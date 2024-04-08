https://ria.ru/20240408/razminirovanie-1938482153.html

Саперы применяют робот "Скорпион" для разминирования Авдеевки

Саперы применяют робот "Скорпион" для разминирования Авдеевки - РИА Новости, 08.04.2024

Саперы применяют робот "Скорпион" для разминирования Авдеевки

Саперы для разминирования Авдеевки в ДНР и его окрестностей от "растяжек" активно применяют небольшой робот "Скорпион", оснащенный в том числе видеокамерой с... РИА Новости, 08.04.2024

2024-04-08T05:26

2024-04-08T05:26

2024-04-08T05:26

специальная военная операция на украине

авдеевка

донецкая народная республика

денис пушилин

вооруженные силы рф

центральный военный округ

безопасность

россия

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АВДЕЕВКА, 8 апр – РИА Новости. Саперы для разминирования Авдеевки в ДНР и его окрестностей от "растяжек" активно применяют небольшой робот "Скорпион", оснащенный в том числе видеокамерой с ИК-подсветкой, рассказал журналистам представитель международного противоминного центра ВС РФ с позывным "Умный". В конце февраля, когда Авдеевка была освобождена российскими войсками, начальник инженерных войск ЦВО с позывным "Фрунзе" рассказал, что только за сутки инженерными подразделениями группировки войск "Центр" было обезврежено свыше 200 различных мин, боеприпасов и самодельных взрывных устройств. При отступлении из Авдеевки ВСУ оставили множество минных заграждений против пехоты и техники, самодельные взрывных устройств и мин-ловушек. В недавнем интервью РИА Новости советник главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин заявил, что на разминирование всей территории города потребуется несколько месяцев. "Нашим главным помощником являются робототехнические средства. В данном варианте представлена дистанционно управляемая машина "Скорпион". Основная ее задача как для помощников саперов - это траление "растяжек". Осуществляется это за счет специальных штанг. Они используются для траления мин ОЗМ, а плуги – для траления растяжек на земле – в частности, мин ПОМ-2", - рассказал "Умный". "Скорпион" – легкий и компактный робот весом не более 30 кг. Максимальная скорость движения в городских условиях не менее 10 км/ч, а по грунту – не менее 5 км/ч. Со слов "Умного", саперы могут досмотреть и поддеть подозрительный предмет с помощью "Скорпиона". А уже после этого подходить и проводить задачи по его обезвреживанию. "Робот позволяет производить досмотровые мероприятия, спереди и сзади находятся камеры, которые регулируются по высоте. Используются видеокамеры, подсветка, ИК-подсветка. Также могут передаваться голосовые сообщения на пульт видеоуправления оператора", - рассказал военный. "Умный" добавил, что робот также оснащен специальной тележкой, в которую можно положить ящик с тротилом массой до 25 кг для доставки заряда к разрушаемому объекту.

https://ria.ru/20240408/robot-1938481555.html

https://ria.ru/20240408/nadezhda-1938477416.html

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авдеевка, донецкая народная республика, денис пушилин, вооруженные силы рф, центральный военный округ, безопасность, россия