https://ria.ru/20240408/razmetka-1938575809.html

Петр Бирюков: дорожную разметку начали обновлять в Москве

Петр Бирюков: дорожную разметку начали обновлять в Москве - РИА Новости, 08.04.2024

Петр Бирюков: дорожную разметку начали обновлять в Москве

Специалисты Комплекса городского хозяйства приступили к обновлению после зимы дорожной разметки, работы будут проводиться преимущественно в ночное время с... РИА Новости, 08.04.2024

2024-04-08T13:27

2024-04-08T13:27

2024-04-08T13:27

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комплекс городского хозяйства москвы

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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства приступили к обновлению после зимы дорожной разметки, работы будут проводиться преимущественно в ночное время с частичным ограничением движения, сообщил журналистам в понедельник заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. "Мероприятия по обновлению дорожной разметки стартовали в столице с установлением постоянных положительных температур воздуха. Разметку планируется нанести на более чем 4 тысячах дорожных объектов", - отметил Бирюков. Заместитель мэра подчеркнул, что дорожная разметка выполняется долговечными пластичными материалами - холодным двухкомпонентным пластиком и термопластиком. "Городские службы обновят дорожную разметку на ключевых магистралях и улицах, в первую очередь возле дошкольных и учебных заведений, лечебно-профилактических учреждений, крупных ТПУ, станций метро, парков, театров и кинотеатров. Работы будут проводиться преимущественно в ночное время с частичным ограничением движения, чтобы не создавать затруднения на дорогах", - рассказал Бирюков. Глава Комплекса городского хозяйства сообщил, что в общей сложности разметят свыше 80 тысяч стрел направления движения, более 25 тысяч наземных пешеходных переходов, свыше 11 тысяч знаков остановок общественного транспорта, более 9 тысяч знаков "Осторожно, дети" и свыше 300 "вафельниц". Будут обновлены линии, разделяющие потоки встречного и попутного направления, стоп-линии, дублирующие дорожные знаки.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

петр бирюков, москва, общество, городское хозяйство москвы, комплекс городского хозяйства москвы