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Нетаньяху заявил, что дата начала операции в Рафахе согласована - РИА Новости, 08.04.2024
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19:52 08.04.2024 (обновлено: 20:00 08.04.2024)
https://ria.ru/20240408/rafakh-1938703801.html
Нетаньяху заявил, что дата начала операции в Рафахе согласована
Нетаньяху заявил, что дата начала операции в Рафахе согласована - РИА Новости, 08.04.2024
Нетаньяху заявил, что дата начала операции в Рафахе согласована
Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в понедельник заявил, что дата начала операции израильской армии в Рафахе на юге сектора Газа уже согласована. РИА Новости, 08.04.2024
2024-04-08T19:52
2024-04-08T20:00
рафах (провинция)
израиль
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
в мире
биньямин нетаньяху
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ТЕЛЬ-АВИВ, 8 апр - РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в понедельник заявил, что дата начала операции израильской армии в Рафахе на юге сектора Газа уже согласована."Сегодня я получил подробный отчет о переговорах в Каире (по освобождению заложников - ред.), мы постоянно работаем над достижением наших целей, в первую очередь это касается освобождения всех наших заложников и достижения полной победы над ХАМАС. Для этой победы необходим вход в Рафах и ликвидация оставшихся там батальонов террористов. Это произойдет - есть дата", - сказал Нетаньяху, слова которого цитирует его канцелярия.Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч.В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части.Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 33 тысячи, пострадали около 75,7 тысячи человек, сообщало министерство здравоохранения Газы. ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены.МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
https://ria.ru/20240408/konflikt-1915630213.html
https://ria.ru/20240408/izrail-1938535847.html
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рафах (провинция), израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире, биньямин нетаньяху
Рафах (провинция), Израиль, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, В мире, Биньямин Нетаньяху
Нетаньяху заявил, что дата начала операции в Рафахе согласована

Нетаньяху: дата начала операции в Рафахе в Газе согласована

© AP Photo / Mohammed HajjarПоследствия израильских ударов по сектору Газа
Последствия израильских ударов по сектору Газа - РИА Новости, 1920, 08.04.2024
© AP Photo / Mohammed Hajjar
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ТЕЛЬ-АВИВ, 8 апр - РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в понедельник заявил, что дата начала операции израильской армии в Рафахе на юге сектора Газа уже согласована.
"Сегодня я получил подробный отчет о переговорах в Каире (по освобождению заложников - ред.), мы постоянно работаем над достижением наших целей, в первую очередь это касается освобождения всех наших заложников и достижения полной победы над ХАМАС. Для этой победы необходим вход в Рафах и ликвидация оставшихся там батальонов террористов. Это произойдет - есть дата", - сказал Нетаньяху, слова которого цитирует его канцелярия.
Мужчина на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 08.04.2024
Израиль и Палестина: история, причины и возможные последствия конфликта
Вчера, 19:55
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч.
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части.
Последствия израильских ударов по сектору Газа - РИА Новости, 1920, 08.04.2024
Эксперт оценил возможность заключения соглашения Израиля с ХАМАС
Вчера, 11:44
Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 33 тысячи, пострадали около 75,7 тысячи человек, сообщало министерство здравоохранения Газы. ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 29.03.2024
Байден раскрыл, как может закончиться конфликт в секторе Газа
29 марта, 10:04
 
Рафах (провинция)ИзраильОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуВ миреБиньямин Нетаньяху
 
 
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