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В Росрыболовстве назвали ситуацию с рыбным поголовьем на Севере критической - РИА Новости, 08.04.2024
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15:48 08.04.2024
https://ria.ru/20240408/ryby-1938627347.html
В Росрыболовстве назвали ситуацию с рыбным поголовьем на Севере критической
В Росрыболовстве назвали ситуацию с рыбным поголовьем на Севере критической - РИА Новости, 08.04.2024
В Росрыболовстве назвали ситуацию с рыбным поголовьем на Севере критической
Ситуация с рыбным поголовьем на Севере критическая, необходимо предпринимать усилия для воспроизводства, заявил глава Росрыболовства Илья Шестаков на встрече с... РИА Новости, 08.04.2024
2024-04-08T15:48
2024-04-08T15:48
север
россия
илья шестаков
владимир путин
федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство)
экономика
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Ситуация с рыбным поголовьем на Севере критическая, необходимо предпринимать усилия для воспроизводства, заявил глава Росрыболовства Илья Шестаков на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. "Там (на Севере - ред.) как раз действительно плохая ситуация (с рыбным поголовьем - ред.)... Она не меняется, но она на уровне критической. Там действительно надо предпринимать усилия, причем понятно, что воспроизводство сиговых, – это достаточно длительные сроки", - сказал Шестаков. Он напомнил о программе, рассчитанной до 2040 года, которую Росрыболовство разработало совместно с Академией наук и регионами по поручению президента на встрече с молодыми учеными в "Сириусе". По словам Шестакова, ее финансирование пойдет в рамках нацпроекта "Чистая вода", он начнется с 2025 года. "Сейчас идут организационные мероприятия, изменение определенных методик будет происходить, мониторинг. А непосредственно финансирование по строительству новых заводов и по увеличению объемов выпуска мы предполагаем, что будет именно в этом нацпроекте", - добавил глава ведомства.
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север, россия, илья шестаков, владимир путин, федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство), экономика
Север, Россия, Илья Шестаков, Владимир Путин, Федеральное агентство по рыболовству (Росрыболовство), Экономика
В Росрыболовстве назвали ситуацию с рыбным поголовьем на Севере критической

Шестаков: надо предпринять усилия для воспроизводства рыб на Севере

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкРуководитель Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков
Руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков . Архивное фото
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Ситуация с рыбным поголовьем на Севере критическая, необходимо предпринимать усилия для воспроизводства, заявил глава Росрыболовства Илья Шестаков на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
«
"Там (на Севере - ред.) как раз действительно плохая ситуация (с рыбным поголовьем - ред.)... Она не меняется, но она на уровне критической. Там действительно надо предпринимать усилия, причем понятно, что воспроизводство сиговых, – это достаточно длительные сроки", - сказал Шестаков.
Он напомнил о программе, рассчитанной до 2040 года, которую Росрыболовство разработало совместно с Академией наук и регионами по поручению президента на встрече с молодыми учеными в "Сириусе". По словам Шестакова, ее финансирование пойдет в рамках нацпроекта "Чистая вода", он начнется с 2025 года.
"Сейчас идут организационные мероприятия, изменение определенных методик будет происходить, мониторинг. А непосредственно финансирование по строительству новых заводов и по увеличению объемов выпуска мы предполагаем, что будет именно в этом нацпроекте", - добавил глава ведомства.
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СеверРоссияИлья ШестаковВладимир ПутинФедеральное агентство по рыболовству (Росрыболовство)Экономика
 
 
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