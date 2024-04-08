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Петр Бирюков: дорожную разметку начали обновлять в Москве - РИА Новости, 08.04.2024
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13:27 08.04.2024
https://ria.ru/20240408/razmetka-1938575809.html
Петр Бирюков: дорожную разметку начали обновлять в Москве
Петр Бирюков: дорожную разметку начали обновлять в Москве - РИА Новости, 08.04.2024
Петр Бирюков: дорожную разметку начали обновлять в Москве
Специалисты Комплекса городского хозяйства приступили к обновлению после зимы дорожной разметки, работы будут проводиться преимущественно в ночное время с... РИА Новости, 08.04.2024
2024-04-08T13:27
2024-04-08T13:27
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петр бирюков
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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства приступили к обновлению после зимы дорожной разметки, работы будут проводиться преимущественно в ночное время с частичным ограничением движения, сообщил журналистам в понедельник заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. "Мероприятия по обновлению дорожной разметки стартовали в столице с установлением постоянных положительных температур воздуха. Разметку планируется нанести на более чем 4 тысячах дорожных объектов", - отметил Бирюков. Заместитель мэра подчеркнул, что дорожная разметка выполняется долговечными пластичными материалами - холодным двухкомпонентным пластиком и термопластиком. "Городские службы обновят дорожную разметку на ключевых магистралях и улицах, в первую очередь возле дошкольных и учебных заведений, лечебно-профилактических учреждений, крупных ТПУ, станций метро, парков, театров и кинотеатров. Работы будут проводиться преимущественно в ночное время с частичным ограничением движения, чтобы не создавать затруднения на дорогах", - рассказал Бирюков. Глава Комплекса городского хозяйства сообщил, что в общей сложности разметят свыше 80 тысяч стрел направления движения, более 25 тысяч наземных пешеходных переходов, свыше 11 тысяч знаков остановок общественного транспорта, более 9 тысяч знаков "Осторожно, дети" и свыше 300 "вафельниц". Будут обновлены линии, разделяющие потоки встречного и попутного направления, стоп-линии, дублирующие дорожные знаки.
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петр бирюков, москва, общество, городское хозяйство москвы, комплекс городского хозяйства москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Петр Бирюков, Москва, Общество, Городское хозяйство Москвы, Комплекс городского хозяйства Москвы

Петр Бирюков: дорожную разметку начали обновлять в Москве

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкНанесение и обновление разметки на улицах Москвы
Нанесение и обновление разметки на улицах Москвы - РИА Новости, 1920, 08.04.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Нанесение и обновление разметки на улицах Москвы
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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства приступили к обновлению после зимы дорожной разметки, работы будут проводиться преимущественно в ночное время с частичным ограничением движения, сообщил журналистам в понедельник заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.
«
"Мероприятия по обновлению дорожной разметки стартовали в столице с установлением постоянных положительных температур воздуха. Разметку планируется нанести на более чем 4 тысячах дорожных объектов", - отметил Бирюков.
Заместитель мэра подчеркнул, что дорожная разметка выполняется долговечными пластичными материалами - холодным двухкомпонентным пластиком и термопластиком.
«
"Городские службы обновят дорожную разметку на ключевых магистралях и улицах, в первую очередь возле дошкольных и учебных заведений, лечебно-профилактических учреждений, крупных ТПУ, станций метро, парков, театров и кинотеатров. Работы будут проводиться преимущественно в ночное время с частичным ограничением движения, чтобы не создавать затруднения на дорогах", - рассказал Бирюков.
Глава Комплекса городского хозяйства сообщил, что в общей сложности разметят свыше 80 тысяч стрел направления движения, более 25 тысяч наземных пешеходных переходов, свыше 11 тысяч знаков остановок общественного транспорта, более 9 тысяч знаков "Осторожно, дети" и свыше 300 "вафельниц". Будут обновлены линии, разделяющие потоки встречного и попутного направления, стоп-линии, дублирующие дорожные знаки.
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Москва Сегодня: мегаполис для жизниПетр БирюковМоскваОбществоГородское хозяйство МосквыКомплекс городского хозяйства Москвы
 
 
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