занимались ими в Ярославской области. Потом во время судебного процесса (об ограничении матери в родительских правах. — Прим. ред.) они просто пропали", — рассказал собеседник, отметив, что после этого начались их поиски.По словам Крупина, в шалаше девочки жили с мамой и отчимом. Сейчас дети, отметил собеседник, находятся в Туле на реабилитации у государства, а их бабушка, которая намерена стать опекуном, находится в Пермском крае.В федеральном розыске семья была больше полугода.

https://ria.ru/20231125/kriminal-1911591731.html

https://ria.ru/20231025/krasnodar-1905176638.html

ярославская область

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тула

тульская область

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ярославская область, пермский край, тула, тульская область, происшествия