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Стала известна дата съезда союза промышленников и предпринимателей
Стала известна дата съезда союза промышленников и предпринимателей - РИА Новости, 08.04.2024
Стала известна дата съезда союза промышленников и предпринимателей
Съезд Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) состоится 17 апреля, убедился корреспондент РИА Новости при регистрации на мероприятие, позже... РИА Новости, 08.04.2024
2024-04-08T15:59
2024-04-08T15:59
2024-04-08T17:32
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Съезд Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) состоится 17 апреля, убедился корреспондент РИА Новости при регистрации на мероприятие, позже информацию подтвердили и в пресс-службе организации. "Вы успешно прошли регистрацию на Съезд РСПП, который состоится 17 апреля 2024 года в 11:00, в Московском международном Доме музыки ("ММДМ") "Светлановский зал" по адресу: г. Москва, Космодамианская наб., 52 стр. 8", - ответили корреспонденту при регистрации. "Да, съезд перенесена на 17.04", - ответили РИА Новости в пресс-службе. Соответствующим образом информация была обновлена и на сайте РСПП, указанная ранее дата проведения съезда 18 апреля заменена на 17 число.
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москва, российский союз промышленников и предпринимателей, общество
Москва, Российский союз промышленников и предпринимателей, Общество
Стала известна дата съезда союза промышленников и предпринимателей
Съезд РСПП состоится 17 апреля