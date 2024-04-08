https://ria.ru/20240408/ryby-1938627347.html

В Росрыболовстве назвали ситуацию с рыбным поголовьем на Севере критической

В Росрыболовстве назвали ситуацию с рыбным поголовьем на Севере критической - РИА Новости, 08.04.2024

В Росрыболовстве назвали ситуацию с рыбным поголовьем на Севере критической

Ситуация с рыбным поголовьем на Севере критическая, необходимо предпринимать усилия для воспроизводства, заявил глава Росрыболовства Илья Шестаков на встрече с... РИА Новости, 08.04.2024

2024-04-08T15:48

2024-04-08T15:48

2024-04-08T15:48

север

россия

илья шестаков

владимир путин

федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство)

экономика

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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Ситуация с рыбным поголовьем на Севере критическая, необходимо предпринимать усилия для воспроизводства, заявил глава Росрыболовства Илья Шестаков на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. "Там (на Севере - ред.) как раз действительно плохая ситуация (с рыбным поголовьем - ред.)... Она не меняется, но она на уровне критической. Там действительно надо предпринимать усилия, причем понятно, что воспроизводство сиговых, – это достаточно длительные сроки", - сказал Шестаков. Он напомнил о программе, рассчитанной до 2040 года, которую Росрыболовство разработало совместно с Академией наук и регионами по поручению президента на встрече с молодыми учеными в "Сириусе". По словам Шестакова, ее финансирование пойдет в рамках нацпроекта "Чистая вода", он начнется с 2025 года. "Сейчас идут организационные мероприятия, изменение определенных методик будет происходить, мониторинг. А непосредственно финансирование по строительству новых заводов и по увеличению объемов выпуска мы предполагаем, что будет именно в этом нацпроекте", - добавил глава ведомства.

https://ria.ru/20240319/rybolovstvo-1934151238.html

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север, россия, илья шестаков, владимир путин, федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство), экономика