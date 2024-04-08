https://ria.ru/20240408/raschety-1938554740.html

Россия и Турция ищут выход из ситуации с финрасчетами, заявил Песков

Россия и Турция ищут выход из ситуации с финрасчетами, заявил Песков - РИА Новости, 08.04.2024

Россия и Турция ищут выход из ситуации с финрасчетами, заявил Песков

РФ и Турция ведут рабочие контакты по финансовым вопросам для поиска выхода из сложившейся ситуации, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 08.04.2024

2024-04-08T12:39

2024-04-08T12:39

2024-04-08T12:39

россия

турция

дмитрий песков

экономика

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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. РФ и Турция ведут рабочие контакты по финансовым вопросам для поиска выхода из сложившейся ситуации, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "По всем финансовым делам контакты на рабочем уровне постоянно проводятся с целью поиска выхода из этой ситуации. Проблемы определенно, действительно, присутствуют, но, очевидно, что является причиной этих проблем", - сказал Песков.Он добавил, что проблемы при финансовых расчетах наносят ущерб российским и турецким экономическим операторам.

https://ria.ru/20240305/sistema-1931132269.html

россия

турция

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, турция, дмитрий песков, экономика