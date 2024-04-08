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СМИ предположили, в каком городе Швейцарии пройдет саммит по Украине - РИА Новости, 08.04.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
15:59 08.04.2024
https://ria.ru/20240408/sammit-1938633315.html
СМИ предположили, в каком городе Швейцарии пройдет саммит по Украине
СМИ предположили, в каком городе Швейцарии пройдет саммит по Украине - РИА Новости, 08.04.2024
СМИ предположили, в каком городе Швейцарии пройдет саммит по Украине
Саммит по Украине может пройти в швейцарском городе Люцерн, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. РИА Новости, 08.04.2024
2024-04-08T15:59
2024-04-08T15:59
специальная военная операция на украине
в мире
украина
швейцария
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Саммит по Украине может пройти в швейцарском городе Люцерн, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. "Швейцарский город Люцерн, скорее всего, примет саммит, если он состоится", - говорится в сообщении. Как сообщил агентству представитель МИД Швейцарии, точная дата и место проведения саммита пока не определены. По словам источников, официальное заявление от швейцарских властей может быть сделано уже 10 апреля. Швейцарский президент Виола Амхерд ранее сообщила, что Владимир Зеленский попросил организовать мирный саммит по Украине. Как ранее заявлял глава офиса Зеленского Андрей Ермак, Киев хочет провести саммиты для утверждения украинской "формулы мира". Глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис отмечал, что альтернативы участию России в мирном урегулировании конфликта на Украине нет и проведение мирной конференции без РФ невозможно. Глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с Кассисом в январе подчеркнул, что Москва при выстраивании двусторонних отношений учитывает отход Берна от принципов нейтралитета и его поддержку Киева. Захарова в феврале заявляла, что потенциал Швейцарии как "честного брокера" при урегулировании конфликтов исчерпал себя для РФ. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны. Ранее Зеленский в интервью американскому телеканалу CBS признал, что не все страны хотят ехать на саммит по Украине в Швейцарии из-за отношений с Россией.
https://ria.ru/20240328/ukraina-1936502652.html
https://ria.ru/20240318/peregovory-1934123491.html
https://ria.ru/20240404/lavrov-1937783334.html
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в мире, украина, швейцария
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Швейцария
СМИ предположили, в каком городе Швейцарии пройдет саммит по Украине

Bloomberg: саммит по Украине может пройти в Люцерне

© AFP 2024 / Fabrice CoffriniФлаг Швейцарии
Флаг Швейцарии - РИА Новости, 1920, 08.04.2024
© AFP 2024 / Fabrice Coffrini
Флаг Швейцарии. Архивное фото
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Саммит по Украине может пройти в швейцарском городе Люцерн, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
"Швейцарский город Люцерн, скорее всего, примет саммит, если он состоится", - говорится в сообщении. Как сообщил агентству представитель МИД Швейцарии, точная дата и место проведения саммита пока не определены. По словам источников, официальное заявление от швейцарских властей может быть сделано уже 10 апреля.
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Швейцарский президент Виола Амхерд ранее сообщила, что Владимир Зеленский попросил организовать мирный саммит по Украине. Как ранее заявлял глава офиса Зеленского Андрей Ермак, Киев хочет провести саммиты для утверждения украинской "формулы мира". Глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис отмечал, что альтернативы участию России в мирном урегулировании конфликта на Украине нет и проведение мирной конференции без РФ невозможно.
Глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с Кассисом в январе подчеркнул, что Москва при выстраивании двусторонних отношений учитывает отход Берна от принципов нейтралитета и его поддержку Киева. Захарова в феврале заявляла, что потенциал Швейцарии как "честного брокера" при урегулировании конфликтов исчерпал себя для РФ.
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Ранее Зеленский в интервью американскому телеканалу CBS признал, что не все страны хотят ехать на саммит по Украине в Швейцарии из-за отношений с Россией.
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