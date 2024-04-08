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Рубль стал главной внешнеторговой валютой России - РИА Новости, 08.04.2024
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16:21 08.04.2024 (обновлено: 17:04 08.04.2024)
https://ria.ru/20240408/rubl-1938642774.html
Рубль стал главной внешнеторговой валютой России
Рубль стал главной внешнеторговой валютой России - РИА Новости, 08.04.2024
Рубль стал главной внешнеторговой валютой России
Доля рубля в расчетах за российский экспорт в феврале выросла до максимума с августа 2023 года — 41,6%, в импорте — до рекордных 38,1%, следует из данных Банка... РИА Новости, 08.04.2024
2024-04-08T16:21
2024-04-08T17:04
экономика
россия
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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Доля рубля в расчетах за российский экспорт в феврале выросла до максимума с августа 2023 года — 41,6%, в импорте — до рекордных 38,1%, следует из данных Банка России.Таким образом, рубль впервые стал главной валютой во внешнеторговых расчетах страны.До этого ему, по открытым данным, не удавалось занять хотя бы трети в импорте. Также российская валюта вновь заняла более 40% в расчетах за экспорт — впервые с августа 2023 года.Это произошло при одновременном снижении доли китайской валюты. "В феврале на фоне снижения объемов как экспорта, так и импорта доля юаня в экспортной выручке уменьшилась до 30,2% (в январе — 40,7%), а в расчетах за импорт — до 32,3% (в январе — 38,5%)", — пишет регулятор. В стоимостном выражении экспортная выручка и расчеты за импорт в юанях составили 9,3 и 7,1 миллиарда долларов соответственно.Как сообщал в конце февраля замминистра финансов Иван Чебесков, большинство стран БРИКС выступили за уход от доллара и переход на национальные валюты в торговле.
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экономика, россия, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
Рубль стал главной внешнеторговой валютой России

ЦБ: доля рубля в расчетах за экспорт выросла до максимума с августа 2023 года

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкРублевые монеты и купюры
Рублевые монеты и купюры - РИА Новости, 1920, 08.04.2024
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Рублевые монеты и купюры. Архивное фото
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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Доля рубля в расчетах за российский экспорт в феврале выросла до максимума с августа 2023 года — 41,6%, в импорте — до рекордных 38,1%, следует из данных Банка России.
Таким образом, рубль впервые стал главной валютой во внешнеторговых расчетах страны.
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До этого ему, по открытым данным, не удавалось занять хотя бы трети в импорте. Также российская валюта вновь заняла более 40% в расчетах за экспорт — впервые с августа 2023 года.
Это произошло при одновременном снижении доли китайской валюты.
«
"В феврале на фоне снижения объемов как экспорта, так и импорта доля юаня в экспортной выручке уменьшилась до 30,2% (в январе — 40,7%), а в расчетах за импорт — до 32,3% (в январе — 38,5%)", — пишет регулятор.
В стоимостном выражении экспортная выручка и расчеты за импорт в юанях составили 9,3 и 7,1 миллиарда долларов соответственно.
Как сообщал в конце февраля замминистра финансов Иван Чебесков, большинство стран БРИКС выступили за уход от доллара и переход на национальные валюты в торговле.
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ЭкономикаРоссияЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
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