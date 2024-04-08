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Саперы применяют робот "Скорпион" для разминирования Авдеевки - РИА Новости, 08.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:26 08.04.2024
https://ria.ru/20240408/razminirovanie-1938482153.html
Саперы применяют робот "Скорпион" для разминирования Авдеевки
Саперы применяют робот "Скорпион" для разминирования Авдеевки - РИА Новости, 08.04.2024
Саперы применяют робот "Скорпион" для разминирования Авдеевки
Саперы для разминирования Авдеевки в ДНР и его окрестностей от "растяжек" активно применяют небольшой робот "Скорпион", оснащенный в том числе видеокамерой с... РИА Новости, 08.04.2024
2024-04-08T05:26
2024-04-08T05:26
специальная военная операция на украине
авдеевка
донецкая народная республика
денис пушилин
вооруженные силы рф
центральный военный округ
безопасность
россия
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АВДЕЕВКА, 8 апр – РИА Новости. Саперы для разминирования Авдеевки в ДНР и его окрестностей от "растяжек" активно применяют небольшой робот "Скорпион", оснащенный в том числе видеокамерой с ИК-подсветкой, рассказал журналистам представитель международного противоминного центра ВС РФ с позывным "Умный". В конце февраля, когда Авдеевка была освобождена российскими войсками, начальник инженерных войск ЦВО с позывным "Фрунзе" рассказал, что только за сутки инженерными подразделениями группировки войск "Центр" было обезврежено свыше 200 различных мин, боеприпасов и самодельных взрывных устройств. При отступлении из Авдеевки ВСУ оставили множество минных заграждений против пехоты и техники, самодельные взрывных устройств и мин-ловушек. В недавнем интервью РИА Новости советник главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин заявил, что на разминирование всей территории города потребуется несколько месяцев. "Нашим главным помощником являются робототехнические средства. В данном варианте представлена дистанционно управляемая машина "Скорпион". Основная ее задача как для помощников саперов - это траление "растяжек". Осуществляется это за счет специальных штанг. Они используются для траления мин ОЗМ, а плуги – для траления растяжек на земле – в частности, мин ПОМ-2", - рассказал "Умный". "Скорпион" – легкий и компактный робот весом не более 30 кг. Максимальная скорость движения в городских условиях не менее 10 км/ч, а по грунту – не менее 5 км/ч. Со слов "Умного", саперы могут досмотреть и поддеть подозрительный предмет с помощью "Скорпиона". А уже после этого подходить и проводить задачи по его обезвреживанию. "Робот позволяет производить досмотровые мероприятия, спереди и сзади находятся камеры, которые регулируются по высоте. Используются видеокамеры, подсветка, ИК-подсветка. Также могут передаваться голосовые сообщения на пульт видеоуправления оператора", - рассказал военный. "Умный" добавил, что робот также оснащен специальной тележкой, в которую можно положить ящик с тротилом массой до 25 кг для доставки заряда к разрушаемому объекту.
https://ria.ru/20240408/robot-1938481555.html
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авдеевка, донецкая народная республика, денис пушилин, вооруженные силы рф, центральный военный округ, безопасность, россия
Специальная военная операция на Украине, Авдеевка, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Вооруженные силы РФ, Центральный военный округ, Безопасность, Россия
Саперы применяют робот "Скорпион" для разминирования Авдеевки

МО: саперы применяют робот "Скорпион" для снятия "растяжек" в Авдеевке

© РИА Новости / Илья ПиталевМалогабаритный переносной дистанционно-управляемый робототехнический комплекс разведки и разминирования "СКОРПИОН"
Малогабаритный переносной дистанционно-управляемый робототехнический комплекс разведки и разминирования СКОРПИОН - РИА Новости, 1920, 08.04.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
Малогабаритный переносной дистанционно-управляемый робототехнический комплекс разведки и разминирования "СКОРПИОН". Архивное фото
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АВДЕЕВКА, 8 апр – РИА Новости. Саперы для разминирования Авдеевки в ДНР и его окрестностей от "растяжек" активно применяют небольшой робот "Скорпион", оснащенный в том числе видеокамерой с ИК-подсветкой, рассказал журналистам представитель международного противоминного центра ВС РФ с позывным "Умный".
В конце февраля, когда Авдеевка была освобождена российскими войсками, начальник инженерных войск ЦВО с позывным "Фрунзе" рассказал, что только за сутки инженерными подразделениями группировки войск "Центр" было обезврежено свыше 200 различных мин, боеприпасов и самодельных взрывных устройств. При отступлении из Авдеевки ВСУ оставили множество минных заграждений против пехоты и техники, самодельные взрывных устройств и мин-ловушек. В недавнем интервью РИА Новости советник главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин заявил, что на разминирование всей территории города потребуется несколько месяцев.
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"Нашим главным помощником являются робототехнические средства. В данном варианте представлена дистанционно управляемая машина "Скорпион". Основная ее задача как для помощников саперов - это траление "растяжек". Осуществляется это за счет специальных штанг. Они используются для траления мин ОЗМ, а плуги – для траления растяжек на земле – в частности, мин ПОМ-2", - рассказал "Умный".
"Скорпион" – легкий и компактный робот весом не более 30 кг. Максимальная скорость движения в городских условиях не менее 10 км/ч, а по грунту – не менее 5 км/ч.
Со слов "Умного", саперы могут досмотреть и поддеть подозрительный предмет с помощью "Скорпиона". А уже после этого подходить и проводить задачи по его обезвреживанию.
"Робот позволяет производить досмотровые мероприятия, спереди и сзади находятся камеры, которые регулируются по высоте. Используются видеокамеры, подсветка, ИК-подсветка. Также могут передаваться голосовые сообщения на пульт видеоуправления оператора", - рассказал военный.
"Умный" добавил, что робот также оснащен специальной тележкой, в которую можно положить ящик с тротилом массой до 25 кг для доставки заряда к разрушаемому объекту.
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Специальная военная операция на УкраинеАвдеевкаДонецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинВооруженные силы РФЦентральный военный округБезопасностьРоссия
 
 
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