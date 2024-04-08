https://ria.ru/20240408/rspp-1938633485.html

Стала известна дата съезда союза промышленников и предпринимателей

Стала известна дата съезда союза промышленников и предпринимателей - РИА Новости, 08.04.2024

Стала известна дата съезда союза промышленников и предпринимателей

Съезд Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) состоится 17 апреля, убедился корреспондент РИА Новости при регистрации на мероприятие, позже... РИА Новости, 08.04.2024

2024-04-08T15:59

2024-04-08T15:59

2024-04-08T17:32

москва

российский союз промышленников и предпринимателей

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1b/1765656749_0:0:3208:1806_1920x0_80_0_0_96aa975fe9214a79376fdfcd3fed2e7f.jpg

МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Съезд Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) состоится 17 апреля, убедился корреспондент РИА Новости при регистрации на мероприятие, позже информацию подтвердили и в пресс-службе организации. "Вы успешно прошли регистрацию на Съезд РСПП, который состоится 17 апреля 2024 года в 11:00, в Московском международном Доме музыки ("ММДМ") "Светлановский зал" по адресу: г. Москва, Космодамианская наб., 52 стр. 8", - ответили корреспонденту при регистрации. "Да, съезд перенесена на 17.04", - ответили РИА Новости в пресс-службе. Соответствующим образом информация была обновлена и на сайте РСПП, указанная ранее дата проведения съезда 18 апреля заменена на 17 число.

https://ria.ru/20240321/shokhin-1934677255.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, российский союз промышленников и предпринимателей, общество