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Россия и Турция ищут выход из ситуации с финрасчетами, заявил Песков - РИА Новости, 08.04.2024
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12:39 08.04.2024
https://ria.ru/20240408/raschety-1938554740.html
Россия и Турция ищут выход из ситуации с финрасчетами, заявил Песков
Россия и Турция ищут выход из ситуации с финрасчетами, заявил Песков - РИА Новости, 08.04.2024
Россия и Турция ищут выход из ситуации с финрасчетами, заявил Песков
РФ и Турция ведут рабочие контакты по финансовым вопросам для поиска выхода из сложившейся ситуации, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 08.04.2024
2024-04-08T12:39
2024-04-08T12:39
россия
турция
дмитрий песков
экономика
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. РФ и Турция ведут рабочие контакты по финансовым вопросам для поиска выхода из сложившейся ситуации, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "По всем финансовым делам контакты на рабочем уровне постоянно проводятся с целью поиска выхода из этой ситуации. Проблемы определенно, действительно, присутствуют, но, очевидно, что является причиной этих проблем", - сказал Песков.Он добавил, что проблемы при финансовых расчетах наносят ущерб российским и турецким экономическим операторам.
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россия, турция, дмитрий песков, экономика
Россия, Турция, Дмитрий Песков, Экономика
Россия и Турция ищут выход из ситуации с финрасчетами, заявил Песков

Песков: проблемы при финрасчетах несут ущерб как России, так и Турции

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 08.04.2024
© РИА Новости / POOL
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Заместитель руководителя администрации президента РФ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. РФ и Турция ведут рабочие контакты по финансовым вопросам для поиска выхода из сложившейся ситуации, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"По всем финансовым делам контакты на рабочем уровне постоянно проводятся с целью поиска выхода из этой ситуации. Проблемы определенно, действительно, присутствуют, но, очевидно, что является причиной этих проблем", - сказал Песков.
Он добавил, что проблемы при финансовых расчетах наносят ущерб российским и турецким экономическим операторам.
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